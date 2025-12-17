વલસાડ પોલીસને ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ સફળતા, 10 આરોપી ઝડપાયા; આ રીતે થતી ઠગાઇ
વલસાડમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ 10 આરોપીની ધરપકડ, અલગ અલગ રાજ્યના અનેક લોકોને ઠગ્યા
Published : December 17, 2025 at 3:51 PM IST
વલસાડ: વલસાડમાં સાયબર અપરાધ સામે ચલાવવામાં આવેલા વિશેષ અભિયાન "ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ" અંતર્ગત જિલ્લા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત 10 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની પાસેથી દોઢ કરોડ રૂપિયા જેટલું નાણું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટમાં વલસાડ પોલીસને સફળતા
વલસાડ જિલ્લાની 25થી વધુ બેંકોના અધિકારીઓ સાથે તાકીદની મીટિંગ લઈ જોઇન્ટ વોટ્સએપ ગ્રૂપ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા સાયબર ક્રાઇમ પીઆઈ બીડી જીતીયાને આ બાબતે બેંક તથા તમામ પોલીસ સ્ટેશન અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં રહી દરરોજ અપડેટ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ભારત સરકારના આઈફોરસી એટલે કે ઈન્ડિયન સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર નવી દિલ્હી તથા ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ અને સીઆઈડી સાયબર ક્રાઇમ ગુજરાત તરફથી મ્યૂલ બેંક એકાઉન્ટની પ્રાપ્ત થયેલી માહિતીના આધારે વલસાડ જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન, વલસાડ જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને વલસાડ જિલ્લાના પોલીસ સ્ટેશનોની સંયુક્ત ટીમો બનાવી સાયબર ઠગાઈના નાણા જે બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવે છે તેવા મ્યૂલ એકાઉન્ટની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
સાયબર ઠગાઈથી મળેલા નાણા એકાઉન્ટમાં જમા થતા હતા
તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આવા મ્યૂલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી ATM તથા ચેક મારફતે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો થયા હતા. આ નાણાકીય વ્યવહાર કરનાર વ્યક્તિઓએ ગુનાહિત કાવતરું રચીને અલગ અલગ રાજ્યોના લોકો સાથે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી કરી સાયબર ઠગાઈથી મળેલા નાણા ઝડપથી ઉપાડવા તથા આર્થિક લાભ મેળવવા પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં સાયબર ઠગાઈની રકમ લઈ ચેક અને ATM મારફતે નાણાકીય વ્યવહાર કરી ગુનો આચર્યો હતો. તેઓના વિરુદ્ધ વલસાડ જિલ્લામાં કુલ 5 પોલીસ સ્ટેશનોમાં હાલ સુધી કુલ 6 ગુન્હા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા ગુન્હામાં પોંડિચેરી, તેલંગાણા, કર્ણાટક, બિહાર, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, નવી દિલ્હી, અમદાવાદ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, હૈદરાબાદ, મધ્ય પ્રદેશ અને ભરૂચ સહિત વિવિધ રાજ્યોમાંથી કુલ 74,85,006(74 લાખ 85 હજાર 6) રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ સિવાય ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 36,73,113 (36 લાખ 73 હજાર 113)રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ હોવાની શક્યતા રહેલી છે જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. આ કેસમાં સિંગ અભયંકર મુગલ કિશોર અને પિતુષ સંજય સિંધી એમ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 1,23,76,290(1 કરોડ 23 લાખ 76 હજાર 290) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ
વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા ગુન્હામાં નવી મુંબઈ, મુંબઈ સિટી, તમિલનાડુ, પુણે સિટી, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાંથી કુલ25,27000 (25 લાખ 27 હજાર) રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સિવાય વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 1,23,76,290(1 કરોડ 23 લાખ 76 હજાર 290) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ હોવાની શક્યતા રહેલી છે જેની તપાસ ચાલુ છે. આ કેસમાં અભિષેક સતીશ ઘુનમીયા, નોમાન ઈલિયાસ ઘાંચી, ફરહાન સલીમ ઘાંચી અને ઝૈદ ઉર્ફે સાનુ પુત્ર હનીફ શેખ એમ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 49,99,825( 49 લાખ 99 હજાર 825) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ હોવાની શક્યતા
વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા ગુન્હામાં પંજાબ, બોટાદ, ભરૂચ, રાજસ્થાન, બિહાર, વલસાડ રૂરલ, દાહોદ, ગોવા, નાગપુર મહારાષ્ટ્ર અને ગાંધીનગરમાંથી કુલ4,91,783 (4 લાખ 91 હજાર 783) રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ હોવાનું જણાયું છે. આ સિવાય વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 49,99,825(49 લાખ 99 હજાર 825) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ હોવાની શક્યતા રહેલી છે જેની તપાસ ચાલુ છે. આ કેસમાં હેમંત વાલજીભાઈ સાવરીયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 38,18,997(38 લાખ 18 હજાર 997) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ
વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા ગુન્હામાં મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાંથી કુલ 2,27,995 (2 લાખ 27 હજાર 995) રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સિવાય વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 38,18,997(38 લાખ 18 હજાર 997) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ હોવાની શક્યતા રહેલી છે જેની તપાસ ચાલુ છે. આ કેસમાં નરેશભાઈ ખુદારામ માળી અને આકાશકુમાર ગોવિંદકુમાર માળી એમ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પારડી પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 11,10,966(11 લાખ 10 હજાર 966) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ
પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા ગુન્હામાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને મુંબઈમાંથી કુલ 17,22,547(17 લાખ 22 હજાર 547) રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ હોવાનું જણાયું છે. આ સિવાય પારડી પોલીસ સ્ટેશનના કેસોમાં 11,10,966(11 લાખ 10 હજાર 966) રૂપિયાની સાયબર ઠગાઈ થઈ હોવાની શક્યતા રહેલી છે જેની તપાસ ચાલુ છે. આ કેસમાં ગણેશભાઈ બાબુભાઈ નાયકાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
શંકાસ્પદ એકાઉન્ટની તપાસ કરતાં કુલ 2,59,79,191 ટ્રાન્ઝેક્શન બહાર આવ્યા
વલસાડ જિલ્લામાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ દરમિયાન હાલ સુધી કુલ છ ગુન્હા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કુલ દસ આરોપીઓની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે અને ઉપરોક્ત છ ગુન્હામાં કુલ પાંચ આરોપીઓ વોન્ટેડ છે જેની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ દરમિયાન દાખલ થયેલા ગુન્હાઓ અન્વયે આરોપીઓ અને તેઓની સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ એકાઉન્ટની તપાસ કરતાં કુલ 2,59,79,191(2 કરોડ 59 લાખ 79 હજાર 191)રૂપિયાના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જાણવા મળ્યું છે જેની વધુ તપાસ હાલમાં ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો:
સાયબર ક્રાઈમના આરોપીઓને મદદ કરતો જુનાગઢ શખ્સ ઝડપાયો, 40 લાખ કરતાં વધારેની છેતરપિંડીના ગુનામાં અટકાયત
કેશોદ પોલીસે કર્યો મોબાઈલ ચોરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ, દિલ્હીથી બે ઈસમો ઝડપાયા