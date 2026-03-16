વલસાડ: વાપી મહાનગરપાલિકાનું રૂ. 754 કરોડનું બજેટ રજૂ, કોઈ વેરા વધારો નહીં
Published : March 16, 2026 at 5:03 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક શહેર વાપીમાં વર્ષ 2026-27 માટે વાપી મહાનગરપાલિકાનું અંદાજિત રૂ. 707 કરોડથી વધુનું પુરાંતવાળું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દ્વારા કલેક્ટર ભવ્ય વર્માની હાજરીમાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ વાત એ છે કે આ વર્ષે મહાનગરપાલિકાએ કોઈપણ પ્રકારના વેરામાં વધારો કર્યો નથી. મહાનગરપાલિકાએ વર્ષ 2026-27 માટે અંદાજિત રૂ. 747 કરોડના ખર્ચનું અંદાજ આંકવામાં આવ્યો છે. શહેરના વિકાસ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ બજેટમાં કરવામાં આવ્યો છે.
મહત્વના 17 તેમજ આંતરિક 35 રોડ બનશે
રસ્તા વિકાસ માટે મહાનગરપાલિકાએ કુલ રૂ. 90.40 કરોડના ખર્ચે શહેરમાં 71.44 કિલોમીટર રોડ બનાવવાનું આયોજન કર્યું છે. જેમાં 17 મુખ્ય બીટ્યુમિનસ રોડ, એક મુખ્ય આર.સી.સી. રોડ, 35 જેટલા આંતરિક બીટ્યુમિનસ રોડ તેમજ આંતરિક આર.સી.સી. રોડનો સમાવેશ થાય છે.
પાણી પુરવઠા માટે 149.18 કરોડ
પાણી પુરવઠા વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવા માટે નવા સમાવિષ્ટ થયેલા બલીઠા, સલવાવ, કરવડ, મોરાઈ, નામધા, કુંતા, ચંડોળ અને વટાર ગામોમાં પાણી વિતરણ નેટવર્ક ઉભું કરવા માટે રૂ. 149.18 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ યોજના આગામી 30 વર્ષ સુધીની પાણીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે.
ગંદા પાણીના નિકાલ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા
શહેરમાં નિકાસ થતા ગંદા પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે બલીઠા વિસ્તારમાં રૂ. 72.11 કરોડના ખર્ચે 50 એમએલડી ક્ષમતાનો એસટીપી પ્લાન્ટ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ચીરી-છરવાડા વિસ્તારમાં ગંદા પાણીના યોગ્ય નિકાલ માટે રૂ. 64.39 કરોડના ખર્ચે ભૂગર્ભ ગટર યોજના અમલમાં મુકવામાં આવશે.
ઇલેક્ટ્રિક વિભાગ માં 13.5 કરોડના ખર્ચે 3631 સ્ટ્રીટ લાઈટો મુકાશે
ઇલેક્ટ્રિક વિભાગ હેઠળ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રૂ. 13.5 કરોડના ખર્ચે કુલ 3,631 નવી સ્ટ્રીટ લાઈટ લગાવવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે.નવા ગામો જે તાજેતર માં મનપા માં સમાવિષ્ટ કરાયા છે એ તમામ ગામોને સ્ટ્રીટ લાઈટ ની સુવિધા થી સજ્જ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે
શિક્ષણમાં 31 અંગણવાડીનું રીનોવેશન અને 15 નવી બનશે
શિક્ષણ ક્ષેત્રે મહાનગરપાલિકાએ રૂ. 3.75 કરોડના ખર્ચે 15 નવી આંગણવાડી બનાવવાનું આયોજન કર્યું છે. ઉપરાંત શહેરની 31 આંગણવાડીના રીનોવેશન માટે રૂ. 2.17 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
રમાતગમત ક્ષેત્રે નવું સ્પોર્ટ્સ કોમ્લેક્સ બનશે
રમતગમત ક્ષેત્રમાં ચલા વિસ્તારમાં રૂ. 2.14 કરોડના ખર્ચે સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટી ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં રૂ. 5 કરોડના ખર્ચે નવું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શહેરના નવા ઉધાનો વિકાસવવામાં આવશે
શહેરના સૌંદર્યીકરણ માટે પણ અનેક યોજનાઓ બજેટમાં સમાવાઈ છે. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ ઉદ્યાનને રૂ. 2.98 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે. ઉપરાંત ચાર નવા ગાર્ડન માટે રૂ. 1.50 કરોડ અને નાની સુલપાડ ગાર્ડન માટે રૂ. 1.15 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
30 હજાર વૃક્ષોનું વાવેતર થશે
અર્બન ગ્રીનિંગ યોજના હેઠળ આગામી વર્ષે 30 હજાર વૃક્ષોના છોડનું વિતરણ અને 6 હજાર સ્થળે વૃક્ષારોપણ કરવાનો પણ પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.આ ઉપરાંત કુંતા અને વટાસ સ્મશાનભૂમિના વિકાસ માટે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આઇકોનિક એન્ટ્રી ગેટ બનશે
સિટી બ્યુટીફિકેશન માટે રૂ. 10 કરોડના ખર્ચે આઇકોનિક એન્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે. જેમાં ચલા વિસ્તારમાં રૂ. 9.77 કરોડના ખર્ચે આઇકોનિક રોડ અને ચીરીથી રાતા સુધીના માર્ગને રૂ. 10.95 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે.
10 કરોડના ખર્ચે રિવરફ્રન્ટ બનશે
નમધા વિસ્તારમાં રૂ. 10 કરોડના ખર્ચે રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ પણ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત શહેરના પશ્ચિમ અને પૂર્વ વિસ્તારમાં આધુનિક જાહેર શૌચાલય બનાવવાનું પણ આયોજન છે.
801 પી એમ આવાસની દરખાસ્ત કરાઈ છે
આવાસ યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની સહાય મળીને પ્રતિ આવાસ રૂ. 4 લાખની સહાય સીધા લાભાર્થીના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.પીએમએવાય (PMAY-U) 2.0 યોજના હેઠળ કુલ 801 આવાસ માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી 478 આવાસ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને તેના કામો હાલ ચાલુ છે.
મહાનગરપાલિકાની કુલ આવક રૂ. 5,67,24,89,838 દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે કુલ બજેટનો આકાર રૂ. 7,54,97,02,534 સુધી પહોંચે છે. ખર્ચમાં સૌથી વધુ રૂ. 2,19,43,25,000 પાણી પુરવઠા માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે.આ રીતે વિકાસ કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપતું અને કોઈ વેરા વધારો વગરનું વાપી મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2026-27નું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે..
