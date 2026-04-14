ETV Bharat / state

વલસાડ: ચૂંટણી કામગીરી વચ્ચે ઉમરગામના મામલતદારનું રહસ્યમયી મોત! આપઘાત કે પછી કોઈ અદાવતનો ભોગ બન્યા

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 6:01 PM IST

|

Updated : April 14, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: ઉમરગામ તાલુકામાં મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા દલપતભાઈ છોટુભાઈ (ઉંમર 56)ના રહસ્યમયી મોતથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. તેઓ હાલ વલસાડના અબ્રામા વિસ્તારમાં પલ પાર્ક સોસાયટીમાં નિવાસ કરતા હતા. ગત મોડી રાત્રે ઉંમરગામ રેલવે સ્ટેશન નજીક તેમની લાશ મળી આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ તેમણે આપઘાત કર્યું હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ ઘટનાને લઈને વિવિધ આશંકાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે.

આત્મહત્યા કે હત્યા? બે સંભાવનાઓ પર ચર્ચા

આ ઘટના બાદ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે આ આત્મહત્યા છે કે પછી કોઈએ હત્યા કરી લાશને રેલવે ટ્રેક પર ફેંકી દીધી છે. સ્થાનિક સ્તરે એવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ રાગદ્વેષ રાખીને તેમની હત્યા કરી હોય શકે. બીજી તરફ, કેટલાક લોકો આને આત્મહત્યા માનતા કહે છે કે તેઓ માનસિક દબાણ હેઠળ હતા.

ચૂંટણીના કામકાજનો દબાણ કારણ બન્યું?

હાલમાં ચાલી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની પ્રક્રિયાને કારણે અધિકારીઓ પર કામકાજનો ભારે બોજો હતો. દલપતભાઈ પણ ચૂંટણી સંબંધિત કામગીરીમાં વ્યસ્ત હતા. ગત રોજ ઉમેદવારોના નામાંકન ફોર્મની ચકાસણી જેવી મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. લોકોમાં એવી અટકળો પણ તેજ બની છે કે, ટૂંક સમયમાં યોજાનારી ચૂંટણીને કારણે વધેલા દબાણને લીધે તેમણે આ પગલું ભર્યું હોઈ શકે.

રેલવે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ

રેલ્વે DySP એચ ડી ગોરે બનાવ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, વાપી સ્ટેશન માસ્ટર દ્વારા તેઓને જાણકારી આપવામાં આવી હતી કે, દલપતભાઈ છોટુભાઈ બ્રહ્મસર નામના ઈસમે કોઈ અગમ્ય કારણોસર આત્મહત્યા કરી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવે પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને લાશનો કબ્જો લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે નજીકના સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. હાલ પોલીસ તમામ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. અકસ્માત, આત્મહત્યા કે હત્યા – દરેક એંગલ પરથી તપાસ ચાલી રહી છે જેથી સાચી હકીકત બહાર આવી શકે.

પરિવાર અને સમાજમાં શોકની લાગણી

આ દુઃખદ ઘટનાના સમાચાર મળતા જ તેમના પરિવારજનો અને નજીકના લોકોમાં ભારે શોક છવાઈ ગયો છે. બ્રાહ્મણ કચ્છ સમાજમાં પણ ગમગીનીનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. પરિવારજનોએ આ ઘટના અંગે ઊંડો આઘાત વ્યક્ત કર્યો છે અને સત્ય બહાર આવે તેવી માંગણી કરી છે.

લોકોમાં અનેક સવાલો, જવાબોની રાહ

આ સમગ્ર મામલામાં હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ કારણ સામે આવ્યું નથી. લોકોમાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે – શું ખરેખર આ આત્મહત્યા છે કે પાછળ કોઈ ગુનાહિત ષડયંત્ર છે? હાલ દરેકની નજર પોલીસ તપાસ પર ટકેલી છે. આવનારા દિવસોમાં પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને તપાસના આધારે જ આ રહસ્ય પર થી પડદો ઊઠી શકશે.

ઉમરગામના ધારાસભ્યે શોક વ્યક્ત કર્યો

ઉમરગામના ધારાસભ્ય રમણલાલ પાટકરે શોક વ્યક્ત કરી, વ્યથિત મને જણાવ્યું કે, દલપતભાઈ જ્યારથી ઉમરગામ આવ્યા ત્યારથી ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરતાં હતા. અચાનક તેમણે કેમ આત્મહત્યા જેવુ પગલું ભરી લીધું તે સમજાતું નથી? તેઓ ખૂબ નમ્ર અને લોકો સાથે સારા સબંધ ધરાવતા વ્યક્તિ હતા મારા પણ ખૂબ સારા મિત્ર હતા. અચાનક તેમના મોતની ખબરથી હું પણ વ્યથિત છું.

TAGGED:

UMARGAM VALSAD MAMLATDAR DEATH
UMARGAM VALSAD MAMLATDAR
UMARGAM REVENUE OFFICER
UMARGAM MAMLATDAR DEATH
UMARGAM VALSAD MAMLATDAR DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.