વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: કોંગ્રેસના 30થી વધુ ઉમેદવારોને રિસોર્ટમાં મોકલી દેવાયા, ઉમેદવારી ખેંચવાના આક્ષેપ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 4:03 PM IST

વલસાડ: વાપી મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડમાં કુલ 52 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. દરેક વોર્ડમાં ચાર-ચાર ઉમેદવારો ઉભા રાખવામાં આવ્યા છે અને દરેક વોર્ડમાં સખત ચૂંટણી જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન રાજકીય ગરમાગરમી ચરમસીમાએ પહોંચી છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવારો પર ભાજપ દ્વારા દબાણ લાવવામાં આવતું હોવાના આક્ષેપ વચ્ચે, કોંગ્રેસના 30થી વધુ ઉમેદવારોને વોલ્વો બસમાં બેસાડીને રાજસ્થાન તરફ કોઈ રિસોર્ટમાં ખસેડવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

ચૂંટણી પ્રચાર વખતે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો રિસોર્ટમાં

એક તરફ ભાજપના ઉમેદવારો મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે મધ્યસ્થ કાર્યાલય અને પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વોલ્વો બસ દ્વારા રાજસ્થાન તરફના કોઈ રિસોર્ટમાં લઈ જવાયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. જોકે, આ અંગે કોંગ્રેસના વાપી શહેર પ્રમુખ મહેશ સેવંતીલાલ શાહે પુષ્ટિ કરતાં કહ્યું છે કે તેઓને "જાત્રા" માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

ચૂંટણી પ્રચારના સમયે જ કોંગ્રેસના અનેક ઉમેદવારો પોતાના વિસ્તારમાંથી ગાયબ જોવા મળતા હોવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.

ઉમેદવારી ફોર્મ ખેંચવાનો આજે છેલ્લો દિવસ

ચૂંટણીમાં ઉભેલા ઉમેદવારો માટે ઉમેદવારી પત્ર ખેંચવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. સાંજે 3 અથવા 4 વાગ્યે આ સમય પૂર્ણ થશે. ત્યારબાદ કોંગ્રેસે વલસાડની બહાર મોકલેલા તમામ ઉમેદવારોને પરત લાવવામાં આવશે, એવી માહિતી શહેર પ્રમુખે આપી છે.

તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે ભાજપના કેટલાક લોકો તેમના ઉમેદવારોને વિવિધ પ્રકારની લોભામણી જાહેરાતો અને ઓફરો આપીને ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. આ જ કારણસર તમામ ઉમેદવારોને દ્વારકા, વિરપુર કે પાવાગઢ જેવા ધાર્મિક સ્થળોએ જાત્રા કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવારો મહારાષ્ટ્રના રિસોર્ટમાં?

કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખે ઉમેદવારોને રાજસ્થાન મોકલવાનું કહ્યું છે, પરંતુ આધારભૂત સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ તમામ ઉમેદવારોને ગુજરાતની સરહદ નજીક આવેલા મહારાષ્ટ્રના કોઈ ગામમાં આવેલા એક રિસોર્ટમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આજે બુધવારે સાંજે 5 વાગ્યા પછી (ઉમેદવારી ફોર્મ ખેંચવાનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ) તેમને પરત લાવવામાં આવશે.

ભાજપનો પ્રતિસાદ

નાણાપ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈએ આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતાં કહ્યું કે, "અમે અમારા ભાજપના દરેક ઉમેદવારને દરેક વોર્ડમાંથી ચોક્કસપણે ચૂંટણી લડવા આદેશ આપ્યો છે. બિનહરીફ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. લોકોનો સાચો અને ચોક્કસ મત કોની તરફ છે તે જાણવું હોય તો ચૂંટણી લડવી જરૂરી છે. તેથી તમામ ઉમેદવારો દરેક બેઠક પરથી ચોક્કસપણે ચૂંટણી લડશે અને જીત પણ મેળવશે.

"સામ-દામ-દંડ-ભેદની રાજનીતિ?

આમ, વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં સામ-દામ-દંડ-ભેદ જેવી નીતિઓ અપનાવીને ઉમેદવારોને યેનકેન પ્રકારે પોતાની તરફ ખેંચીને ઉમેદવારી પત્ર ખેંચાવવા અને બેઠકોને બિનહરીફ બનાવવાની પેરવીઓ થઈ રહી હોવાના આક્ષેપો સામે આવી રહ્યા છે.

