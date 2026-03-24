વાપીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ન મળતા હોટલ-રેસ્ટોરાંને તાળા લાગ્યા, કેટલાકે ચૂલા-ઈન્ડક્શનનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો

વાપીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ન મળવાના કારણે ઘણી હોટલ-રેસ્ટોરાંના તાળા લાગી ગયા છે.

Published : March 24, 2026 at 6:22 PM IST

વલસાડ: ઈરાન-ઇઝરાઈલ યુદ્ધની અસરને કારણે જ્યાં રાંધણ ગેસ ઉપર અછત સર્જાઈ છે, ત્યાં વાપીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ગેસ કંપનીઓ પાસે ઉપલબ્ધ નથી. ત્યારે કેટલાક સ્થળે તેનું કળા બજાર થઈ રહ્યું છે અને 5000 રૂપિયાના ભાવે સિલિન્ડરનું વેચાણ થતું હોવાનું રેસ્ટોરાં સંચાલકો જણાવી રહ્યા છે. જે કેટલાક નાસ્તા અને ખાણી-પીણીની ચીજ વસ્તુ બનાવનારને પરવડે તેમ ના હોવાથી ઘણી જાણીતી હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટે ચૂલા ઉપર કે ઇલેક્ટ્રિક સગડી ઉપર પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરી દીધો છે તો કેટલીક હોટલોને તાળાં લાગી ગયા છે.

વાપીમાં જાણીતા ગુંજન ઉપર રજા-રાની વડાપાવ બંધ
કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની સર્જાયેલી અછત અને બ્લેકમાં ઊંચા ભાવે વેચાતા ગેસ સિલિન્ડર ખરીદી શકાય એમ ના હોવાથી તથા વ્યવસાય ચલાવવા માટે ખોટ વર્તાઇ રહી હોવાથી વાપીના હાર્દ સમા ગુંજન ઉપર આવેલા રાજા-રાની વડા પાવની દુકાન બંધ કરી દીધી છે. જેની પાછળનું કારણ કોમર્શિયલ સિલિન્ડર છે.

રાજા-રાની વડા પાવના કર્મચારી જણાવી રહ્યા છે કે, તેમના શેઠે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, તેઓ કળા બજાર કરનાર પાસે ગેસ ખરીદશે નહીં ભલે ધંધો બંધ રહે તો ચાલશે. એટલું જ નહીં તેઓના 10 થી 14 જેટલા મજૂરોને તેઓ દુકાન બંધ હોવા છતાં પણ વેતન આપી રહ્યા છે. તેમણે અપીલ કરી છે કે જે રીતે અગાઉ સિલિન્ડર મળતો હતો તે રીતે ફરીથી મળતો થાય તો વધુ શરૂ નહીં તો વ્યવસાયને અસર થશે.

કેટલીક હોટલમાં ચૂલા પર ભોજન બની રહ્યું છે
વાપી ખેતેશ્વર ભોજનલયના માલિક પણ મુંઝવણમાં મુકાયા
વાપીમાં મોરારજી સર્કલ ઉપર આવેલા ખેતેશ્વર ભોજનાલયના માલિકે જણાવ્યું કે, છેલ્લા એક અઠવાડિયા ઉપરથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડર બંધ છે. પરંતુ તેમને ત્યાં ગેસ લાઇન છે. પરંતુ પૂરતા પ્રમાણમાં ગેસનું પ્રેસર ના હોવાથી જે કામ અગાઉ એક કલાકમાં થઈ જતું હતું તે પૂર્ણ કરવા માટે હવે અમારે વહેલી સવારે એક કલાક પેહલા ઊઠવું પડે છે. વળી સિલિન્ડરની અછત એટલી છે કે ભોજનાલય ચલાવવા માટે કમ સે કમ બે સિલિન્ડર પણ ઓછા પડે છે. વળી વાપીમાં બ્લેકમાં સિલિન્ડરના ભાવ રૂપિયા 5000 જેટલો અંદાજિત બોલાઈ રહ્યો છે. ત્યારે હવે વ્યવસાય ચલાવો મુશ્કેલ છે. અમારી આસપાસમાં અન્ય ભોજનાયલ હતા. તેઓ બંધ કરીને ગામે ચાલ્યા ગયા છે. કારણ કે બળતણ જ મોંઘું મળે તો ધંધો કરવો કઈ રીતે.

ઘણી રેસ્ટોરાંમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે
ઇલેક્ટ્રિક સગડી ઉપર આવી ગયા
ગુંજનમાં જાણીતા ફેમસ વડા પાવના માલિકે જણાવ્યું કે, છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી અમે કોમર્શિયલ સિલિન્ડર શોધી રહ્યા છીએ. પરંતુ આસાનીથી મળી શકતો નથી. બ્લેકમાં સિલિન્ડર મળે છે પરંતુ 5 થી 6000 રૂપિયા ભાવમાં વેચાઈ રહ્યો છે. જે વ્યવસાય માટે પહોંચી વળાય એમ નથી. જેથી અમારા ધંધાને ના છૂટકે ચલાવવા માટે અમે ઇલેક્ટ્રિક સગડી (ઇનડક્શન) ઉપર ધંધાને શરૂ કર્યો છે. થોડો વધુ સમય માંગી લે છે પરંતુ વ્યવસાય બંધ કરી શકાય એમ નથી. જેથી હાલ તો વૈકલ્પિક ધોરણે ઇલેક્ટ્રિક ઉપર કામગીરી શરૂ કરી છે. વળી વડા માટે બટાકા બાફવા માટે ચૂલાનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે.

આમ વાપીમાં ગેસ સિલિન્ડર કોમર્શિયલના મળતા કેટલાક વ્યવસાયકારો બંધ કરીને ઘરે ભેગા થયા છે. તો કેટલાક વૈકલ્પિક ધોરણે ઇલેક્ટ્રિક સગડીનો ઉપયોગ કરીને ધંધો કરતાં થયા છે. તેઓને આશા છે કે આ દિવસો પણ નજીકના દિવસોમાં પસાર થઈ જશે અને સરકાર નાનો ધંધો કરનારને પણ સાંભળી એમની વ્યથા સમજીને તેમાંથી માર્ગ કાઢશે.

