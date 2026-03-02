વલસાડ: આદિવાસી વિસ્તારમાં હોળી પર્વનો અનોખો 'ભુરકુંડે' હાટ બજાર, પરંપરા અને આસ્થાનો મહામેળો

ETV Bharat / state

Published : March 2, 2026 at 9:09 PM IST

વલસાડ : આદિવાસી બહુલ વિસ્તારોમાં હોળી પર્વને લઈ વિશેષ ઉત્સાહ અને ધાર્મિક આસ્થા જોવા મળે છે. હોળીથી લગભગ 15 દિવસ પહેલા ભરાતા હાટ બજારને સ્થાનિક ભાષામાં ‘ભુરકુંડે’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બજાર માત્ર ખરીદી માટે નહીં, પરંતુ પરિવાર સાથે મેળાવડો માણવાનો અને પરંપરાગત સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાનો અનોખો અવસર બની રહે છે. દૂરદૂરના ગામડાઓમાંથી સેંકડો લોકો અહીં ઉમટી પડે છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં મેળા જેવો માહોલ સર્જાય છે.

માવલી માતા અને ઘાઘળી ઘોડો આકર્ષણનું કેન્દ્ર

ભુરકુંડે હાટ બજારમાં પરંપરાગત રીતે આવતી માવલી માતાની ઝાંખી અને ઘાઘળી ઘોડો ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. લાકડાથી બનાવવામાં આવેલ આ પરંપરાગત ઘોડાને કલાકાર ખાસ વેશભૂષામાં નચાવે છે. ઢોલ અને ફાગના સંગીત સાથે ઘોડો નાચતો હોય ત્યારે નાના બાળકોમાં ખાસ આનંદ જોવા મળે છે. બજારમાં આવતા લોકો માટે આ દ્રશ્ય એક અનોખો સાંસ્કૃતિક અનુભવ બની રહે છે.

આસ્થાની માન્યતા અને બાળકો માટે વિશેષ પરંપરા

સ્થાનિક માન્યતા મુજબ, જે નાના બાળકો રાત્રિ દરમિયાન અચાનક જાગી જતા હોય કે વધારે રડતા હોય, એવા બાળકોને આ પરંપરાગત ઘોડા પાસે નચાવવાથી તેઓનું રડવાનું બંધ થઈ જાય છે અને બાળક શાંત રહે છે. આ માન્યતા પર વિશ્વાસ રાખી માતા-પિતા પોતાના બાળકોને ઘાઘળી ઘોડા પાસે લઈ જાય છે. સાથે સાથે લોકો હોળીનો ફાગ અર્પણ કરે છે અને આખું વર્ષ સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ રહે તેવી પ્રાર્થના કરે છે.

ખરીદી અને પરિવાર સાથે આનંદનો અવસર

ભુરકુંડે હાટ બજારમાં પરંપરાગત વસ્ત્રો, ઘરગથ્થુ સામાન, રમકડાં અને ખેતીવાડીની વસ્તુઓની ખરીદી મોટા પાયે થાય છે. મહિલાઓ અને યુવતીઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં સજ્જ થઈ બજારમાં આવે છે. બાળકો માટે આ મેળો રમકડાં અને મીઠાઈઓનો ખાસ આકર્ષણ બની રહે છે. પરિવાર સાથે બજારમાં ફરવાનું અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો નિહાળવાનું સૌ માટે આનંદદાયક અનુભવ બની રહે છે.

સંસ્કૃતિને જીવંત રાખતો અનોખો મેળો

વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારમાં ભરાતો ભુરકુંડે હાટ બજાર માત્ર વેપારનું કેન્દ્ર નથી, પરંતુ આદિવાસી સંસ્કૃતિ, આસ્થા અને પરંપરાઓને જીવંત રાખતો મહામેળો છે. હોળી પર્વ પૂર્વે ઉજવાતો આ હાટ બજાર લોકોમાં એકતા, આનંદ અને સાંસ્કૃતિક ગૌરવની ભાવના વધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

આજૅ ધરમપુરમાં ભુરકુંડેનું થયું આયોજન

હોળીના દિવસે આજે ધરમપુર ખાતે દરબાર ગઢ કમ્પાઉન્ડમાં હાટ બજારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . દર સોમવારના રોજ હાટ બજાર ધરમપુર ખાતે ભરાય છે. ત્યારે હોળી ના દિવસે આજૅ આદિવાસી લોકોની ભારે ભીડ જામેલી જોવા મળી હતી.લોકોએ પરિવાર સાથે આવી ને ખરીદી કરી તેમજ પરંપરાગત માવલી ની પૂજા કરી ફાગ પણ આપ્યો હતો.

સંપાદકની પસંદ

