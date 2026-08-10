વાપી: અગ્નિ બેકર્સની બ્રેડમાં મૃત માખી અને જીવાત મળતાં ચકચાર, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે સેમ્પલ લીધા
વાપીના કેવડી ફળિયા વિસ્તારમાં રહેતા ચેતનભાઈ પટેલ ઘર માટે ચલા ગોલ્ડ કોઈન સર્કલ પાસે આવેલી અગ્નિ બેકર્સમાંથી બ્રેડનું પેકેટ ખરીદીને ઘરે લઈ ગયા હતા.
Published : August 10, 2026 at 7:18 PM IST
વલસાડ: વાપીના ચલા વિસ્તારમાં ગોલ્ડ કોઈન સર્કલ પાસે આવેલી જાણીતી અગ્નિ બેકર્સમાંથી ખરીદેલી બ્રેડના પેકેટમાં મૃત માખી સહિતની જીવાત જોવા મળતાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. સમગ્ર મામલે ગ્રાહકે વલસાડ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગમાં ફરિયાદ કરતાં વિભાગની ટીમ સોમવારે વહેલી સવારે અગ્નિ બેકર્સ ખાતે પહોંચી હતી અને બ્રેડના સેમ્પલ લઈને તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા હતા. હવે લેબોરેટરીના રિપોર્ટ બાદ બ્રેડ ખાવાલાયક છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ થશે.
ઘરે લઈ ગયેલી બ્રેડના પેકેટમાં મૃત માખી દેખાઈ
વાપીના કેવડી ફળિયા વિસ્તારમાં રહેતા ચેતનભાઈ પટેલ ઘર માટે ચલા ગોલ્ડ કોઈન સર્કલ પાસે આવેલી અગ્નિ બેકર્સમાંથી બ્રેડનું પેકેટ ખરીદીને ઘરે લઈ ગયા હતા. ઘરે પહોંચ્યા બાદ પેકેટ ખોલ્યા વિના થેલીમાં રહેલી બ્રેડ તરફ નજર કરતાં તેમને પેકેટની અંદર મૃત માખી અને અન્ય જીવાત જોવા મળી હતી. આ દૃશ્ય જોઈ પરિવારજનો પણ ચોંકી ગયા હતા.
દુકાનદારને જાણ કરતાં ઉડાઉ જવાબ આપ્યાનો આક્ષેપ
બ્રેડના પેકેટમાં જીવાત મળી આવતાં ચેતનભાઈએ તાત્કાલિક બેકરીના દુકાનદારને સમગ્ર બાબતની જાણ કરી હતી. ગ્રાહકના જણાવ્યા મુજબ, દુકાનદારે પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે ઉડાઉ જવાબ આપ્યો હતો. વરસાદની સિઝન હોવાથી માખી ઊડીને બ્રેડના પેકેટની અંદર આવી ગઈ હશે તેમ જણાવવામાં આવ્યું હતું.
‘તમારે જ્યાં ફરિયાદ કરવી હોય ત્યાં કરી લો’નો જવાબ
ગ્રાહક દ્વારા બ્રેડમાં જીવાત હોવા અંગે વાંધો ઉઠાવવામાં આવતાં દુકાનદાર તરફથી ‘તમારે જ્યાં ફરિયાદ કરવી હોય ત્યાં કરી લો’ જેવા શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. ગ્રાહકના જણાવ્યા મુજબ, પોતાની સાથે થયેલી ઘટનાને લઈને તેમણે દુકાનદારને યોગ્ય રીતે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ સંતોષકારક જવાબ ન મળતાં આખરે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગમાં ફરિયાદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
અન્ય લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં ન થાય તે માટે ફરિયાદ
ચેતનભાઈ પટેલે માત્ર પોતાના પરિવાર પૂરતો આ મામલો ન રાખતાં અન્ય ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે પણ આવી ઘટના ન બને તે હેતુથી તંત્રને ફરિયાદ કરી હતી. ખાદ્યપદાર્થોમાં જીવાત મળી આવવી ગંભીર બાબત હોવાથી સમગ્ર મામલે યોગ્ય તપાસ થાય અને જવાબદાર સામે કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ સાથે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી.
ફરિયાદના બે દિવસ બાદ તંત્રની ટીમ પહોંચી
મળતી માહિતી મુજબ, ગ્રાહક દ્વારા શનિવારે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સોમવારે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની ટીમ ચલા ગોલ્ડ કોઈન સર્કલ પાસે આવેલી અગ્નિ બેકર્સ ખાતે પહોંચી હતી. ટીમે બેકરીમાંથી બ્રેડના સેમ્પલ લીધા હતા અને જરૂરી કાર્યવાહી કરીને સેમ્પલને વધુ તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
લેબોરેટરી રિપોર્ટ બાદ કાર્યવાહી થશે
હવે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવેલા બ્રેડના નમૂનાનો લેબોરેટરી રિપોર્ટ મહત્ત્વનો રહેશે. બ્રેડ ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમો પ્રમાણે યોગ્ય છે કે નહીં, તેમાં કોઈ ભેળસેળ કે દૂષણ છે કે નહીં અને તે માનવ વપરાશ માટે યોગ્ય છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવશે. જો તપાસ દરમિયાન બ્રેડના નમૂના ખાવાલાયક ન હોવાનું અથવા નિયમોનો ભંગ થયો હોવાનું સામે આવશે તો નિયમ મુજબ બેકરી સંચાલક સામે દંડ સહિતની કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
બેકરીમાં ટીમ પહોંચતાં ફફડાટ
ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની ટીમ સોમવારે વહેલી સવારથી જ અગ્નિ બેકર્સ ખાતે પહોંચી જતાં બેકરી સંચાલકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. અધિકારીઓ દ્વારા સ્થળ પર તપાસ કરી બ્રેડના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. હવે સમગ્ર મામલો લેબોરેટરીના રિપોર્ટ પર નિર્ભર રહેશે.
વાપીમાં ખાદ્ય ચીજોની ગુણવત્તા સામે સવાલ
વાપી વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી અલગ-અલગ સ્થળોએ ખાદ્ય ચીજોની ગુણવત્તા અંગે લોકો દ્વારા સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. ખાદ્યપદાર્થોમાં જીવાત, ગંદકી અથવા અન્ય હાનિકારક વસ્તુ મળી આવવી ગ્રાહકોના આરોગ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરી શકે છે. ખાસ કરીને બ્રેડ જેવી વસ્તુ લોકો સીધી ખાવા માટે ખરીદતા હોય છે ત્યારે તેના ઉત્પાદન, પેકિંગ અને સંગ્રહ દરમિયાન સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી બને છે.
જાગૃત ગ્રાહકો સાથે યોગ્ય વર્તન જરૂરી
ગ્રાહકોને કોઈ ખાદ્ય ચીજમાં ખામી જણાય અને તેઓ દુકાનદારને તેની જાણ કરે ત્યારે તેમની ફરિયાદને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. ફરિયાદ કરનાર ગ્રાહકને ‘જ્યાં ફરિયાદ કરવી હોય ત્યાં કરી લો’ જેવા જવાબ આપવાને બદલે સમગ્ર મામલાની તપાસ કરીને યોગ્ય ઉકેલ લાવવો જરૂરી છે. વેપારીઓ માટે ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ અને તેમના આરોગ્યની સુરક્ષા સૌથી મહત્ત્વની હોવી જોઈએ.
બેકરીની બ્રેડના સેમ્પલો લઈને તપાસમાં મોકલાયા
વલસાડ જિલ્લા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગના અધિકારી આશિષ વળવીના જણાવ્યા અનુસાર, “ગ્રાહકની ફરિયાદને આધારે આજરોજ અમારી ટીમ બેકરી ખાતે પહોંચી હતી અને બેકરીની અંદર રાખેલા વિવિધ આઈટમોના સેમ્પલો કલેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે તે સેમ્પલો તપાસ માટે સરકારી લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવશે અને તેના પરિણામ બાદ જો અખાદ્ય જાહેર થશે તો બેકરી સંચાલક સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”
નિયમોનું પાલન નહીં થાય તો કડક કાર્યવાહી જરૂરી
લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં થાય તે પ્રકારનો ખોરાક વેચનાર સામે તંત્ર દ્વારા કડક કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે. આવી કાર્યવાહીથી માત્ર એક વેપારી સામે પગલાં લેવાય એટલું જ નહીં, પરંતુ અન્ય ખાદ્યવસ્તુના વેપારીઓમાં પણ કાયદાનો ભય રહે અને તેઓ સ્વચ્છતા તથા ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું કડક પાલન કરે તેવો સંદેશ જાય. અગ્નિ બેકર્સના સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ તંત્ર દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તેના પર હવે સૌની નજર રહેશે.