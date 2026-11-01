વંદે ભારત એક્સપ્રેસ બની જીવનરક્ષક, સુરતથી અમદાવાદ સમયસર જીવંત હૃદય પહોંચાડાયું
ત્રીજી વખત વંદે ભારત દ્વારા જીવંત હૃદયનું પરિવહન, અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનથી ગ્રીન કોરિડોર બનાવી યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલ પહોંચાડાયું
Published : November 1, 2026 at 6:27 PM IST
અમદાવાદ: ભારતીય રેલવે ફરી એકવાર દર્દીને નવજીવન આપવાની આશા બની છે. આધુનિક અને ઝડપી રેલવે સેવાઓનો ઉપયોગ હવે માત્ર મુસાફરોની સુવિધા પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી, પરંતુ ગંભીર તબીબી કટોકટીમાં પણ જીવન બચાવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ દ્વારા સુરતથી અમદાવાદ સુધી જીવંત હૃદયનું સફળતાપૂર્વક પરિવહન કરવામાં આવ્યું હતું. મુંબઈ સેન્ટ્રલથી ગાંધીનગર કેપિટલ જતી ટ્રેન નંબર 20901 વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં જીવંત હૃદયને સુરક્ષિત રીતે અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યું હતું. આ હૃદયનું પ્રત્યારોપણ અમદાવાદની યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરની નિષ્ણાત તબીબી ટીમ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર કામગીરીએ સમયસર અંગ પરિવહન અને વિવિધ વિભાગો વચ્ચેના સંકલનનું મહત્ત્વ ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યું છે.
સુરતથી વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં હૃદયનું પરિવહન
મળતી માહિતી અનુસાર, સુરતની ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી જીવંત હૃદયને અમદાવાદ લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ માટે મુંબઈ સેન્ટ્રલ-ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરત રેલવે સ્ટેશન પરથી ટ્રેનના કોચ નંબર C-12માં જીવંત હૃદયને સમયસર અને સુરક્ષિત રીતે ચઢાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ટ્રેન મારફતે હૃદયને અમદાવાદ પહોંચાડવામાં આવ્યું. અંગ પ્રત્યારોપણની પ્રક્રિયામાં દરેક મિનિટ મહત્ત્વપૂર્ણ હોવાથી ઝડપી પરિવહન માટે રેલવેની સમયબદ્ધ સેવા ઉપયોગી સાબિત થઈ હતી.
અમદાવાદ સ્ટેશનથી હોસ્પિટલ સુધી ગ્રીન કોરિડોર
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર ટ્રેન પહોંચ્યા બાદ જીવંત હૃદયને ઝડપથી યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. રેલવેના વાણિજ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ, રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF), સરકારી રેલવે પોલીસ (GRP) અને રાજ્ય પોલીસના સહયોગથી ગ્રીન કોરિડોર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સંકલિત વ્યવસ્થાને કારણે હૃદયને ઓછામાં ઓછા સમયમાં હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલ સુધીનો માર્ગ શક્ય તેટલો અવરોધમુક્ત રહે અને પરિવહનમાં વિલંબ ન થાય તે માટે વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સંકલન મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યું હતું.
યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલમાં થશે હૃદયનું પ્રત્યારોપણ
સુરતથી અમદાવાદ લાવવામાં આવેલા જીવંત હૃદયનું પ્રત્યારોપણ યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરની નિષ્ણાત તબીબી ટીમ દ્વારા કરવામાં આવશે. હૃદય પ્રત્યારોપણ જેવી જટિલ તબીબી પ્રક્રિયામાં દાતા પાસેથી અંગ મેળવવાથી લઈને તેને દર્દીના શરીરમાં પ્રત્યારોપિત કરવા સુધીનો સમય અત્યંત મહત્ત્વનો હોય છે. તેથી અંગને યોગ્ય તબીબી પરિસ્થિતિમાં સુરક્ષિત રાખવાની સાથે ઝડપથી નિર્ધારિત હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવું જરૂરી બને છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં તબીબી ટીમની તૈયારી, પરિવહન વ્યવસ્થા અને સંબંધિત વિભાગો વચ્ચેનું સંકલન નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.
ત્રીજી વખત વંદે ભારત એક્સપ્રેસ બની જીવનરક્ષક
અમદાવાદના મંડળ રેલવે પ્રબંધક વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે જીવંત હૃદયના ઝડપી અને સુરક્ષિત પરિવહન માટે વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો ઉપયોગ કરવાનો આ ત્રીજો પ્રસંગ છે. આ ઘટના દર્શાવે છે કે ભારતીય રેલવેની આધુનિક, ઝડપી અને સમયનિષ્ઠ સેવાઓ મુસાફરીની સુવિધા ઉપરાંત કટોકટીની તબીબી સેવાઓમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે છે. યોગ્ય આયોજન અને સમયસર અમલીકરણ દ્વારા રેલવે જેવી જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થા અંગ પ્રત્યારોપણની પ્રક્રિયામાં સહાયક બની શકે છે.
જીવન બચાવવાની કામગીરીમાં વિવિધ વિભાગોનું સંકલન
આ સંવેદનશીલ કામગીરીને સફળ બનાવવા પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સંબંધિત હોસ્પિટલો, તબીબી ટીમો, રાજ્ય પોલીસ, રેલવે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ વચ્ચે સંકલન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું હતું. જીવંત અંગના પરિવહનમાં માત્ર ઝડપી વાહનવ્યવસ્થા જ નહીં, પરંતુ દરેક તબક્કે ચોકસાઈ, સુરક્ષા અને સમયનું પાલન પણ એટલું જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. સુરતથી અમદાવાદ સુધી ટ્રેન દ્વારા હૃદય લાવવાની અને ત્યારબાદ ગ્રીન કોરિડોર મારફતે હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા આ સંકલિત પ્રયાસનું ઉદાહરણ બની છે.
રેલવેની સેવા હવે મુસાફરીથી આગળ, જીવન બચાવવાની આશા
ભારતીય રેલવેની આ પહેલ આરોગ્ય સેવાઓમાં પરિવહન વ્યવસ્થાની વધતી ઉપયોગિતા દર્શાવે છે. હૃદય પ્રત્યારોપણ માટે જરૂરી અંગને યોગ્ય સમયમાં હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવું દર્દી માટે નવી જિંદગીની આશા બની શકે છે. જોકે, આ કેસમાં પ્રત્યારોપણનું પરિણામ કે દર્દીની હાલત અંગેની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ભવિષ્યમાં પણ આવા માનવતાવાદી અને જીવનરક્ષક અભિયાનોમાં શક્ય તમામ સહયોગ આપવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વંદે ભારત એક્સપ્રેસ દ્વારા ત્રીજી વખત જીવંત હૃદયનું પરિવહન થવાની આ ઘટના દર્શાવે છે કે સમયસર લેવાયેલો નિર્ણય, ઝડપી પરિવહન અને વિવિધ વિભાગોનું સંકલન કોઈ દર્દી માટે જીવનની નવી તક ઊભી કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
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