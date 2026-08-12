વલસાડના પારનેરા ડુંગર પર છે ચંડિકા માતાનું એકમાત્ર ત્રણમુખી પ્રતિમાવાળું મંદિર, શિવાજી સાથે જોડાયેલા છે તેનો ઈતિહાસ
પારનેરા ડુંગર કુદરતપ્રેમીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ડુંગર પરથી અરબી સમુદ્ર, પારડી વિસ્તાર, વલસાડ શહેર અને આસપાસના હરિયાળા વિસ્તારોનો મનમોહક નજારો જોવા મળે છે. વલસાડથી તેજસ દેસાઈનો અહેવાલ...
Published : August 12, 2026 at 5:26 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકા નજીક આવેલો પારનેરા ડુંગર દક્ષિણ ગુજરાતના સૌથી પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક સ્થળોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 300 મીટરની ઊંચાઈએ આવેલો આ ડુંગર માત્ર કુદરતી સૌંદર્ય માટે જ નહીં, પરંતુ ઐતિહાસિક વારસા, ધાર્મિક આસ્થા અને લોક દંતકથાઓ માટે પણ વિશેષ ઓળખ ધરાવે છે. વર્ષ દરમિયાન હજારો શ્રદ્ધાળુઓ, પ્રવાસીઓ અને ઇતિહાસપ્રેમીઓ અહીં મુલાકાતે આવે છે. ચોમાસા દરમ્યાન અહીંની હરિયાળી પ્રકૃતિનું આફત સૌંદર્ય પ્રકૃતિ પ્રેમી માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.
છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ સાથે જોડાયેલો ઇતિહાસ
ઇતિહાસકારોના જણાવ્યા મુજબ વલસાડ શહેરથી 9 કિલોમીટર દૂર આવેલા પારનેરા કિલ્લાનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ ખૂબ જ વિશેષ રહ્યું છે. 17મી સદી દરમિયાન આ વિસ્તાર પર મરાઠા અને મુગલ શાસકો વચ્ચે સત્તા માટે અનેક સંઘર્ષ થયા હતા. માન્યતા છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે પણ પારનેરા કિલ્લાના મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં સૈન્ય ગતિવિધિઓ ચલાવી હતી. બાદમાં મુગલ અને ત્યારબાદ અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન પણ આ કિલ્લાનો ઉપયોગ સુરક્ષા ચોકી તરીકે થતો હતો. આજે કિલ્લાની દિવાલો, તૂટેલા દરવાજા અને અવશેષો તેની ગૌરવશાળી ગાથાની સાક્ષી બની ઊભા છે.
ચંડિકા માતાજી પ્રત્યે અખૂટ શ્રદ્ધા
પારનેરા ડુંગર ઉપર આવેલું ચંડિકા માતાજીનું મંદિર સૌથી પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક સ્થળ છે. દક્ષિણ ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં દર્શન કરવા આવે છે. ખાસ કરીને ચૈત્રી અને આસો નવરાત્રિ દરમિયાન હજારો શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીના દર્શન માટે ડુંગર ચઢે છે. ભક્તો માતાજીને પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરનારી શક્તિ તરીકે માને છે. પારનેરા ડુંગર ઉપર પ્રથમ એવી ચંડિકા માતાજીની પ્રતિમા છે જે ત્રણમુખ ધરાવે છે.
ડુંગર પર આવેલા અન્ય પવિત્ર મંદિરો
ચંડિકા માતાજી મંદિર ઉપરાંત પારનેરા ડુંગર પર ભગવાન શિવનું પ્રાચીન મંદિર, હનુમાનજીનું મંદિર, મહાકાળી માતાનું સ્થાનક અને કેટલાક નાના દેવસ્થાનો આવેલા છે. આ તમામ મંદિરોમાં વર્ષભર ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાતા રહે છે. મહાશિવરાત્રી, હનુમાન જયંતિ અને નવરાત્રિ દરમિયાન અહીં વિશેષ ભીડ જોવા મળે છે.અહી આવનરા લોકો ચોમાસા દરમ્યાન માત્ર પ્રકૃતિનું આહલાદક આનંદ નથી લેતા સાથે માતાજીના આશીર્વાદ પણ મેળવે છે.
પારનેરા સાથે જોડાયેલી લોકદંતકથાઓ
પારનેરા ડુંગર સાથે અનેક લોકદંતકથાઓ પ્રચલિત છે. સ્થાનિક લોકોમાં માન્યતા છે કે ચંડિકા માતાજીએ આ ડુંગર પર અસુરોનો સંહાર કરીને ધર્મની સ્થાપના કરી હતી. એવી પણ લોકવાયકા છે કે માતાજી આજે પણ આ ડુંગરની રક્ષા કરે છે અને સાચા હૃદયથી દર્શન કરનાર ભક્તોની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. જોકે આ દંતકથાઓ લોકમાન્યતાઓ પર આધારિત છે અને તેના ઐતિહાસિક પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી.
પ્રકૃતિ અને ટ્રેકિંગનું લોકપ્રિય સ્થળ
પારનેરા ડુંગર કુદરતપ્રેમીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ડુંગર પરથી અરબી સમુદ્ર, પારડી વિસ્તાર, વલસાડ શહેર અને આસપાસના હરિયાળા વિસ્તારોનો મનમોહક નજારો જોવા મળે છે. ચોમાસામાં અહીંનું સૌંદર્ય અનેકગણું વધી જાય છે. યુવાનો અને ટ્રેકિંગના શોખીનો માટે પણ આ સ્થળ પસંદગીનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
નાઠા બારી શિવાજીની દંતકથાનો જીવતો પુરાવો
પારનેરા ડુંગરની દક્ષિણ છેડે આવેલ માતા કાલિકાનું મંદિરથી અતુલ તરફના ઉતરવાના દરવાજા પાસે કે, નાનકડી બારી છે. માન્યતા એવી છે શિવાજીએ અહીંથી પોતાના ઘોડા સાથે બારીમાંથી નીચે કૂદકો લગાવ્યો હતો. આજે પણ તે બારી હયાત છે અને તેમના ઉપર ફિરંગીઓ દ્વારા ચઢાઈ કરવામાં આવતા તેઓ અહીંથી પલાયન થયા હતા. જેણે લઈને તેને નાઠા બારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે આજે પણ હયાત છે.
વારસાના સંરક્ષણની જરૂરિયાત
સમય જતાં પારનેરા કિલ્લાના અનેક ભાગો જર્જરિત બન્યા છે. ઇતિહાસપ્રેમીઓ અને સ્થાનિક લોકો વારંવાર પુરાતત્ત્વ વિભાગ અને રાજ્ય સરકાર સમક્ષ કિલ્લાના સંરક્ષણ, સુવિધાઓના વિકાસ અને ઐતિહાસિક સ્થળ તરીકે વધુ પ્રચાર કરવાની માંગ ઉઠાવતા રહ્યા છે. યોગ્ય જાળવણીથી આ સ્થળ ધાર્મિક તેમજ હેરિટેજ ટૂરિઝમનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બની શકે છે.
આસ્થા, ઇતિહાસ અને કુદરતનું અનોખું મિલન
પારનેરા ડુંગર માત્ર એક પ્રવાસન સ્થળ નથી, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક ઓળખનું જીવંત પ્રતીક છે. અહીં ઇતિહાસના અવશેષો, ચંદિકા માતાજી પ્રત્યેની અખૂટ આસ્થા, પ્રાચીન મંદિરો અને કુદરતી સૌંદર્ય એકસાથે જોવા મળે છે. આ કારણે પરનેરા ડુંગર આજે પણ શ્રદ્ધાળુઓ, પ્રવાસીઓ અને ઇતિહાસપ્રેમીઓ માટે આકર્ષણનું અનોખું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.
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