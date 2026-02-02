ETV Bharat / state

વલસાડમાં નિર્માણાધિન પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટી પડ્યું, ટાંકીની કામગીરી અંગે ઉઠી શંકા

પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર અચાનક તૂટી પડતા વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટના બનતા આસપાસના લોકોમાં ભય અને ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો.

પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું
પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 2:56 PM IST

વલસાડ: વલસાડ શહેરના કલ્યાણ બાગ વિસ્તાર નજીક આજે એક ગંભીર પ્રકારની ઘટના સામે આવી છે. કલ્યાણ બાગ પાસે બનાવવામાં આવી રહેલી પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર અચાનક તૂટી પડતા વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટના બનતા આસપાસના લોકોમાં ભય અને ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. સ્થાનિક લોકો દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી જઈ પરિસ્થિતિ અંગે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નોંધાઈ નથી તેવી પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી રહી છે, પરંતુ આ બનાવે સુરક્ષા અંગે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.

નવી બનાવાતી ટાંકીમાં ખામી હોવાની શંકા, તપાસની માંગ ઉઠી
માહિતી મુજબ આ પાણીની ટાંકી તાજેતરમાં જ નિર્માણાધીન હતી. આવી સ્થિતિમાં સ્ટ્રક્ચર તૂટી પડતા લોકોમાં નિર્માણ કાર્યની ગુણવત્તા અંગે શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ નિર્માણમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા સામગ્રી અને કામગીરીની ગુણવત્તા અંગે તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. જો નિર્માણ દરમિયાન બેદરકારી દાખવાઈ હોય તો જવાબદાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ ઉઠી રહી છે.

પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું (ETV Bharat Gujarat)

સુરતની ઘટના બાદ ફરી આવી ઘટના બનતા ચિંતા વધી
ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં સુરત વિસ્તારમાં પણ પાણીની ટાંકી સાથે સંકળાયેલી ઘટના સામે આવી હતી. તે પછી થોડા જ સમયમાં વલસાડ ખાતે પણ આવી ઘટના બનતા લોકોમાં ચિંતા વધી છે. લોકોનું કહેવું છે કે સરકાર અને સ્થાનિક તંત્રએ આવી રચનાઓનું નિયમિત ઓડિટ અને તકનીકી ચકાસણી કરવી જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં આવા બનાવો અટકાવી શકાય.

પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું
પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક તંત્ર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું, તપાસ શરૂ
ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક તંત્ર અને સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને સ્લેબ તૂટી પડવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે ટેકનિકલ ટીમને પણ કામે લગાડવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સંપૂર્ણ તપાસ બાદ જ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.

લોકોમાં સુરક્ષા અંગે ઉઠ્યા પ્રશ્નો, જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ
આ બનાવ બાદ સ્થાનિક લોકોમાં સુરક્ષા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. લોકોનું માનવું છે કે જાહેર ઉપયોગ માટે બનાવાતી સુવિધાઓમાં ગુણવત્તા અને સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન ન થવું જોઈએ. લોકો દ્વારા જવાબદાર એજન્સી અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે અને તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું
પાણીની ટાંકીનું સ્ટ્રક્ચર તૂટ્યું (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાંત અધિકારીએ શું કહ્યું?
ઘટનાને લઈને વલસાડના પ્રાંત અધિકારી વિમલ પટેલે કહ્યું કે, વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા કલ્યાણ બાગ પાસે એક પાણીની ટાંકીનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને એનું કામ 95 ટકા જેટલું પૂરું થઈ ગયું હતું. એના સ્લેબના જે પતરા હતા તે થોડી ક્ષણો પહેલા એ ઉખડી ગયા છે. એ ઘટના સામે આવતા અત્યારે મુલાકાત લીધી છે. આ બાબતે માર્જિન કેટલું છોડવાનું હતું અથવા ટેકનિકલ માપદંડો છે તે અમે નગરપાલિકાની ટીમ સાથે ચર્ચા કરીએ છીએ. એમાં કોઈ ક્ષતિ જણાય તો એની સામે કાયદેસરના પગલા લેવામાં આવશે.

