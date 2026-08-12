સુરતમાં સોનાની છેતરપિંડી કેસમાં મોટો ખુલાસો, વરાછા પોલીસે બોટાદથી મુખ્ય દલાલને દબોચ્યો
સુરત શહેરના હીરા અને જ્વેલરી માર્કેટમાં વેપારીઓ સાથે થતી છેતરપિંડીની ઘટનાઓ વચ્ચે વરાછા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.
Published : August 12, 2026 at 4:30 PM IST
સુરત: સુરત શહેરના હીરા અને જ્વેલરી માર્કેટમાં વેપારીઓ સાથે થતી છેતરપિંડીની ઘટનાઓ વચ્ચે વરાછા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. મુંદ્રા પોર્ટ પરથી બજાર ભાવ કરતાં 4 ટકા સસ્તા ભાવે સોનું અપાવવાની લાલચ આપી અંબિકા જ્વેલર્સના વેપારી પાસેથી રૂ. 1.09 કરોડ પડાવીને ફરાર થઈ ગયેલા જમીન દલાલ પરેશ ડોબરીયાને પોલીસે બોટાદ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી રોકડ, ઓડી કાર અને મોબાઇલ સહિત કુલ રૂ. 64.91 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સસ્તા ભાવે સોનું ખરીદવાની લાલચ ભારે પડી
સુરતમાં વરાછા હીરાબાગ પાસે આવેલી અંબિકા જ્વેલર્સના માલિક નિકુંજ અશોકભાઈ લુંભાણી અને તેમના પરિચિત ઓધવજીભાઈને આરોપી પરેશ રણછોડભાઈ ડોબરીયા (રહે. સાંઈ બંગ્લોઝ, મોટા વરાછા, મૂળ ખીજડીયા, ભાવનગર) દ્વારા મુંદ્રા પોર્ટ પરથી બજાર રેટ કરતાં 4 ટકા સસ્તું સોનું અપાવવાનો ભરોસો આપવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીએ વિશ્વાસ કેળવવા માટે પ્રોમિસરી નોટ લખી આપી હતી અને શરૂઆતમાં બેંક મારફતે રૂ. 15 લાખ એડવાન્સ મેળવી લીધા હતા.
સાણંદ ટોલનાકા પાસે રૂ. 94 લાખની બેગ લઈ ફરાર
સોનું આપવાના બહાને ફરિયાદીને અમદાવાદ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. સાણંદ ટોલનાકા નજીક "તમારો પહેલો ધંધો છે, રૂપિયા આપો હું 5 મિનિટમાં સોનું લઈને આવું છું" તેમ કહી રોકડા રૂ. 94 લાખ ભરેલી બેગ મેળવીને આરોપી ઓડી કારમાં સ્પીડમાં નાસી છૂટ્યો હતો.
પોલીસની કાર્યવાહી અને પકડાયેલ મુદ્દામાલ
રૂ. 1.09 કરોડની છેતરપિંડી આચર્યા બાદ આરોપીએ પોતાનો ફોન બંધ કરી દીધો હતો. આ અંગે વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાતા પોલીસ સ્ટાફ તપાસમાં જોતરાયો હતો. ટેક્નિકલ સોર્સ અને સચોટ બાતમીના આધારે વરાછા સર્વેલન્સ ટીમ દ્વારા બોટાદ જિલ્લામાંથી આરોપી પરેશ ડોબરીયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ કેસ અંગે માહિતી આપતા સુરત શહેર પોલીસના DCP આલોક કુમાર જણાવ્યું હતું કે, વરાછા પોલીસે 1.09 કરોડના વિશ્વાસઘાતના આ ગુનાને સફળતાપૂર્વક ઉકેલી લીધો છે. અંબિકા જ્વેલર્સના વેપારી સાથે મુંદ્રા પોર્ટના સસ્તા સોનાના બહાને આ ઠગાઈ થઈ હતી. પોલીસે મુખ્ય આરોપી પરેશ રણછોડભાઈ ડોબરીયાને બોટાદથી ઝડપી પાડીને કુલ રૂ. 64.91 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે. હાલ પોલીસ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવીને બાકીના નાણાં ક્યાં છુપાવ્યા છે અને આ કેસમાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલ છે કે નહીં તે દિશામાં વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.
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