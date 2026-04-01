વાપી મહાનગર પાલિકા ચૂંટણી: ભાજપમાં ટિકિટ માટે ભારે ઘમાસાણ, 300થી વધુ ફોર્મ ભરાયા
આ મનપાની પ્રથમ ચૂંટણી હોવાથી રાજકીય મહત્વ વધુ વધ્યું છે અને શહેર તેમજ આસપાસના નેતાઓ પોતાની દાવેદારી મજબૂત બનાવવામાં લાગ્યા છે.
Published : April 1, 2026 at 9:00 PM IST
વાપી: વાપી શહેરમાં મહાનગર પાલિકા (મનપા)ની રચના થયા બાદ રાજકીય હલચલ વેગ પકડી લીધી છે. આવનારી મનપા ચૂંટણીને લઈને તમામ રાજકીય પક્ષો સક્રિય બની ગયા છે. ચૂંટણીના પડઘમ કોઈ પણ ક્ષણે જાહેર થઈ શકે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ખાસ કરીને ભાજપ સહિતના પક્ષોમાં ઉમેદવારી માટે ભારે દોડધામ જોવા મળી રહી છે. આ મનપાની પ્રથમ ચૂંટણી હોવાથી રાજકીય મહત્વ વધુ વધ્યું છે અને શહેર તેમજ આસપાસના નેતાઓ પોતાની દાવેદારી મજબૂત બનાવવામાં લાગ્યા છે.
વાપી મહાનગર પાલિકામાં કુલ ૧૩ વોર્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ વોર્ડમાં મળી કુલ ૫૨ બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે. દરેક વોર્ડમાં સરેરાશ ચાર બેઠકો નક્કી કરવામાં આવી છે. આ બેઠકો માટે અનેક ઇચ્છુક ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતર્યા છે અને ટિકિટ મેળવવા માટે ભારે સ્પર્ધા સર્જાઈ છે. યુવાનો સાથે અનુભવી નેતાઓ પણ દાવેદારી કરી રહ્યા છે.
મનપા રચાયા બાદ વાપી સાથે ૧૧ ગામોનો સમાવેશ થયો છે. આ ગામોના સમાવેશથી રાજકીય સમીકરણોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર આવ્યો છે. પૂર્વ તેમજ વર્તમાન સરપંચો અને ગામડાંના નેતાઓ હવે શહેરી રાજકારણમાં પોતાનું સ્થાન શોધી રહ્યા છે. નવી વોર્ડ રચના અને ગામ-શહેરના મતદારો વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડકારરૂપ બન્યું છે. આ કારણે આ ચૂંટણીમાં નવા ચહેરાઓની એન્ટ્રી પણ નોંધપાત્ર રહેવાની સંભાવના છે.
ભાજપે ૨૦૦થી વધુ ઉમેદવારોની સ્ક્રીનિંગ પ્રક્રિયા કરી
ભાજપે ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વાપીના જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ સેન્ટર ફોર એક્સલન્સ ખાતે વિશેષ કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. આ પ્રક્રિયામાં ૨૦૦થી વધુ ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ હાજરી આપી હતી. દરેક ઉમેદવાર સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત લેવામાં આવી અને તેમની લોકપ્રિયતા તેમજ જીતવાની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું. સ્ક્રીનિંગ પ્રક્રિયામાં ભાજપના મોવડી મંડળના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પૂર્વ ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલ, રાજ્ય કક્ષાના નાણાંમંત્રી કમલેશભાઈ પટેલ અને સંગઠન મંત્રી મુક્તા બેન જોશીએ ઉમેદવારો સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી. પાર્ટીએ ઉમેદવારોને પક્ષની નીતિ અને માપદંડ અંગે માહિતગાર કર્યા હતા અને ટિકિટ વિતરણમાં પારદર્શિતા જાળવવાની વાત કરી હતી.
ભાજપ તરફથી અત્યાર સુધીમાં અંદાજે ૩૦૦ જેટલા ફોર્મ ભરાયા છે. દરેક વોર્ડમાં માત્ર ચાર બેઠકો હોવા છતાં દરેક બેઠક માટે ૨૪થી ૨૬ જેટલા દાવેદારો છે. “વૈકુંઠ નાનું અને ભગતડા ઝાઝા” જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ટિકિટ ન મળતા અસંતોષ ફેલાવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે.
કોર્પોરેટર બનવા માટે જોરદાર દોડ
પ્રથમ મનપા ચૂંટણી હોવાથી કોર્પોરેટર બનવાની લાલચમાં ઉમેદવારો એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. તેઓ પાર્ટી નેતાઓ સાથે સતત સંપર્ક વધારી રહ્યા છે, સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગો અને મુલાકાતો વધી ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ પ્રચાર તેજ થયો છે. મતદારો વચ્ચે પોતાની લોકપ્રિયતા વધારવાના પ્રયત્નો પણ તેજ બન્યા છે.
શહેરમાં હવે ચૂંટણીને લઈને ઉત્સુકતા શિખરે પહોંચી છે. આગામી દિવસોમાં ભાજપ સહિતના પક્ષો ઉમેદવારોની અંતિમ યાદી જાહેર કરી શકે તેમ છે. વાપીની આ પ્રથમ મનપા ચૂંટણીમાં કોણ જીતે છે અને કોણ પાછળ રહે છે તે જોવું રસપ્રદ બની રહ્યું છે.
