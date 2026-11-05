વાંચ ગામમાં ફટાકડાના કચરામાં આગ લાગી, બે બાળકો દાઝ્યાં
હાઇવે પર ખુલ્લામાં ગેરકાયદે રીતે ફેંકવામાં આવેલા ફટાકડાના વેસ્ટમાં આગ લાગી
Published : November 5, 2026 at 8:26 PM IST
અમદાવાદ: વાંચ ગામમાં તળાવ પાસે ફટાકડાના કચરામાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. હાઇવે પર ખુલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે ફેંકવામાં આવેલા ફટાકડાના વેસ્ટમાં આગ લાગતાં ત્યાં ફટાકડા વીણવા ગયેલા બે બાળકો દાઝ્યાં હતાં. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
ફટાકડા વીણતી વખતે આગની ઝપેટમાં આવ્યાં
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ફટાકડાનો વેસ્ટ હાઇવે પર ખુલ્લામાં નાખવામાં આવ્યો હતો. આ કચરામાં અચાનક આગ લાગતાં નજીકમાં ફટાકડા વીણી રહેલા બે બાળકો તેની ઝપેટમાં આવ્યાં હતાં. આગના કારણે બંને બાળકો દાઝ્યાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, બાળકોની ઉંમર, ઇજાની ગંભીરતા અને હાલ તેમની સારવાર ક્યાં ચાલી રહી છે તે અંગેની વિગતો હજુ સામે આવી નથી.
વિવેકાનંદનગર પોલીસ મથકની હદમાં ઘટના
આ બનાવ વાંચ ગામમાં આવેલા તળાવ પાસે બન્યો છે. આ વિસ્તાર વિવેકાનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતો હોવાથી પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે. હાલ આ મામલે જાણવા જોગ ફરિયાદ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.
ખુલ્લામાં કચરો નાખનાર સામે તપાસનો મુદ્દો
હાઇવે પર ફટાકડાનો વેસ્ટ ખુલ્લામાં કોણે નાખ્યો હતો અને તેમાં આગ કયા કારણોસર લાગી તે તપાસનો વિષય બન્યો છે. ફટાકડાના કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવાને બદલે તેને ખુલ્લામાં ફેંકવામાં આવ્યો હોવાની બાબત પણ પોલીસ તપાસમાં મહત્ત્વની બની શકે છે. પોલીસ તપાસ બાદ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ અને જવાબદારો અંગે વધુ વિગતો સામે આવશે.
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