ETV Bharat / state

વાવ-થરાદમાંથી સાયબર ફ્રોડનું મોટું નેટર્વક સામે આવ્યું, 2.99 કરોડથી વધુની હેરાફેરી, 6 આરોપી ઝડપાયા

6 રાજ્યોમાંથી સાયબર ફ્રોડ કરી તે નાણા ટ્રાન્સફર કરવા માટે ભાડે એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યા હતા જેને વાવ-થરાદના દેથળી ગામના રહેવાસી 2 સગા ભાઈ ચલાવતા હતા

વાવ-થરાદમાં કરોડો રૂપિયાના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ
વાવ-થરાદમાં કરોડો રૂપિયાના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વાવ થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઈમનો મોટો ખુલાસો થયો છે. વાવ પોલીસે 'ઓપરેશન મ્યુલ એકાઉન્ટ' હેઠળ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસમાં રૂ. 2.99 કરોડથી વધુના સાયબર ફ્રોડના ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યા છે. આ રકમ દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી ઠગાઈ દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી અને ભાડાના બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે વાવ તાલુકાના દેથળી ગામના રહેવાસીઓએ આ મોટું નેટવર્ક ચલાવ્યું હતું. મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે 2 સગા ભાઈઓ હસમુખ રાવલ અને ગૌતમ રાવલના નામ સામે આવ્યા છે. આ બંનેએ અન્ય લોકોના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે અથવા કમિશન પર લીધા હતા. આ એકાઉન્ટને 'મ્યુલ એકાઉન્ટ' કહેવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડના પૈસા છુપાવવા અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે થતો હતો.

વાવ-થરાદમાં કરોડો રૂપિયાના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

આરોપીઓએ તમિલનાડુ, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, તેલંગાણા અને છત્તીસગઢ સહિતના 6 રાજ્યોમાં મોટાપાયે સાયબર ફ્રોડ આચર્યો હતો. લોકોને રોજગાર, રોકાણ કે અન્ય લાલચ આપીને તેમના પૈસા ઠગી લેવામાં આવતા હતા. આ પૈસા ભાડાના બેંક ખાતાઓમાં જમા થતા અને પછી નેટ બેંકિંગ દ્વારા અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવતા હતા. કેટલાક પૈસા રોકડમાં ઉપાડી લેવાતા તો કેટલાકને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને વિદેશમાં પહોંચાડવામાં આવતા હતા.

આ મામલો ઈન્ડિયન સાયબર કોઓર્ડીનેશન સેન્ટર દ્વારા વિકસિત 'સમન્વય પોર્ટલ' પરના ડેટાના વિશ્લેષણથી ખુલ્યો છે. પોર્ટલ પરથી વાવ વિસ્તારના કેટલાક બેંક એકાઉન્ટ શંકાસ્પદ જણાવાતા વાવ પોલીસે ઝીણવટભરી તપાસ કરીને સમગ્ર નેટવર્કનો ભાંડો ફોડ્યો હતો.

તપાસમાં હસમુખ રાવલ અને ગૌતમ રાવલ ઉપરાંત અતુલ લુહાર, હરસેંગ ચૌધરી, હિતેશ રાવલ અને વિપુલ રાવલના નામ સામે આવ્યા. આ બધાના એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ફ્રોડના પૈસા માટે થતો હતો.

વાવ પોલીસ મથકના PI A.R ખત્રીએ જણાવ્યું કે આ દેશભરમાં ચાલતા સાયબર ક્રાઈમનો મોટો ભાગ આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલો છે. પોલીસે 6 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે અને તપાસ ચાલુ છે. આ નેટવર્ક કેટલા સમયથી ચાલતું હતું, તેમાં કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે અને વધુ કેટલા એકાઉન્ટનો ઉપયોગ થયો છે તે જાણવા માટે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહીથી સાયબર ક્રાઈમ સામે લડવામાં મોટી સફળતા મળી છે અને આગળ વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

આ ઘટના બતાવે છે કે સાયબર ફ્રોડમાં ભાડાના બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કેટલો ખતરનાક છે. લોકોએ પોતાના બેંક એકાઉન્ટ કોઈને પણ ભાડે આપવા ન જોઈએ. જો તમારા બેંક ખાતામાં શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન જોવા મળે તો તમે 1930 પર જાણ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત પોલીસે સાયબર ફ્રોડ ગેંગના 5 આરોપીને ઝડપ્યા, રાજસ્થાનથી દૂબઈ સુધી ફેલાયેલા નેટર્વકનો પર્દાફાશ
  2. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસનું ‘ઓપરેશન મ્યુલ હંટ’: 400 કરોડનું દેશવ્યાપી સાયબર ફ્રોડ રેકેટ ઝડપાયું
  3. કરોડોના સાયબર ફ્રોડ મામલે થરાદના ચાર શખ્સો ઝડપાયા, ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમની કાર્યવાહી

TAGGED:

CYBER FRAUD MULE ACCOUNTS
VAV POLICE ACTION
THARAD CYBER CRIME
MONEY LAUNDERING NETWORK
CYBER MULE ACCOUNTS GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.