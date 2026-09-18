વાપીમાં ગણેશ પંડાલ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર, દમણના દરિયા કિનારા અને જેટીની થીમએ જીત્યા લોકોના દિલ
આ ઝાંખીમાં વાપી રેલવે સ્ટેશનના જૂના નામ દમણ રોડથી લઈને પોર્ટુગીઝ શાસન અને સાંજે પાસ સિસ્ટમના જૂના સમયની યાદો રજૂ કરવામાં આવી છે.
Published : September 18, 2026 at 1:29 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 1:43 PM IST
વલસાડ: વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી ભાગ્યોદય સોસાયટીમાં આ વર્ષે ગણેશ મહોત્સવ નિમિત્તે દમણના દરિયા કિનારા, જેટી અને નમો પથની થીમ આધારિત આકર્ષક ઝાંખી તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.
વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી ભાગ્યોદય સોસાયટીમાં આ વર્ષે ગણેશ મહોત્સવ નિમિત્તે દમણના દરિયા કિનારા, જેટી અને નમો પથની થીમ આધારિત આકર્ષક ઝાંખી તૈયાર કરવામાં આવી છે. ભાગ્યોદય ગણેશ મંડળ દ્વારા દર વર્ષે ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન અલગ અલગ થીમ રજૂ કરવામાં આવે છે. આ વખતે દમણ અને વાપી વચ્ચેના વર્ષો જૂના સંબંધોને દર્શાવતી થીમ તૈયાર કરવામાં આવતા ગણેશ પંડાલ હાલ લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
વાપી અને દમણના જૂના સંબંધોની ઝલક
આ ઝાંખીમાં દમણ અને વાપી વચ્ચેના ઐતિહાસિક તથા સામાજિક સંબંધોને દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. વર્ષો અગાઉ વાપી રેલવે સ્ટેશન દમણ રોડ તરીકે પણ ઓળખાતું હતું. તે સમયગાળામાં દમણ પોર્ટુગીઝ શાસન હેઠળ હતું અને દમણમાંથી વાપી તરફ આવવા માટેની પરિસ્થિતિ આજની સરખામણીએ અલગ હતી. સાંજે સાત વાગ્યા બાદ દમણમાંથી બહાર નીકળવા માટે પાસની જરૂર પડતી હોવાની જૂની વાતો પણ ઝાંખીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.
દમણના બંદર અને જહાજોની યાદો
તે સમયના દમણના બંદરની ઝલક પણ આ થીમમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. દમણના દરિયાકાંઠે આવેલા બંદર પરથી વિવિધ જહાજોની અવરજવર થતી હતી. દમણના દરિયા કિનારા, જેટી અને તે સમયના વાતાવરણને કૃતિ સ્વરૂપે રજૂ કરીને નવી પેઢીને દમણના જૂના સમયની ઝાંખી કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ત્રણ મહિનાથી યુવકોની મહેનત
આ સમગ્ર ઝાંખી તૈયાર કરવા માટે ભાગ્યોદય સોસાયટીના સ્થાનિક યુવકો છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી વધુ સમયથી મહેનત કરી રહ્યા હતા. વિવિધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને દમણના દરિયા કિનારા, જેટી અને નમો પથને પંડાલમાં આકાર આપવામાં આવ્યો છે. ઝાંખીની રચના, સજાવટ અને અલગ અલગ ભાગોને તૈયાર કરવામાં સ્થાનિક યુવકોએ પોતાની સર્જનાત્મકતા દર્શાવી છે.
દમણના વિકાસથી પ્રેરણા
ગણેશ મંડળના આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર દમણમાં જે રીતે વિકાસ થયો છે તે લોકોને પસંદ આવી રહ્યો છે. દમણના દરિયા કિનારા સહિતના વિસ્તારોમાં થયેલા વિકાસથી પ્રેરણા લઈને આ વર્ષે ગણેશ પંડાલમાં પણ આવી જ થીમ તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. દમણ સાથે વાપીના લોકોના લાંબા સમયથી રહેલા સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને થીમને સ્થાનિક સંદર્ભ સાથે જોડવામાં આવી છે.
સતત 13મા વર્ષે ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન
ભાગ્યોદય ગણેશ મંડળ દ્વારા આ વર્ષે સતત 13મા વર્ષે ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષે કંઈક અલગ અને લોકોને જાણકારી સાથે મનોરંજન પૂરું પાડે તેવી થીમ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે દમણની થીમ રજૂ કરીને વાપી અને દમણ વચ્ચેના જૂના સંબંધો તેમજ બદલાતા સમયની ઝાંખી રજૂ કરવામાં આવી છે.
વાપી રેલવે સ્ટેશનનું જૂનું નામ ‘દમણ રોડ’ હતું. આ નામ વાપી નજીક આવેલા દમણ સાથેના સીધા માર્ગને કારણે પડ્યું હતું. તે સમયે દમણ એક મહત્વનું વેપારી અને બંદર વિસ્તાર હતું. વાપી રેલવે સ્ટેશનથી દમણ તરફ જવા માટેનો મુખ્ય રસ્તો અહીંથી જ પસાર થતો હતો. તેથી રેલવે મુસાફરો માટે આ સ્ટેશનને દમણ જવાના માર્ગનું સ્ટેશન માનવામાં આવતું. રેલવે સ્ટેશનોને ઘણી વખત નજીકના જાણીતા શહેર, સ્થળ અથવા માર્ગના નામ પરથી ઓળખવામાં આવતા. આ જ કારણસર વાપી સ્ટેશનને ‘દમણ રોડ’ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. સમય જતાં વાપી શહેરનો વિકાસ ઝડપથી થયો અને તેની પોતાની અલગ ઓળખ બની. ત્યારબાદ સ્ટેશનનું નામ બદલીને ‘વાપી રેલવે સ્ટેશન’ કરવામાં આવ્યું. આજે વાપી રેલવે સ્ટેશન ગુજરાતના મહત્વના ઔદ્યોગિક વિસ્તારને જોડતું મહત્વનું રેલવે મથક છે.
દમણમાં પોર્ટુગીઝોના આગમનનો ઇતિહાસ લગભગ સાડા ચાર સદી જૂનો છે. પોર્ટુગીઝોએ દમણના બંદર પર પ્રથમ ધ્યાન 1523માં આપ્યું હતું. ત્યારબાદ દમણ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા અને અંતે 2 ફેબ્રુઆરી 1559ના રોજ ગુજરાતના શાહ પાસેથી દમણ પર કબજો મેળવ્યો. દમણનું બંદર પોર્ટુગીઝો માટે મહત્વનું હતું, કારણ કે તે અરબી સમુદ્ર અને ખંભાતના અખાતના કિનારે આવેલું વેપારી બંદર હતું. દમણગંગા નદીના મુખ પાસેનું આ બંદર દરિયાઈ વેપાર અને માલની અવરજવર માટે ઉપયોગી બન્યું હતું. પોર્ટુગીઝ શાસન દરમિયાન દમણમાં વેપાર ઉપરાંત લશ્કરી અને વહીવટી મહત્વ પણ વધ્યું અને બંદરની સુરક્ષા માટે મોતી દમણનો કિલ્લો 1559થી વિકસાવવામાં આવ્યો, જે નદી અને દરિયા સાથે જોડાયેલો હતો. પોર્ટુગીઝોનું દમણ પર શાસન 19 ડિસેમ્બર 1961 સુધી રહ્યું, જ્યારે દમણ ભારત સાથે જોડાયું. એટલે દમણમાં પોર્ટુગીઝ શાસનનો સમય આશરે 1559થી 1961 એટલે કે 400 વર્ષથી વધુ રહ્યો હતો.
ગણેશ દર્શન સાથે ઐતિહાસિક માહિતી પણ
ગણેશ પંડાલમાં ભગવાન ગણેશના દર્શન માટે આવતા લોકો માટે આ વખતે માત્ર ધાર્મિક આકર્ષણ જ નહીં પરંતુ દમણના જૂના સમય અને વાપી સાથેના સંબંધો વિશે જાણવાની તક પણ ઊભી થઈ છે. ખાસ કરીને નવી પેઢીના લોકો માટે દમણનો જૂનો સમય, બંદર અને તે સમયની જીવનશૈલીને ઝાંખી સ્વરૂપે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે ભાગ્યોદય સોસાયટીનો આ ગણેશ પંડાલ સ્થાનિક લોકોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
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