ન્યૂયર પહેલા વલસાડ પોલીસ એલર્ટ, ડ્રોનથી ફાર્મ હાઉસ પર નજર, 3 દિવસના ચેકિંગમાં કેટલા પીધેલા પકડાયા?
ગુજરાતમાં અમલમાં રહેલા દારૂબંધી કાયદાનું ચુસ્ત પાલન થાય તે માટે વલસાડ પોલીસ દ્વારા વ્યાપક સુરક્ષા અને ચેકિંગ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
Published : December 29, 2025 at 4:08 PM IST
વલસાડ : જિલ્લામાં આગામી 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે અલર્ટ બની ગયું છે. નવા વર્ષના તહેવાર દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેમજ ગુજરાતમાં અમલમાં રહેલા દારૂબંધી કાયદાનું ચુસ્ત પાલન થાય તે માટે વલસાડ પોલીસ દ્વારા વ્યાપક સુરક્ષા અને ચેકિંગ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
દમણ-સેલવાસ અને મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર પર 17 ચેકપોસ્ટ
વલસાડ પોલીસ દ્વારા સંઘ પ્રદેશ દમણ, દાદરા નગર હવેલી (સેલવાસ) તેમજ મહારાષ્ટ્રની સીમા સાથે જોડાયેલા વિસ્તારોમાં કુલ 17 જેટલી ચેકપોસ્ટ ઉભી કરવામાં આવશે. આ ચેકપોસ્ટ પર ગુજરાતમાં દારૂની ગેરકાયદે ઘુસણખોરી અટકાવવા માટે વાહનોની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. ખાસ કરીને દારૂ પીને વાહન ચલાવતા લોકો પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જિલ્લામાં 24 કલાક વાહન ચેકિંગ અભિયાન
વલસાડ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ મથક વિસ્તાર હેઠળ કુલ 36 વાહન ચેકિંગ પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ પોઈન્ટ પર 24 કલાક સતત વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવશે. બે અને ચાર ચકિયા વાહનોની તપાસ સાથે ડ્રાઈવરનું બ્રેથ એનાલાઈઝર દ્વારા ચેકિંગ પણ કરવામાં આવશે.
ત્રણ દિવસમાં 150 ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ કેસ
વલસાડ પોલીસે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં પોલીસે કુલ 150 જેટલા ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવના કેસો નોંધ્યા છે. પોલીસનું માનવું છે કે નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન આવા કેસોમાં વધારો થવાની શક્યતા હોય છે, જેથી પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દારૂના 32 કેસ, કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
દારૂબંધી કાયદા ભંગ બદલ વલસાડ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 32 કેસ નોંધાયા છે. આ કેસોમાં અંદાજે રૂ. 1.91 કરોડનો દારૂ અને કુલ રૂ. 4 કરોડ જેટલો મુદ્દામાલ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે દારૂની હેરાફેરી સામે ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અપનાવવામાં આવી છે.
ફાર્મહાઉસ અને વાડીઓમાં પાર્ટીઓ પર ડ્રોનથી નજર
31 ડિસેમ્બરના દિવસે ફાર્મહાઉસ, વાડીઓ અને ખાનગી જગ્યાઓ પર થતી મહેફિલો અને પાર્ટીઓને અટકાવવા માટે એલસીબી ટીમ સાથે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વલસાડ પોલીસ આ વખતે હાઇટેક પદ્ધતિ અપનાવી રહી છે, જેમાં ડ્રોન દ્વારા ઉપરથી નજર રાખીને ગેરકાયદે પાર્ટીઓ સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરાશે.
દારૂબંધીના કાયદાનો ચુસ્ત અમલ લક્ષ્ય
વલસાડ પોલીસનું મુખ્ય લક્ષ્ય ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કાયદાનો સખત અમલ કરાવવાનો છે. સંઘ પ્રદેશમાંથી દારૂ પીને ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરનાર વાહનચાલકોને પકડવા માટે પોલીસ ખાસ તૈયારી સાથે સજ્જ બની છે. વલસાડ પોલીસે સામાન્ય જનતાને પણ નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન કાયદાનું પાલન કરવા અને પોલીસને સહકાર આપવા અપીલ કરી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ નવા વર્ષની ઉજવણી સૌના સહયોગથી જ શક્ય બન્યું છે.
