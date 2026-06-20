વાવ-થરાદ: તડાવ ગામના 60 જેટલા ખેડૂતોના વળતર માટે વર્ષોથી નર્મદા કચેરીએ ધક્કા, અધિકારીએ કહ્યું - ફાઈલ પ્રક્રિયામાં છે
નર્મદા મુખ્ય કેનાલમાંથી વર્ષો પહેલા બનેલી ચોથાનેસડા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ માટે જમીન સંપાદન કરી ખેડૂતોને વળતર આપવા માટેની ખાતરી માત્ર કાગળો ઉપર રહી ગઈ છે.
Published : June 20, 2026 at 10:50 PM IST
વાવ-થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લાના ટડાવ ગામમાં 60 જેટલા ખેડૂતો જમીન સંપાદનના વળતર માટે છેલ્લા 12 વર્ષોથી કેચરીના ધક્કા ખાઈ કંટાળી ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે વળતર નહીં મળે તો હારીથાકીને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ઉપવાસ પર બેસવાની ચીમકી આપી છે.
ચોથાનેસડા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ બનાવવા માટે વર્ષો પહેલા જમીન સંપાદન કરવામાં આવી હતી. જેનું વળતર ખેડૂતોને ચૂકવી દેવાયું છે. પરંતુ ટડાવ ગામના 60 જેટલા ખેડૂતો વર્ષોથી પોતાના હકના વળતર માટે કચેરીના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. અનેકવાર ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆતો કરી છતાં ખેડૂતોને વળતર ચૂકવાયુ નથી. ખેડૂતોએ પોતાની કિંમતી અને ફળદ્રુપ જમીન કેનાલ માટે આપી છતા તેના વળતર માટે હવે ખેડૂતોને જ આજીજી કરવી પડી રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, આસપાસના ગામના ખેડૂતોને કેનાલ જમીન સંપાદનનુ વળતર ચૂકવાઈ ગયું છે તો પછી ટડાવ ગામના ખેડૂતોને વળતર કેમ નથી ચૂકવાયું.
નર્મદા મુખ્ય કેનાલમાંથી વર્ષો પહેલા બનેલી ચોથાનેસડા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ માટે જમીન સંપાદન કરી ખેડૂતોને વળતર આપવા માટેની ખાતરી માત્ર કાગળો ઉપર રહી ગઈ છે. અનેકવાર રજૂઆતો કરી. પરંતુ તેનું પરિણામ મળ્યું નથી. ત્યારે વળતર માટે કચેરીઓના ધક્કા ખાઈ ખેડૂતો કંટાળી ચૂક્યા છે. ખેડૂતોને અધિકારીઓ આજદિન સુધી માત્ર વાયદાઓ જ બતાવ્યા છે પરંતુ વળતર ચૂકવાયું નથી. જેથી આખરે હારી થાકી ચૂકેલા ખેડૂતો પોતાના હકના વળતર માટે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ઉપવાસ પર બેસવાની ચીમકી આપી રહ્યા છે.
જ્યારે નર્મદા નિગમના અધિકારીએ કહ્યું કે, ઢીમાં શાખા નહેરમાંથી ચોથાનેશડા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર નીકળે છે, જેમાં ચોથાનેસડા માઈનોર-1 અને માઈનોર-2 નો સમાવેશ થાય છે, જે ટડાવ ગામ સાથે સંકળાયેલ છે. ટડાવ ગામના જે ખેડૂતો ચોથાનેસડા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલમાં આવે છે, તેમની ફાઈલની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને એવોર્ડ માટે રાધનપુર સબમિટ કરવામાં આવી છે. અમે અમારા લેવલે ડી.એલ.આર. કચેરીને બે-ત્રણ વાર પત્રો લખીને જાણ કરી છે કે આ કામગીરી સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવે, જેથી સરકાર પર વધારાનું વ્યાજનું ભારણ ન આવે. અમે રૂબરૂ પણ ફોલો-અપ લઈ રહ્યા છીએ અને મીટિંગો પણ કરી રહ્યા છીએ. અમારો સતત પ્રયત્ન છે કે આ પ્રક્રિયા વહેલી તકે પૂર્ણ થાય..
અહીંયા સવાલ એ થાય છે કે વર્ષો સુધી ફાઈલ પ્રક્રિયા કેમ અટકેલી છે જો તમામ ખેડૂતોને કેનાલ સંપાદનનુ વળતર મળી ગયુ હોય તો ટડાવ ગામના ખેડૂતોને વળતર કેમ હજુ નથી ચૂકવાયું. ખેડૂતોએ પોતાની કિંમતી અને ઉપજાવ જમીન આપ્યાને વર્ષો થયા છતાં ક્યાં સુધી પોતાના હક માટે ધક્કા ખાવા પડશે તે સવાલોનો જવાબ હજુ તંત્ર પાસે નથી. ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે હવે ખેડૂતોને વળતર મળે છે કે પછી તેમને તંત્ર સામે ઉપવાસનો માર્ગ અપનાવવો પડે છે.
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