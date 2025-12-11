ETV Bharat / state

રાજસ્થાનમાં અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા વલસાડના પોલીસકર્મીની નીકળી અંતિમ યાત્રા, આખું ગામ હિબકે ચડ્યું

વલસાડ જિલ્લાના કુલ 50 જેટલા લોકો ખાનગી બસમાં બિકાનેરથી ખાટુ શ્યામધામની યાત્રા માટે નીકળ્યા હતા. આ બસમાં ફલધરા ગામના 18 જેટલા યુવકો-પરિવારો સામેલ હતા.

પોલીસકર્મીને ભાવભીની અંતિમ વિદાય
પોલીસકર્મીને ભાવભીની અંતિમ વિદાય (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં ફલધરા ગામના રહેવાસી અને ફરજપ્રતિ નિષ્ઠા માટે જાણીતા યુવાન પોલીસકર્મી મયંકભાઈ ઉર્ફે મોન્ટુ જશવંભાઈ પટેલનું રાજસ્થાનના સિકર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં થયેલું દુઃખદ અવસાન સમગ્ર જિલ્લામાં શોક વ્યાપી ગયો હતો. તેમના અંતિમ વિદાય પ્રસંગે વલસાડ પોલીસે રાજ્યમાન ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયો હતો. આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં ધરમપુર ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલ ખાસ હાજર રહ્યા હતા અને સદગતને નમ આંખે વિદાય આપી હતી.

પોલીસકર્મીને ભાવભીની અંતિમ વિદાય (ETV Bharat Gujarat)

ખાટુ શ્યામધામ યાત્રા દરમ્યાન દુર્ઘટના – ફલધરાના 18 યાત્રિકો સફરમાં
મળી રહેલી વિગતો અનુસાર, વલસાડ જિલ્લાના કુલ 50 જેટલા લોકો ખાનગી બસમાં બિકાનેરથી ખાટુ શ્યામધામની યાત્રા માટે નીકળ્યા હતા. આ બસમાં ફલધરા ગામના 18 જેટલા યુવકો અને પરિવારો સામેલ હતા. સિકર નજીક બસ અને ટ્રક વચ્ચે ભીષણ ટક્કર થતા ઘટનાસ્થળે જ ચારેતરફ હાહાકાર મચી ગયો હતો. ચાર લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યાં હતાં અને મોન્ટુ પટેલ પણ આ અકસ્માતમાં ભોગ બન્યા હતા. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે વાહનનો આગળનો ભાગ ચકનચૂર થઈ ગયો હતો. સ્થાનિક પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટના સ્થળે ઘટનાના થોડા જ સમયમાં પહોંચી ગઈ હતી અને ઘાયલોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ મોનટુ પટેલને બચાવી શકાયા નહોતાં.

અંતિમયાત્રામાં ગામ લોકોનું આક્રંદ
અંતિમયાત્રામાં ગામ લોકોનું આક્રંદ (ETV Bharat Gujarat)

ગામમાં શોકની લાગણી – ભવ્ય અંતિમ યાત્રા
અવસાનના સમાચાર ફલધરા ગામમાં પહોંચતા જ શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી. સદગતના ઘરે સાંત્વના પાઠવવા ગ્રામજનો, સંબંધીઓ અને પરિચિતોનો તાંતલો લાગી ગયો હતો. આજે સદગતની અંતિમ યાત્રા ખૂબ જ ગૌરવપૂર્ણ અને હૃદયસ્પર્શી માહોલમાં યોજાઈ હતી. પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ, વલસાડ જિલ્લા તંત્રના અધિકારીઓ અને અનેક ગામલોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. મોન્ટુ પટેલને અંતિમ દર્શન માટે લાંબી કતાર લાગી ગઈ હતી. સૌએ નમ આંખે આ સેવાભાવી પોલીસકર્મીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

અંતિમયાત્રામાં ગામ લોકોનું આક્રંદ
અંતિમયાત્રામાં ગામ લોકોનું આક્રંદ (ETV Bharat Gujarat)

ફરજપ્રતિ નિષ્ઠાવાન – વિભાગે ગુમાવ્યો એક હોશિયાર કર્મચારી
મયંકભાઈ ઉર્ફે મોન્ટુ જશવંભાઈ પટેલ ફરજ પ્રત્યે સમર્પિત અને સેવાભાવી સ્વભાવ ધરાવતા પોલીસકર્મી હતા. તેમની સરળ સ્વભાવ, કાર્યશિસ્ત અને નિષ્ઠાને કારણે તેઓ તંત્ર અને ગ્રામજનોમાં વિશેષ લોકપ્રિય હતા. તેમના અવસાનથી પોલીસ વિભાગે એક હોન્હિત અને ઇમાનદાર કર્મચારી ગુમાવ્યો છે.

ગુજરાતના ડીજીપીએ પોતાના એક્સ હેન્ડલર ઉપરથી મોન્ટુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
ગુજરાત પોલીસના ડીજીપી દ્વારા તેમના ઓફિશિયલ X હેન્ડલ પરથી મોન્ટુ ઉર્ફે મયંક જેનું રાજસ્થાનના અકસ્માતમાં કરુણ મોત નિપજ્યું હતું તેને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એક ફોટો અપલોડ કર્યો અને ગુજરાત પોલીસના પરિવાર તરફથી અંતઃકરણ પૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપતા શબ્દો પણ એક્સ હેન્ડલ ઉપર લખ્યા છે.

