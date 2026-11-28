વરેઠા-ગાંધીનગર કેપિટલ મેમૂ ટ્રેન હવે વટવા સુધી દોડશે, આ સ્ટેશનો પર ઉભી રહેશે; જાણો સમય
આ ટ્રેન શરૂ થતા ઉત્તર ગુજરાતના વરેઠા, વડનગર, વિસનગર, મહેસાણા અને કલોલ વિસ્તારના મુસાફરોને અમદાવાદ શહેર સુધી સીધી રેલ કનેક્ટિવિટી પ્રાપ્ત થશે.
Published : November 28, 2026 at 7:15 PM IST
અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા અને માંગને ધ્યાનમાં રાખતા વરેઠા-ગાંધીનગર કેપિટલ મેમૂ ટ્રેનને વટવા સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ ટ્રેન શરૂ થતા વરેઠાથી અમદાવાદ સુધી સીધી રેલ કનેક્ટિવિટી મળશે.
વરેઠા-ગાંધીનગર કેપિટલ મેમૂ વટવા સુધી દોડશે
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ટ્રેન સંખ્યા 69208/69207 વરેઠા-ગાંધીનગર કેપિટલ મેમૂ ટ્રેનનો વિસ્તાર વટવા સ્ટેશન સુધી કરવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારથી ઉત્તર ગુજરાતના વરેઠા, વડનગર, વિસનગર, મહેસાણા અને કલોલ વિસ્તારના મુસાફરોને અમદાવાદ શહેર સુધી સીધી રેલ કનેક્ટિવિટી પ્રાપ્ત થશે.
આ ટ્રેન ચાંદખેડા રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ અને મણિનગર સ્ટેશનો પર ટ્રેન રોકાશે.
ટ્રેન સંખ્યા 69207 વટવા-વરેઠા મેમૂ 29 નવેમ્બર 2026થી વટવાથી સાંજે 5:10 વાગ્યે ઉપડશે, અમદાવાદ 5:25 વાગ્યે, સાબરમતી 5:58 વાગ્યે, ચાંદખેડા રોડ 6:07 વાગ્યે, ગાંધીનગર કેપિટલ 6:35 વાગ્યે, કલોલ 7:04 વાગ્યે, મહેસાણા 7:58 વાગ્યે તથા વરેઠા 9:30 વાગ્યે પહોંચશે.
આ રીતે ટ્રેન સંખ્યા 69208 વરેઠા-વટવા મેમૂ 30 નવેમ્બર 2026થી વરેઠાથી સવારે 6:15 વાગ્યે ઉપડશે તથા મહેસાણા 07:18 વાગ્યે પહોંચશે, કલોલ 08:12 વાગ્યે,
ગાંધીનગર કેપિટલ 08:43 વાગ્યે, ચાંદખેડા રોડ 09:05 વાગ્યે, સાબરમતી 09:28 વાગ્યે, અમદાવાદ 10:05 વાગ્યે, મણિનગર 10:20 વાગ્યે તથા વટવા 10:45 વાગ્યે પહોંચશે.
વરેઠા અને ગાંધીનગર કેપિટલ વચ્ચે દોડતી ટ્રેનમાં આવતા સ્ટેશનો પર પણ સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે મુસાફરી પહેલા સમયની જાણકારી જરૂર મેળવી લે.
મુસાફરોને મળશે લાભ
આ ટ્રેનના વિસ્તારથી વિદ્યાર્થીઓ, નોકરી કરતા મુસાફરો, વેપારીઓ અને દૈનિક યાત્રીઓને વિશેષ લાભ મળશે. હવે ઉત્તર ગુજરાતથી અમદાવાદ શહેર, સાબરમતી અને મણિનગર સુધી સીધી યાત્રાની સુવિધા મળશે. સાથે જ ચાંદખેડા અને વટવા વિસ્તારના મુસાફરોને પણ સુવિધાજનક રેલ સેવા પ્રાપ્ત થશે.
ટ્રેનનો સમય અને સંબંધિત વિસ્તૃત માહિતી માટે www.enquiry.indianrail.gov.in પરથી માહિતી મેળવી શકો છો.
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