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વાપીના VIA ઓડિટોરિયમ ખાતે હૃદયરોગ જાગૃતિ સેમિનારઃ વિશ્વવિખ્યાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. સમીર કાપડિયાએ યુવાનોમાં વધતા હાર્ટ એટેક અંગે આપી ચેતવણી

નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, સાંસદ ધવલ પટેલ સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત, આપી સ્વસ્થ હૃદયની ટીપ્સ.

વાપીના VIA ઓડિટોરિયમ ખાતે હૃદયરોગ જાગૃતિ સેમિનારઃ
વાપીના VIA ઓડિટોરિયમ ખાતે હૃદયરોગ જાગૃતિ સેમિનારઃ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 3:27 PM IST

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વાપીઃ ઔદ્યોગિક નગરી વાપીના VIA ઓડિટોરિયમ ખાતે આજે હૃદયરોગ અંગે જનજાગૃતિ લાવવાના ઉદ્દેશથી એક વિશેષ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વિશ્વવિખ્યાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. સમીર કાપડિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં હૃદયરોગના વધતા જતા કેસો, યુવાનોમાં અચાનક આવતા હાર્ટ એટેક, જીવનશૈલીની ભૂલો અને હૃદયને સ્વસ્થ રાખવાના ઉપાયો પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી. સેમિનારમાં રાજ્યના મંત્રીઓ, રાજકીય આગેવાનો, ઉદ્યોગપતિઓ અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ડો. સમીર કાપડિયાએ પોતાના સંબોધનની શરૂઆત કરતાં જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતમાં યુવાનોમાં હૃદયરોગ અને અચાનક હાર્ટ એટેકના બનાવોમાં ખૂબ જ ચિંતાજનક વધારો નોંધાયો છે. અગાઉ 50 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળતી આ બીમારી હવે 25થી 40 વર્ષના જુવાનિયાઓને પણ ઝડપથી શિકાર બનાવી રહી છે. અનિયમિત દિનચર્યા, પૂરતી ઊંઘ ન લેવી, વધતો માનસિક તણાવ, કસરતનો અભાવ, ધૂમ્રપાન, દારૂ અને ફાસ્ટફૂડનું વધતું આકર્ષણ તેના મુખ્ય કારણો છે.

તેમણે દેશના ચોંકાવનારા આંકડાઓ પણ રજૂ કર્યા. ડો. કાપડિયાએ કહ્યું કે ભારતમાં દર વર્ષે આશરે 28 લાખથી વધુ લોકોનાં મૃત્યુ ફક્ત હૃદય અને રક્તવાહિનીને લગતી બીમારીઓના કારણે થાય છે. કુલ મૃત્યુઆંકમાં હૃદયરોગનો હિસ્સો સતત વધી રહ્યો છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના અભ્યાસ મુજબ ભારતીયોને પશ્ચિમી દેશોની સરખામણીએ ઓછી ઉંમરે હૃદયરોગનું જોખમ વધુ હોય છે, જે ખરેખર ચિંતાનો વિષય છે.

સેમિનાર દરમિયાન કોલેસ્ટ્રોલ અંગે વિગતવાર સમજણ આપતાં ડો. કાપડિયાએ જણાવ્યું કે શરીરમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે. એલડીએલ (લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન) ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ તરીકે ઓળખાય છે. તે ધમનીઓમાં જમા થઈને નસો સાંકડી કરે છે, જેના કારણે હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનું જોખમ વધી જાય છે. બીજી તરફ એચડીએલ (હાઈ ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન) સારું કોલેસ્ટ્રોલ છે, જે શરીરમાંથી વધારાનું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ દૂર કરવામાં મદદ કરી હૃદયનું રક્ષણ કરે છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે એલડીએલનું પ્રમાણ ઓછું અને એચડીએલનું પ્રમાણ વધુ રાખવું એ જ સ્વસ્થ હૃદયની ચાવી છે.

હૃદયરોગથી બચવા માટે ડો. કાપડિયાએ જીવનશૈલીમાં ફેરફારને સૌથી અસરકારક ઉપાય ગણાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે નિયમિત કસરત, દરરોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ ચાલવું, પૌષ્ટિક અને સંતુલિત આહાર લેવો, ધૂમ્રપાન અને તમાકુથી સંપૂર્ણપણે દૂર રહેવું, વજનને કાબૂમાં રાખવું અને બ્લડપ્રેશર-ડાયાબિટીસની નિયમિત તપાસ કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. વધુમાં તેમણે માનસિક તણાવને હૃદયરોગનું મોટું કારણ ગણાવતાં કહ્યું કે યોગ, ધ્યાન અને સકારાત્મક વિચારધારા દ્વારા તણાવ પર નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.

આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ અને આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશભાઈ પટેલ સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સૌએ હૃદયરોગ અંગે જાગૃતિ લાવવાના આ પ્રયાસને બિરદાવ્યો અને આવા સેમિનારની સમાજમાં ખૂબ જ આવશ્યકતા હોવાનું જણાવ્યું.

કાર્યક્રમના અંતે સામાન્ય નાગરિકોને હૃદયરોગના પ્રાથમિક લક્ષણો વિશે માહિતી આપવામાં આવી. છાતીમાં દુખાવો, શ્વાસની તકલીફ, અતિશય થાક અથવા ચક્કર જેવા સંકેતોને ક્યારેય અવગણવા નહીં અને તાત્કાલિક ડોક્ટરની સલાહ લેવાની અપીલ કરવામાં આવી.

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HEART DISEASE AWARENESS
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