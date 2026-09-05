વનતારામાં સ્વતંત્ર ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની રચના, સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જજ સહિત ઈન્ટરનેશનલ એક્સપર્ટ્સ ચીંધશે રાહ
પાંચ સભ્યોની નવી કાઉન્સિલ વનતારામાં પ્રાણીઓના સંરક્ષણ અને બચાવ સહિતના કાર્યોનું નિરીક્ષણ કરશે
Published : September 5, 2026 at 6:22 PM IST
જામનગરઃ વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે કામ કરતી સંસ્થા વનતારા દ્વારા એક મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વનતારાએ તેની નવી સ્વતંત્ર ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના પાંચ સભ્યોની જાહેરાત કરી છે. પાંચ સભ્યોની આ ટીમ વન્યજીવોના સંરક્ષણ, બચાવ સહિતના કાર્યોનું નિરીક્ષણ કરશે. સાથે જ ભવિષ્યમાં પણ વન્યજીવોને આયાત કરવા માટેની અરજીઓ પર અંતિમ નિર્ણય લેશે.
વનતારાની નવી સ્વતંત્ર ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ આગામી પાંચ વર્ષ સુધી વનતારાના વિઝનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરશે. પાંચ સભ્યોની કાઉન્સિલ વન્યજીવ નીતિ, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો, સંસ્થાકીય દેખરેખ, વન્યજીવોને લગતા ગુના, માનવ અને વન્યજીવો વચ્ચે સંઘર્ષ, પ્રાણી સંગ્રહાલય, માછલીઘર, પશુચિકિત્સા ઉપરાંત સમુદાય આધારિત સંરક્ષણમાં અગ્રણી ભારતીયો અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતોને એકસાથે લાવે છે.
જોન ઈ. સ્કેનલોન (સ્વતંત્ર અધ્યક્ષ): પ્રખ્યાત પર્યાવરણવાદી જોન ઈ. સ્કેલઓન એ લુપ્ત થતી પ્રજાતિઓની જંગલી પ્રાણીસૃષ્ટિ તેમજ વનસ્પતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પરના કન્વેન્શનના ભૂતપૂર્વ સેક્રેટરી જનરલ રહ્યા બાદમાં ઓગસ્ટ 2026માં તેમની સ્વતંત્ર અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી
જસ્ટિસ ક્રિષ્ના મુરારી: સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયધીશ રહી ચુક્યા છે. ઉપરાંત પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટમાં પણ પૂર્વ ન્યાયધીશ તરીકે ફરજ બજાવી ચુક્યા છે. જસ્ટિસ ક્રિષ્ના મુરારીને કાયદા, શાસન અને સંસ્થાકીય દેખરેખનો પણ વ્યાપક અનુભવ છે.
ક્રેગ હૂવર: એસોસિએશન ઓફ ઝૂ એન્ડ એક્વેરિયમ્સ(AZA)ના એક્ઝિક્યૂટિવ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ, છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી તેઓ વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે કામ કરી રહ્યા છે. AZAમાં તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ જાન્યુઆરી 2027માં તેઓ વનતારામાં જોડાશે.
સુભાષ કે. માલખેડે: ભારતીય વન સેવાના વરિષ્ઠ અધિકારી અને કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય વન્યજીવ વોર્ડન. જેમને વન્યજીવ સંરક્ષણ, સંરક્ષિત ક્ષેત્ર અને લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓનું સંચાલન કરવાનો બહોળો અનુભવ છે. માનવ અને વન્યજીવો વચ્ચે સંઘર્ષ, વન્યજીવ કાયદાનું અમલીકરણ અને નિયમનકારી દેખરેખનો પણ વ્યાપક અનુભવ છે.
ગ્રેટા એફ. ઇઓરી: ઇથોપિયન-ઇટાલિયન સંરક્ષણ નિષ્ણાત ગ્રેટા એફ. ઇઓરી જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ, માનવ-પ્રાણી સહઅસ્તિત્વ અને મહિલા નેતૃત્વ ક્ષેત્રે આફ્રિકાના 25થી વધુ દેશોમાં કામ કરવાનો 15 વર્ષથી વધુનો વ્યાપક અનુભવ ધરાવે છે.
ડૉ. કુશલ કોંવર શર્મા (બિન ચૂંટાયેલા સભ્ય): ભારતીય વન્યજીવન પશુચિકિત્સા અને હાથી નિષ્ણાત, ગુવાહાટીની કોલેજ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ ખાતે સર્જરી અને રેડિયોલોજી વિભાગના ભૂતપૂર્વ પ્રોફેસર અને વડા.
નવી ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ જ્હોન સ્કેનલોને જણાવ્યું કે, આ કાઉન્સિલ વનતારાના ભવિષ્યના વિઝનને આકાર આપવા અને વન્યજીવ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે વૈશ્વિક સ્તરે સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે વનતારાના સ્ટાફ અને સંરક્ષણ સમુદાય સાથે મળીને અત્યંત ગંભીરતાપૂર્વક કામ કરશે.
બીજી તરફ, વનતારાના સીઈઓ (CEO) વિવાન કરાણીએ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના તમામ સભ્યોને આવકારતા જણાવ્યું હતું કે, કાઉન્સિલની સ્વતંત્ર સત્તા વનતારાને ઉચ્ચ વૈજ્ઞાનિક ધોરણો અને પારદર્શિતા સાથે આગળ વધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. ગત મહિને 19 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ ભારતીય CITES મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીને પાઠવવામાં આવેલા પત્રમાં વનતારાએ કરેલી તમામ સ્વૈચ્છિક પ્રતિબદ્ધતાઓના અમલીકરણ પર આ કાઉન્સિલ સતત નજર રાખશે.
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