ETV Bharat / state

અમેરિકાએ ભારત પર ઘટાડેલા ટેરિફથી વાપીના ફાર્મા ઉદ્યોગોને ફાયદો થશે?

છેલ્લા 6 માસથી ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે મંદી અને ચિંતામાં મુકાઈ હતી તે ફરી થી બેઠી થઇ તેજી પકડશે એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

અમેરીકાએ ભારત પર ધટાડેેલા ટેરીફથી વાપીના ફાર્મા ઉધોગોને થશે ફાયદો?
અમેરીકાએ ભારત પર ધટાડેેલા ટેરીફથી વાપીના ફાર્મા ઉધોગોને થશે ફાયદો? (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : તાજેતરમાં વડાપ્રધાન મોદી અને અમેરિકન પ્રમુખ ટ્રમ્પની ટેલિફોનિક વાતચીત બાદ થયેલી ટ્રેડ ડીલમાં અમેરિકાએ ભારત ઉપર નાખેલ ટેરિફ 50% ઘટાડીને 18% કરી દેતા કેમિકલ અને ફાર્મા ઉધોગોને તેનો સીધો અને બોહળો ફાયદો થશે, એવી આશા જન્મી છે. છેલ્લા 6 માસથી ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે મંદી અને ચિંતામાં મુકાઈ હતી, તે ફરીથી બેઠી થઇને તેજી પકડશે એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ટેરિફ અગાઉ વધારી દેવાતા મંદીનો માહોલ છવાયો હતો

અગાઉ જયારે અચાનક એક સાથે 50 ટકા ટેરિફ વધારી દેવામાં આવતા વાપી અને તેની આસપાસમાં ચાલતી અનેક સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અસર પડી હતી. એમાં પણ જે મોટી બ્રાન્ડેડ દવાની કંપની રો મટીરીયલ્સ બનાવતી હતી, એવી કંપનીઓને ઓર્ડર કેન્સલ થઇ ગયા હતા કે હોલ્ડ ઉપર મૂકી દેવતા આવતા કંપનીઓને કંપની ચલાવવા માટે પણ મુશ્કેલી ઉભી થઇ હતી અને ચિંતાનું આવરણ સર્જાયુ હતું.

અમેરીકાએ ભારત પર ધટાડેેલા ટેરીફથી વાપીના ફાર્મા ઉધોગોને થશે ફાયદો? (ETV Bharat Gujarat)

વાપીમાં ફાર્મા કંપનીઓ મોટા ભાગે API બનાવે છે

Active Pharmaceutical ingredients એટલે કે સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટક આ દવાનો મુખ્ય ભાગ છે. જે દવા કામ કરે છે, તેનું કારણ આ જ ઘટક હોય છે, એટલે કે દવાની અસર કરતી મુખ્ય તત્વ ઘણી જેનરીક દવાઓમાં API ભારત અને ચીનમાંથી યુએસમાં મોકલવામાં આવે છે. જેમાં ભારતમાં APIનું મુખ્ય હબ તરીકે વાપી, અંકલેશ્વર અને દહેજ જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીનો મુખ્ય ફાળો છે.

યુએસ માર્કેટમાં APIનો હિસ્સો 2024-25ના તાજા ડેટા મુજબ ભારતનો સૌથી મોટો હિસ્સો યુએસમાં એમાં પણ યુએસમાં 90 ટકા પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે. અંદાજે ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન મળીને 50%થી વધુ API સપ્લાય કરે છે. જેમાં ભારતનો મોટો ભાગ છે અને જેનરિકમાં પ્રાઇમરિ સોર્સ છે.

વાપી ફાર્મા ઉધોગો
વાપી ફાર્મા ઉધોગો (ETV Bharat Gujarat)

વાપીમાં સ્મોલસ્કેલ કંપની API બનાવે છે

વાપી ઉદ્યોગ નગરીમાં ટેક્સટાઇલ, કેમિકલ, ફાર્માસ્યુટિકલ અને એન્જિનિયરિંગ મળી 30 હજાર કરતા પણ નાની-મોટી વધુ કંપનીઓ આવેલી છે. આ તમામ કંપનીઓ પૈકી કેમિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગની કંપનીઓ મોટી જાણીતી બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના રો મટીરીયલ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર બનાવતા હોય છે અને એમાં પણ API ડ્રગ બનાવવાનો લાંબા ગાળાનો કોન્ટ્રાક્ટ નાની નાની કંપની મેળવતી હોય છે, ત્યારે 50% ટેરિફ વધ્યા બાદ આવી કંપનીઓમાં ચિંતાનો માહોલ હતો, પરંતુ પચાસથી ઘટીને 18% હવે આવી કંપનીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

વાપી ફાર્મા ઉધોગો
વાપી ફાર્મા ઉધોગો (ETV Bharat Gujarat)

"50% ઉપરથી ટેરિફ સીધો 18% ઉપર આવી જતા ઉદ્યોગપતિઓને મોટી રાહત થઈ છે, એટલું જ નહીં છેલ્લા 6 માસથી જેમનું ઉત્પાદન 50% સુધી પહોંચી ગયુંં હતું અને ઘટાડો થયો હતો. તેમને એક સાથે 18% ટેરિફ થશે એવી આશા બહુ ઓછી હતી, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રયત્ન અને તેમની રાષ્ટ્રીય નીતિને કારણે આ શક્ય બન્યું છે. વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિયેશન આ નિર્ણયનો આવકાર કર્યો છે. આગામી દિવસમાં એમએસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઓને તેનો સીધો ફાયદો થશે." - સતિષભાઈ પટેલ, પ્રમુખ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન

ગ્લોબલ ગેટવે ખુલ્યો હોવાનું નાની કંપનીઓનો દાવો

અમેરિકામાં જેનરીક દવાનું મોટું હબ છે, મોટાભાગની જેનરીક દવાઓ ભારતમાંથી તે આયાત કરે છે. સાથે જ ચીન પણ મોટાભાગની દવાઓ અમેરિકામાં મોકલે છે, ત્યારે અન્ય દેશો કરતા ભારતનો ટેરિફ 18 ટકાએ ઘટાડી દેતા હવે મોટાભાગની કંપનીઓને આશા છે, કે ગ્લોબલ ગેટવે ભારત માટે શરૂ થયો છે, એટલે કે અન્ય દેશોમાં પણ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓને મોટા જેનરીક દવાના મળી શકે તેવી શક્યતાઓ વધી રહી છે. જેને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઉદ્યોગપતિઓ ગ્લોબલ ગેટવે તરીકે જોઈ રહ્યા છે.

વાપી ફાર્મા ઉધોગો
વાપી ફાર્મા ઉધોગો (ETV Bharat Gujarat)

રો મટીરીયલ્સ બનાવતી કંપનીને રાહત

વાપીમાં આવેલી મોટાભાગની દવાઓ માટે કાચો માલ બનાવતી ફાર્મા કંપનીઓ છેલ્લા 6 માસથી ઉત્પાદન ટેરિફમાં વધારો થતા ઘટી ગયું હતું, તેમજ કેટલાક ઓર્ડરો હોલ્ડ ઉપર હતા. જે તમામ હવે રિલીઝ થશે એવી આશા જન્મી છે. હૈદરાબાદ એ મોટુ હબ છે, જ્યાં વાપીથી અનેક નાની કંપનીમાંથી રો મટીરીયલસ સપ્લાય થાય છે, ત્યારે હવે એ તરફ પણ અનેક ઓર્ડર વધશે એવું ભવિષ્ય જણાઈ રહ્યું હોવાનું ઉધોગકારોએ જણાવ્યું હતું.

યુ.એસ માર્કેટમાં ભારતનો 47% હિસ્સો નિકાસ કરે છે

એક અંદાજિત આંકડા અનુસાર ફાર્માસ્યુટિકલ જેનરીક દવાઓના માર્કેટમાં ભારતનો હિસ્સો યુએસ માર્કેટમાં અંદાજિત 47 ટકા જેટલો છે. જ્યારે તેની કોમ્પિટિશનમાં ચાઇના પણ તેની દવાઓ યુએસમાં મોકલે છે, પરંતુ અન્ય 24 દેશો કરતા ભારતનો ટેરીફ 18 ટકા ઘટાડવામાં આવતા હવે યુએસના લોકો પાસે પણ 2 વિકલ્પો ભારત અને ચીન બન્યા છે, ત્યારે તેમની પહેલી પસંદ ભારત બનશે અને ભારતને સૌથી વધુ વિકાસની તક મળશે એવું હાલ માનવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે ચીન કરતા વધુ પ્રાથમિકતા અમેરિકાના લોકો ભારતની જનરિક દવાઓને આપતા હોય છે.

આમ છેલ્લા 6 માસથી મંદીની કગાર ઉપર ઉભેલા વાપીનો ફાર્મા ઉદ્યોગ તેમજ કેમિકલ ઉદ્યોગ ફરીથી ધબકતો થવાની આશા 18 ટકા ટેરિફ થતા બંધાયો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ટેરીફ પ્લાનથી ભારતના ઝીંગા ઉદ્યોગ પર સંભવિત સંકટ
  2. ટ્રેડવૉરઃ અમેરિકાએ ચીની ઉત્પાદનો પર આયાત ડ્યૂટી 10 ટકાથી વધારી 25 ટકા કરી

TAGGED:

AMERICA ON INDIA TARIFFS
VAPI NEWS
GENERIC MEDICINE
ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS
VAPI PHARMA INDUSTRY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.