વારાણસીથી વડનગર સુધીની ભવ્ય સેવા યાત્રા: 500 બાઇકર્સ દ્વારા હાટકેશ્વર મહાદેવનો ગંગાજળથી જળાભિષેક
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે દેશભરમાં શરૂ કરવામાં આવેલા ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ અંતર્ગત અનેકવિધ સેવાકીય કાર્યો અને આયોજનો થઈ રહ્યા છે.
Published : October 7, 2026 at 11:30 AM IST
મહેસાણા: ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે દેશભરમાં શરૂ કરવામાં આવેલા ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ અંતર્ગત અનેકવિધ સેવાકીય કાર્યો અને આયોજનો થઈ રહ્યા છે. આ અભિયાનના ભાગરૂપે આયોજિત અને ખૂબ જ ચર્ચામાં રહેલી ‘વારાણસી થી વડનગર સેવા યાત્રા’ આજે તેની સફળતાના શિખરે પહોંચી છે. વારાણસી અને વડનગરના અતૂટ સંબંધોની સાક્ષી પૂરતી આ યાત્રામાં જોડાયેલા વારાણસીના આશરે 500 જેટલા બાઈકર્સ હજારો કિલોમીટરની સફર ખેડીને વડનગર પહોંચ્યા હતા. વડનગરના ઐતિહાસિક અને અત્યંત પ્રાચીન એવા હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે પવિત્ર ગંગાજળથી જળાભિષેક કરી દેવાધિદેવ મહાદેવની આરાધના કરી હતી.
બાઇકર્સ ગંગા મૈયાનું પવિત્ર જળ લઇ વડનગર પધાર્યા
આ વિશેષ સેવા યાત્રાનું આયોજન સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોને જોડવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવ્યું હતું. કાશી (વારાણસી) કે જે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંસદીય ક્ષેત્ર છે, અને વડનગર કે જે તેમની જન્મભૂમિ છે, આ બંને ઐતિહાસિક નગરીઓ વચ્ચેનો આ સેતુ એક અનોખો સંદેશ આપે છે. યાત્રામાં જોડાયેલા યુવા બાઈકર્સ પવિત્ર નગરી વારાણસીથી પોતાની સાથે ગંગા મૈયાનું પવિત્ર જળ લઈને વડનગર પધાર્યા હતા. માર્ગમાં આવતા વિવિધ રાજ્યો અને શહેરોમાંથી પસાર થતી વખતે આ બાઈકર્સે કઠિન પરિશ્રમ સાથે શિસ્ત અને સમર્પણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.
વડનગરમાં પ્રવેશતા જ સ્થાનિક લોકો અને આગેવાનો દ્વારા આ 500 બાઈકર્સનું હર્ષોલ્લાસભેર ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર નગરમાં જાણે કોઈ મોટો ઉત્સવ હોય તેવો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. ઢોલ-નગારા, પુષ્પવર્ષા અને 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ સાથે યાત્રા હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે પહોંચી હતી. હાટકેશ્વર મંદિર પરિસરમાં ભક્તિ, આસ્થા અને ઉત્સાહનો અદભુત ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો હતો. બાઈકર્સ દ્વારા શિવમંદિરમાં પરંપરાગત વિધિ-વિધાન, પૂજન-અર્ચન અને મંત્રોચ્ચાર સાથે મહાદેવ પર ગંગાજળનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. પવિત્ર કાશીથી લાવવામાં આવેલા ગંગાજળ વડે થયેલા આ રુદ્રાભિષેકથી સમગ્ર વાતાવરણ શિવમય અને પવિત્ર બની ગયું હતું.
આ પ્રસંગે યાત્રામાં જોડાયેલા યુવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, આ માત્ર એક પ્રવાસ નથી પરંતુ આસ્થા, શ્રદ્ધા અને રાષ્ટ્ર સેવાના સંકલ્પને ઉજાગર કરતું એક ભગીરથ કાર્ય છે. કાશી વિશ્વનાથની નગરીથી હાટકેશ્વર મહાદેવ સુધીની આ સફરમાં તેમણે દેશની વિવિધતામાં એકતાના અદભુત દર્શન કર્યા છે. હાટકેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં આ પવિત્ર જળ અર્પણ કરી બાઈકર્સ દ્વારા લોક કલ્યાણ, વિશ્વ શાંતિ અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે વિશેષ મંગલ કામના કરવામાં આવી હતી.
‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ અંતર્ગત યોજાયેલી આ યાત્રાએ યુવાનોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને આધ્યાત્મિકતાનો નવો સંચાર કર્યો છે. વડાપ્રધાનના જન્મદિવસ નિમિત્તે શરૂ થયેલા સેવાના વિવિધ કાર્યોમાં આ યાત્રા એક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન સાબિત થઈ છે. વારાણસીના યુવાઓએ જે રીતે ઉત્સાહભેર આ યાત્રા પૂર્ણ કરી છે, તે દર્શાવે છે કે જ્યારે યુવા શક્તિ સંગઠિત થઈને કોઈ સંકલ્પ લે છે ત્યારે તે રાષ્ટ્રનિર્માણમાં મોટો ફાળો આપી શકે છે. આજના આ પવિત્ર જળાભિષેક કાર્યક્રમે વડનગરના આંગણે જે ભક્તિમય અને ગૌરવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જ્યું છે, તે નગરજનો માટે એક અવિસ્મરણીય સ્મૃતિ બની રહેશે.
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