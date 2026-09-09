વડોદરા: વાઘોડિયા રોડ પર ગણેશ પંડાલમાં તોડફોડ, CCTVમાં કેદ થઇ ઘટના; પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
આજવા રોડ નજીક આવેલી ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં રાત્રિના સમયે ત્રણ શખ્સોએ ગણેશ મંડપને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.
Published : September 9, 2026 at 2:34 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના વાઘોડિયા રોડ વિસ્તારમાં ગણેશ પંડાલમાં તોડફોડની ઘટના સામે આવી છે. આજવા રોડ નજીક આવેલી ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં રાત્રિના સમયે ત્રણ શખ્સોએ ગણેશ મંડપને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં ત્રણ શખ્સો મોપેડ પર આવી પંડાલમાં તોડફોડ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઘટનાને પગલે ગણેશ મંડળના યુવકે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ગણેશ પંડાલમાં તોડફોડ
વડોદરા શહેરમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન ગણેશ પંડાલમાં તોડફોડની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. વાઘોડિયા રોડ વિસ્તારમાં આવેલા આજવા રોડ નજીકની ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં આ ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ, રાત્રિના સમયે ત્રણ શખ્સો મોપેડ પર સોસાયટી વિસ્તારમાં આવ્યા હતા અને ગણેશોત્સવ માટે ઉભા કરવામાં આવેલા પંડાલને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
સવારે ગણેશ મંડળના સભ્યોને પંડાલની સ્થિતિ જોતા તોડફોડ થયેલી હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. પંડાલનો મંડપ તૂટેલો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે ગણેશ સ્થાપના માટે બનાવવામાં આવેલા પ્લેટફોર્મ પર રાખવામાં આવેલા ટેબલો પણ ઊંધા વાળેલા હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. ઘટનાને પગલે ગણેશ મંડળ સાથે જોડાયેલા યુવક દ્વારા પંડાલમાં તોડફોડ કરી નુકસાન પહોંચાડવા બદલ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. CCTVમાં ત્રણ શખ્સો મોપેડ પર સવાર થઈને પંડાલ નજીક આવતા અને ત્યારબાદ પંડાલમાં તોડફોડ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. ફૂટેજના આધારે પોલીસ દ્વારા આ શખ્સોની ઓળખ સહિતની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પંડાલમાં તોડફોડ પાછળ ચોક્કસ કારણ શું હતું અને શખ્સોએ કયા હેતુથી આ કૃત્ય કર્યું તે અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
ગણેશોત્સવ દરમિયાન શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પંડાલો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે પંડાલની સુરક્ષા અને આસપાસની વ્યવસ્થા અંગે પણ સવાલો ઉભા થયા છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ દ્વારા CCTV સહિતના પુરાવાના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા CCTV ફૂટેજમાં દેખાતા ત્રણેય શખ્સોની ઓળખ અને તેમના સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.
વાઘોડિયા રોડની ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં ગણેશ પંડાલમાં થયેલી તોડફોડ મામલે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. CCTV ફૂટેજના આધારે ત્રણ શખ્સોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. પંડાલમાં તોડફોડનું ચોક્કસ કારણ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
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