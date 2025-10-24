વલસાડની પેપર મિલમાં લાગી આગ, જાનહાનિના કોઈ અહેવાલ નથી
ફાયર વિભાગના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
Published : October 24, 2025 at 10:56 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 11:04 AM IST
વલસાડ : આજે શુક્રવારે વહેલી સવારે વલસાડની એક પેપર મિલમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 80 ટકા આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે.
રામા પેપર મિલમાં લાગી આગ : વલસાડની રામા પેપર મિલમાં મોડી રાત્રે 11:30 કલાકની આસપાસ આગ લાગી છે. આગના બનાવની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડની પાંચ ગાડીએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, અને સામાનને નુકસાન થયું હોવાની માહિતી ફાયર ઓફિસરે આવી હતી.
#WATCH | Gujarat | A massive fire broke out in a paper mill in Valsad pic.twitter.com/Phc7BV9tGh— ANI (@ANI) October 23, 2025
ફાયર ઓફિસર બી. જી. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને રાત્રે 11:30 વાગ્યા પછી ફોન આવ્યો કે રામા પેપર મિલમાં આગ લાગી છે. અમારા પાંચ વાહનો અહીં પહોંચ્યા અને અમે તેને કાબુમાં લેવાનું કામ શરૂ કર્યું. 80 ટકા આગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે. તે પેપર મિલ છે, તેથી કાગળના બંડલ અને બીજું બધું ત્યાં છે, કોઈ જાનહાનિ નથી."
#WATCH | Valsad, Gujarat | Fire Officer BG Chawda says, " we received a call after 11.30 pm that there was a fire at rama paper mill. five of our vehicles reached here and we started the work of controlling it. 80% of the fire is under control. it is a paper mill, so the paper… https://t.co/wRMcg44NWL pic.twitter.com/AiWPwmc0vX— ANI (@ANI) October 23, 2025
કપડાની ફેક્ટરીમાં આગનો બનાવ : અન્ય એક ઘટનામાં ગુરુવારની રાત્રે ખાનપુર એક્સટેન્શનમાં એક કપડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી. અધિકારીઓએ શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લગભગ 4 થી 5 ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા અને આગને કાબુમાં લેવામાં આવી હતી. કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
ફાયર ઓફિસર શ્રવણ લાલ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીં એક કપડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી. ઘટનાસ્થળે 4 થી 5 ફાયર ટ્રક હાજર હતી. આગ શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગી હોવાની શંકા છે. આગ સંપૂર્ણપણે ઓલવાઈ ગઈ છે, કોઈ જાનહાનિ નથી."
