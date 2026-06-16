વાપી ફેક કોલ સેન્ટર કેસ: કેનેડિયન નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરતા 11 આરોપીઓની જામીન અરજી નામંજૂર
જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન આરોપી પક્ષના વકીલે દલીલ કરી હતી કે એફઆઈઆરમાં કોઈપણ આરોપીની ચોક્કસ ભૂમિકા સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવી નથી.
Published : June 16, 2026 at 9:02 PM IST
વાપી: વાપીના ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ફેક કોલ સેન્ટર કેસમાં કોર્ટે 11 આરોપીઓની જામીન અરજીઓ નામંજૂર કરી છે. આરોપીઓ પર કેનેડિયન નાગરિકોને ફોન કરીને ખોટી ઓળખ આપી, ડરાવી-ધમકાવીને ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં પડાવવાનો ગંભીર આરોપ છે.
આરોપી પક્ષની દલીલો
જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન આરોપી પક્ષના વકીલે દલીલ કરી હતી કે એફઆઈઆરમાં કોઈપણ આરોપીની ચોક્કસ ભૂમિકા સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવી નથી. પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબ્જે કરી લીધો છે અને ગુનામાં મહત્તમ સાત વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. આરોપીઓ માત્ર કોલ સેન્ટરમાં નોકરી કરતા હતા અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અંગે અજાણ હતા. આથી તેમને જામીન પર મુક્ત કરવા જોઈએ.
સરકારી વકીલનો વિરોધ
સરકારી વકીલ મુકેશ પાટણવાડિયાએ જામીન અરજીનો વિરોધ કરતાં કહ્યું કે તમામ આરોપીઓ કોલ સેન્ટરમાં પગારદાર કર્મચારી તરીકે કામ કરતા હતા. તેમની જાણ અને સહભાગિતા વગર આવી આંતરરાષ્ટ્રીય ઠગાઈ શક્ય નથી. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીઓ સંગઠિત કાવતરામાં સક્રિય ભાગ ભજવતા હોવાના પુરાવા મળ્યા છે.
કોર્ટનો નિર્ણય
એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ જણાવ્યું કે પ્રથમદર્શનીય રીતે તમામ આરોપીઓ સંગઠિત ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ હોવાનું દેખાય છે. ગુનાની ગંભીરતા અને તપાસ હજુ ચાલુ હોવાના કારણે માત્ર સાત વર્ષની સજાની જોગવાઈને આધારે જામીન આપવા યોગ્ય નથી.
કોર્ટે શીવા રામચંદ્ર સૈની, કમલસાવ્ય લુનઝાખુપ હાઉઝલ, મુનસંગલિયન કુંગા હાઉઝલ, લીયન્મોનલાલખોમસોંગ નઉલક, મેઘના કનૈયાલાલ યાદવ, શેખર ભાસ્કર કાંબલે, શ્રુતિ સુશીલ રાય, રિતેશ ઉલ્હાસ કુંભાર, ક્રુતિક મનીષ સકપાલ, કાર્તિક જ્યોતિ બનસોડ અને જીગર તુલસીદાસ માવડિયાની જામીન અરજીઓ નામંજૂર કરી છે.
આ નિર્ણયથી કેસની તપાસને વધુ વેગ મળશે તેવી અપેક્ષા છે.