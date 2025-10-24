ETV Bharat / state

વલસાડની પેપર મિલમાં લાગી આગ, જાનહાનિના કોઈ અહેવાલ નથી

ફાયર વિભાગના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

વલસાડની પેપર મિલમાં લાગી આગ
વલસાડની પેપર મિલમાં લાગી આગ (ANI)
author img

By ANI

Published : October 24, 2025 at 10:56 AM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : આજે શુક્રવારે વહેલી સવારે વલસાડની એક પેપર મિલમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 80 ટકા આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે.

રામા પેપર મિલમાં લાગી આગ : વલસાડની રામા પેપર મિલમાં મોડી રાત્રે 11:30 કલાકની આસપાસ આગ લાગી છે. આગના બનાવની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડની પાંચ ગાડીએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, અને સામાનને નુકસાન થયું હોવાની માહિતી ફાયર ઓફિસરે આવી હતી.

ફાયર ઓફિસર બી. જી. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને રાત્રે 11:30 વાગ્યા પછી ફોન આવ્યો કે રામા પેપર મિલમાં આગ લાગી છે. અમારા પાંચ વાહનો અહીં પહોંચ્યા અને અમે તેને કાબુમાં લેવાનું કામ શરૂ કર્યું. 80 ટકા આગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે. તે પેપર મિલ છે, તેથી કાગળના બંડલ અને બીજું બધું ત્યાં છે, કોઈ જાનહાનિ નથી."

કપડાની ફેક્ટરીમાં આગનો બનાવ : અન્ય એક ઘટનામાં ગુરુવારની રાત્રે ખાનપુર એક્સટેન્શનમાં એક કપડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી. અધિકારીઓએ શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લગભગ 4 થી 5 ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા અને આગને કાબુમાં લેવામાં આવી હતી. કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

ફાયર ઓફિસર શ્રવણ લાલ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીં એક કપડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી. ઘટનાસ્થળે 4 થી 5 ફાયર ટ્રક હાજર હતી. આગ શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગી હોવાની શંકા છે. આગ સંપૂર્ણપણે ઓલવાઈ ગઈ છે, કોઈ જાનહાનિ નથી."

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 24, 2025 at 11:04 AM IST

TAGGED:

VALSAD PAPER MILL FIRE
RAMA PAPER MILL FIRE INCIDENT
VALSAD FIRE BRIGADE
રામા પેપર મિલમાં આગ લાગી
VALSAD FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.