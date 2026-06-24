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વલસાડ: ગેરકાયદેસર હથિયારો સામે SOGની કાર્યવાહી, છીરીમાંથી દેશી તમંચો સાથે યુવક ઝડપાયો

આ અભિયાન અંતર્ગત વાપી ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના છીરી વિસ્તારમાંથી સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ એક વ્યક્તિને દેશી તમંચા સાથે ઝડપી પાડ્યો છે.

વલસાડ: ગેરકાયદેસર હથિયારો સામે SOGની કાર્યવાહી, છીરીમાંથી દેશી તમંચો સાથે યુવક ઝડપાયો
વલસાડ: ગેરકાયદેસર હથિયારો સામે SOGની કાર્યવાહી, છીરીમાંથી દેશી તમંચો સાથે યુવક ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 9:34 PM IST

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વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા મજબૂત કરવા તેમજ અસામાજિક તત્વો પર નિયંત્રણ મેળવવા પોલીસ વિભાગ સતત સક્રિય છે. જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર હથિયારો રાખનારાઓ સામે વિશેષ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.

આ અભિયાન અંતર્ગત વાપી ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના છીરી વિસ્તારમાંથી સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ એક વ્યક્તિને દેશી તમંચા સાથે ઝડપી પાડ્યો છે.

ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી

સુરત પોલીસ વિભાગના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમવીર સિંહના સીધા માર્ગદર્શન અને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજાના નિર્દેશ મુજબ આ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. SOGના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ અલગ-અલગ ટીમો બનાવી દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

બાતમીના આધારે દરોડો અને ધરપકડ

SOGના ASI અશોકકુમાર રમાશંકર અને હેડ કોન્સ્ટેબલ મોહંમદ સફી સુલેમાનભાઈને વિશ્વાસુ બાતમીદાર મારફતે માહિતી મળી હતી કે છીરી વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર દેશી તમંચા સાથે ફરી રહ્યો છે.

બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે છીરી ગામે વલ્લભનગર ગેટ નજીક વોચ ગોઠવી દરોડો પાડ્યો. આ દરમિયાન મોહંમદ શાહનવાઝ મોહંમદ રજીહસન શેખ (ઉંમર: 24 વર્ષ) નામના યુવકને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો.

આરોપી હાલ છીરી વિસ્તારમાં રહે છે, જ્યારે તેનું મૂળ વતન બિહારના ભાગલપુર જિલ્લાના પીથના ગામનું છે.

આરોપી પાસેથી મળ્યો દેશી તમંચો

તલાશી દરમિયાન આરોપીના કબજામાંથી એક ગેરકાયદેસર લોખંડનો દેશી તમંચો કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ હથિયારની અંદાજિત કિંમત ₹15,000 જેટલી છે. આરોપી પાસે તે રાખવા માટે કોઈ પરમિટ કે લાઇસન્સ નહોતું.

નોંધાયેલા ગુના

આ મામલે આરોપી વિરુદ્ધ નીચે મુજબની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે:

  • આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25(1-B)(A)
  • ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 135(1)
  • ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 223

આરોપી અને કબજે કરાયેલ મુદ્દામાલ ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે. ડુંગરા પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.

આરોપીનો અગાઉનો ક્રિમિનલ રેકોર્ડ

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી વિરુદ્ધ વર્ષ 2024માં ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં અન્ય એક ગુનો નોંધાયેલો છે. પોલીસ તેની અગાઉની પ્રવૃત્તિઓની પણ તપાસ કરી રહી છે.

ડીવાયએસપી બી.એન. દવેએ જણાવ્યું કે, “ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરનારાઓ સામે પોલીસ સતત વિશેષ અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત બાતમીના આધારે છીરી વિસ્તારમાંથી દેશી તમંચા સાથે એક આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.”

પોલીસે આવનારા દિવસોમાં પણ આવી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની નીતિ જાહેર કરી છે.

TAGGED:

ILLEGAL WEAPONS
YOUTH CAUGHT WITH PISTOL
CHIRI
VALSAD SOG
VALSAD SOG CRACKS DOWN

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