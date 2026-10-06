વારાણસીથી વડનગર સુધીની સેવા સંકલ્પ યાત્રા ઈડર થઈ વડનગર પહોંચી, 500 બાઈકર્સનું ભવ્ય સ્વાગત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 25 વર્ષના જનસેવા સુવર્ણકાળ અને જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે શરૂ થયેલી આ યાત્રા 6 ઓક્ટોબરે વડનગર સાયન્સ કોલેજ ખાતે પહોંચી હતી.
Published : October 6, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:04 PM IST
હૈદરાબાદ: વારાણસીથી વડનગર સુધી નીકળેલી સેવા સંકલ્પ યાત્રા ઈડર પહોંચી હતી અને ત્યાંથી યાત્રાએ વડનગર તરફ પ્રસ્થાન કર્યું હતું. 20 દિવસમાં 500થી વધુ બાઈકર્સે 12 રૂટ પરથી યાત્રા કરી હતી અને રસ્તામાં ગામે ગામે યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરી સેવા સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની વિશેષ ઉજવણી અને તેમના જાહેર જીવનમાં સતત 25 વર્ષના જનસેવાના સુવર્ણકાળના ભાગરૂપે શરૂ કરવામાં આવેલા ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ અંતર્ગત વારાણસીથી નીકળેલી ભવ્ય સેવા યાત્રાનું 6 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ઐતિહાસિક નગરી વડનગર ખાતે મંગલ આગમન થયું હતું. વારાણસીથી પ્રસ્થાન કરી વડનગર સુધી પહોંચેલા આશરે 500 જેટલા ઉત્સાહી બાઈકર્સનું વડનગર સાયન્સ કોલેજ ખાતે ભવ્ય અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સેવાનો સંદેશ ફેલાવવાનો અને વડાપ્રધાનના સંસદીય ક્ષેત્ર વારાણસી તથા તેમના જન્મસ્થળ વડનગરને સેવાના અતૂટ સૂત્રથી જોડવાનો રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 13 વર્ષ ગુજરાત તેમજ 12 વર્ષ કેન્દ્ર સરકારમાં કરેલી સેવા અને સંકલ્પનો સંદેશ ઠેકઠેકાણે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો અને સેવાના સકારાત્મક સંદેશને છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાના આશયથી આ યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વારાણસીથી શરૂ થયેલી આ ભવ્ય સેવા યાત્રામાં જોડાયેલા યુવાનોએ માર્ગમાં વિવિધ સ્થળોએ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનો પ્રસાર કર્યો હતો. વડનગર સાયન્સ કોલેજ ખાતે જ્યારે યાત્રીઓનો કાફલો આવી પહોંચ્યો ત્યારે સમગ્ર પરિસર ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ભરાઈ ગયું હતું. સ્થાનિક મહાનુભાવો અને મહેસાણાવાસીઓ દ્વારા યાત્રીઓનું ઢોલ-નગારાના નાદ સાથે કુમકુમ તિલક કરીને ઉષ્માભર્યું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
20 ભાગમાં વહેંચાયેલી યાત્રાએ 10 રાજ્યોમાં 40 હજાર કિમી કાપ્યું
આ યાત્રાનું આયોજન ખૂબ જ વિશાળ સ્તરે કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ યાત્રાને કુલ 20 અલગ-અલગ ભાગોમાં વહેંચવામાં આવી હતી. કેટલાક યાત્રીઓ વડનગરથી કાશી સુધી ગયા હતા જ્યારે કેટલાક કાશીથી વડનગર આવ્યા હતા. દેશના 10 જેટલા રાજ્યોમાંથી પસાર થઈને આ બાઈક યાત્રાએ અંદાજિત 40,000 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપ્યું છે. યાત્રા દરમિયાન યુવાનોએ કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ ફ્લેગશિપ યોજનાઓ જેવી કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા, ઉજ્જવલા યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના વગેરેનો છેવાડાના માનવી સુધી પ્રચાર-પ્રસાર કર્યો હતો અને લોકોનો ફીડબેક પણ લીધો હતો.
યાત્રીઓએ તેમના અનુભવો વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી અને પછાત વિસ્તારોમાં આખા ગામ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાથી બનેલા જોવા મળે છે. ગ્રામીણ અને પહાડી વિસ્તારોમાં પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો વ્યાપ એટલો વધ્યો છે કે નાની દુકાન ચલાવતી મહિલાઓ પણ આજે UPIથી પેમેન્ટ લેતી થઈ ગઈ છે.
આ યાત્રા ઐતિહાસિક છે કારણ કે 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા અને 7 ઓક્ટોબરે તેમના શાસન અને જનસેવાના એક પણ દિવસની રજા લીધા વિના સતત 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. આ અવસરે યાત્રીઓ વારાણસી અને સંગમથી જે પવિત્ર જળ લઈને આવ્યા છે, તે 7 ઓક્ટોબરે વડનગરના સુપ્રસિદ્ધ હાટકેશ્વર મહાદેવને વિશેષ પૂજા-અર્ચના સાથે અર્પણ કરશે અને વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ માટે કામના કરશે.
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