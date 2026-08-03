ETV Bharat / state

ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત વંદે ભારત બની જીવનદાતા, અંકલેશ્વરથી અમદાવાદ પહોંચ્યું દાતા હૃદય

વંદે ભારત એક્સપ્રેસ માત્ર મુસાફરી માટે જ નહીં, પરંતુ ઈમરજન્સી મેડિકલ સેવાઓ માટે પણ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે.

ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત વંદે ભારત બની જીવનદાતા
ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત વંદે ભારત બની જીવનદાતા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 7:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: વંદે ભારત એક્સપ્રેસ માત્ર મુસાફરી માટે જ નહીં, પરંતુ ઈમરજન્સી મેડિકલ સેવાઓ માટે પણ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત દાતા હૃદયને સમયસર અમદાવાદની યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલ પહોંચાડવા માટે વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ વખતે વંદે ભારતને અંકલેશ્વર ખાતે ખાસ હોલ્ટ આપી દાતા હૃદયને ઝડપથી અમદાવાદ પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા સુરતથી અમદાવાદ વંદે ભારત ટ્રેન દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત હૃદય મોકલવામાં આવ્યું હતું.

અંકલેશ્વરથી અમદાવાદ પહોચ્યું હૃદય

ડોનર હૃદયનું રિટ્રીવલ અંકલેશ્વર સ્થિત શ્રીમતી જયાબેન મોદી મલ્ટિ-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાંથી કરવામાં આવ્યું હતું. હોસ્પિટલથી ગ્રીન કોરિડોર મારફતે દાતા હૃદયને ગણતરીની મિનિટોમાં અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન પહોંચાડવામાં આવ્યું, જ્યાંથી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ દ્વારા અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં પણ ગ્રીન કોરિડોરની મદદથી હૃદયને યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યું, જ્યાં સફળતાપૂર્વક 78મું હૃદય પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું.

ત્રણ દિવસમાં બીજી વખત વંદે ભારત બની જીવનદાતા (ETV Bharat Gujarat)

હૃદય પ્રત્યારોપણમાં સમય સૌથી મહત્વનો પરિબળ માનવામાં આવે છે. દાતા હૃદયને નિર્ધારિત ઇસ્કેમિક સમયમર્યાદામાં સુરક્ષિત રીતે દર્દી સુધી પહોંચાડવું ફરજિયાત હોય છે. આ માટે યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલ, ભારતીય રેલવે, અંકલેશ્વર અને અમદાવાદ પોલીસ તેમજ અન્ય આરોગ્ય એજન્સીઓ વચ્ચે ઉત્તમ સંકલન જોવા મળ્યું હતું. તમામ વિભાગોની ઝડપી કામગીરીના કારણે દાતા હૃદયને સૌથી ઓછા સમયમાં અમદાવાદ પહોંચાડવું શક્ય બન્યું.

આ સમગ્ર કામગીરીએ ફરી એક વખત સાબિત કર્યું છે કે આધુનિક પરિવહન વ્યવસ્થા, અસરકારક આયોજન અને વિવિધ એજન્સીઓ વચ્ચેનું સુમેળ અનેક દર્દીઓ માટે નવજીવનનું કારણ બની શકે છે. સમય-સંવેદનશીલ અંગોના પરિવહનમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો ઉપયોગ હવે દેશ માટે એક નવી અને પ્રેરણાદાયી પહેલ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે, જે ભવિષ્યમાં અંગદાન અને પ્રત્યારોપણની પ્રક્રિયાને વધુ ઝડપી અને અસરકારક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VANDE BHARAT
VANDE BHARAT HEART TRANSPORTED
ANKLESHWAR TO AHMEDABAD HEART
VANDE BHARAT LIFELINE
VANDE BHARAT HEART TRANSPORTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.