વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો; જાણો ક્યા વચન આપ્યા
Published : April 8, 2026 at 11:11 AM IST
વાપી: વાપી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે તૈયારી શરૂ કરી છે. વાપી કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં 11 જેટલા મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરાયો છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય અને અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓનો ચૂંટણી ઢંઢેરામાં સમાવેશ કરાયો છે.
વાપી કોંગ્રેસનો ચૂંટણી ઢંઢેરો
વાપી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું રણશિંગુ ફૂંકાઈ ચૂક્યું છે ત્યારે દરેક પક્ષ પોતાની પાર્ટીના ઉમેદવારોને ઉતારવા અને મતદારોને રીઝવવા માટે સ્થાનિક મુદ્દાઓને પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં સામેલ કરી રહ્યા છે. ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે એક પત્રકાર પરિષદ યોજીને ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોમાં કુલ 11 જેટલા મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં 11 મુદ્દાઓનો સમાવેશ
1. શહેરમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાલવા સમગ્ર મહાનગરપાલિકામાં "સ્ટ્રોમ વોટર" લાઇન નાખીશું.
2. ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિવારણ લાવવા માટે માસ્ટર પ્લાન બનાવીશું.
3. ટેકનોલોજીની મદદથી ભવિષ્યલક્ષી નગરરચના કરી શહેરને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી કાયમી મુક્તિ અપાવીશું.
4. શહેરીજનોને સવાર અને સાંજ એમ બે વખત પૂરતા પ્રેશર સાથે પીવાનું શુદ્ધ પાણી આપીશું.
5.દરેક વોર્ડમાં કોર્પોરેશનની શાળાઓનું આધુનિકિકરણ કરી તેમને મોડલ શાળા તરીકે વિકસાવીશું.
6. લારી-ગલ્લાવાળા, પાથરણાવાળા અને ફેરિયાઓને લાઇસન્સ આપી તેમના અધિકારોનું રક્ષણ કરીશું.
7- પહેલા રિહેબીલિટેશન પછી જ ડિમોલિશનની નીતિ અપનાવી કોઇ પણ શહેરીને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપ્યા વગર ઘર વિહોણા નહીં કરીએ. સમસ્યામાંથી કાયમી મુક્તિ અપાવીશું.
8. પ્રોપર્ટી ટેક્સનું માળખું સરળ બનાવીશું અને કર ઉપરનું વ્યાજ ઘટાડીશું.
9. ઉદ્યોગોના પ્રદૂષિત પાણીના નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરીશું. શહેરનું પ્રદૂષણ સ્તર ઓછું કરવા (AQI ઘટાડવા) વાપીને શુદ્ધ હવા આપવાનું વચન.
10. ઉદ્યોગોના ગેરકાયદેસર અનટ્રીટેડ એફલૂઅન્ટને કેનાલ-નદી-તળાવમાં ઠલવતા રોકીશું.
11. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી, ફાયર સેફ્ટી, કામદારોના આરોગ્ય અને તેમના બાળકોનું પ્રાથમિક શિક્ષણ જેવી સુવિધા પૂરી પાડવા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવશે.
