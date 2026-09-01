ETV Bharat / state

1953થી 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો પારડીનો ખેડ સત્યાગ્રહ, આજે પણ છે પ્રેરણારૂપ

5 જુલાઈ 1967ના રોજ મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો, લાંબી લડત બાદ 14 હજાર એકર જમીન ગણોત ધારા હેઠળ ખેડૂતોને મળી અને સનદ આપવામાં આવી હતી.

લાંબી લડત બાદ 14 હજાર એકર જમીન ગણોત ધારા હેઠળ ખેડૂતોને મળી
લાંબી લડત બાદ 14 હજાર એકર જમીન ગણોત ધારા હેઠળ ખેડૂતોને મળી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 3:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: જિલ્લાના પારડી તાલુકામાં વર્ષ 1953થી શરૂ થયેલો ખેડ સત્યાગ્રહ આજે પણ આદિવાસી અને ભૂમિહીન ખેડૂતોના હકની ઐતિહાસિક લડત તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે. જમીનના અધિકાર માટે શરૂ થયેલો આ અહિંસક સંઘર્ષ લગભગ 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો. આંદોલન દરમિયાન ધરપકડ, લાઠીચાર્જ અને અનેક પડકારોનો સામનો કરવા છતાં સત્યાગ્રહીઓએ જમીનના હકની માંગને મજબૂતીથી આગળ ધપાવી હતી.

ડુમલાવથી શરૂ થયો હતો સંઘર્ષ

તે સમયે મુંબઈ રાજ્ય હેઠળ આવતા વલસાડ વિસ્તારમાં મોટી માત્રામાં ઘાસિયા જમીન જમીનદારોના કબજામાં હતી. આ જમીન પર આદિવાસી મજૂરો નજીવી મજૂરીએ ઘાસ કાપવાનું કામ કરતા હતા. ભૂમિહીન આદિવાસીઓને આ જમીન પર ખેતી કરવાનો અધિકાર મળે તેવી માંગ સાથે ખેડ સત્યાગ્રહની શરૂઆત થઈ હતી.

1953થી 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો પારડીનો ખેડ સત્યાગ્રહ, આજે પણ છે પ્રેરણારૂપ (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષ 1953માં પારડી તાલુકાનું ડુમલાવ ગામ આંદોલનનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું હતું. સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા ભૂમિહીન પરિવારોને ખેતી માટે જમીન આપવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી. ડુમલાવની અંદાજે 3 હજાર એકર ઘાસિયા જમીનમાં આશરે 1,050 આદિવાસીઓએ પ્રવેશ કરી ખેતી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનાએ આંદોલનને સંગઠિત સ્વરૂપ આપ્યું હતું.

મહિલાઓની પણ મહત્વની ભૂમિકા

ખેડ સત્યાગ્રહમાં આદિવાસી મહિલાઓએ પણ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. આંદોલનના એક તબક્કે અંદાજે 95 આદિવાસી મહિલાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મહિલાઓની ધરપકડના સમાચાર બાદ આદિવાસી સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો અને આંદોલનને વધુ વેગ મળ્યો હતો.

1953થી 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો પારડીનો ખેડ સત્યાગ્રહ
1953થી 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો પારડીનો ખેડ સત્યાગ્રહ (Etv Bharat Gujarat)

સત્યાગ્રહ દરમિયાન આદિવાસી મજૂરોએ જમીનદારો માટે ઘાસ કાપવાનું કામ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઘાસિયા જમીન પર અનાજ ઉગાડવાનો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન આંદોલનકારીઓમાં એક ગીત પણ લોકપ્રિય બન્યું હતું, જે સંઘર્ષ અને એકતાનું પ્રતિક બની ગયું હતું.

18 હજાર એકર જમીનની માંગ

ખેડ સત્યાગ્રહ દરમિયાન વલસાડ જિલ્લામાં જમીનદારો પાસે રહેલી અંદાજે 18 હજાર એકર ઘાસિયા જમીન ભૂમિહીન આદિવાસીઓને ખેતી માટે આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સત્યાગ્રહીઓ માટે આ લડત માત્ર જમીન મેળવવાની નહોતી, પરંતુ આદિવાસી પરિવારોને આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી બનાવવાની પણ હતી.

લાંબા સમય સુધી ચાલેલા આંદોલન દરમિયાન સત્યાગ્રહીઓને લાઠીચાર્જ, ધરપકડ અને અથડામણ જેવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવા છતાં આંદોલનકારીઓએ પોતાની માંગ છોડવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

રાજસ્થાનથી આવેલા મજૂરોને પણ સમજાવ્યા

સ્થાનિક આદિવાસી મજૂરોએ ઘાસ કાપવાનું કામ બંધ કરી દેતા જમીનદારો સામે મુશ્કેલી ઊભી થઈ હતી. ઘાસની કાપણી ચાલુ રાખવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા રાજસ્થાનથી મજૂરો બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સત્યાગ્રહ સાથે જોડાયેલા લોકોએ રાજસ્થાનથી આવેલા મજૂરોને આંદોલન પાછળના કારણો અને પોતાની માંગ અંગે સમજાવ્યા હતા. અહેવાલ મુજબ રાજસ્થાનના અનેક મજૂરોએ પણ આ વાત સમજ્યા બાદ કામ કરવાનો ઇનકાર કરી પરત જવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

5 જુલાઈ 1967નો મહત્વનો તબક્કો

ગુજરાત રાજ્યની રચના બાદ પણ ખેડ સત્યાગ્રહની લડત ચાલુ રહી હતી. 5 જુલાઈ 1967ના રોજ ઘાસિયા જમીનમાં અનાજ ઉગાડવા તથા ભૂમિહીન આદિવાસીઓને જમીન આપવાની દિશામાં મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. લાંબી લડત બાદ આશરે 14 હજાર એકર જેટલી ઘાસિયા જમીન ખેડૂતોને ગણોત ધારા હેઠળ મળવાનો માર્ગ ખુલ્યો હતો.

જમીનના હક્ક માટે ખેડૂતોને સનદ આપવામાં આવી હતી. આ જમીન મળ્યા બાદ અનેક ભૂમિહીન આદિવાસી પરિવારો ખેતી સાથે જોડાયા હતા અને તેમના જીવનમાં આર્થિક તથા સામાજિક પરિવર્તન આવ્યું હતું.

અનેક આગેવાનોની આગેવાની

આ ઐતિહાસિક સત્યાગ્રહમાં સ્વર્ગસ્થ ઈશ્વર દેસાઈ, સ્વર્ગસ્થ ઉત્તમ પટેલ, અતુલ દેસાઈ, જયંતી દલાલ, હુકુમત રાય અને અશોક મહેતા સહિતના આગેવાનોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમની આગેવાની હેઠળ ભૂમિહીન ખેડૂતો અને આદિવાસીઓના જમીન અધિકાર માટે લાંબી લડત ચલાવવામાં આવી હતી.

ખેડ સત્યાગ્રહની અસર માત્ર જમીન સુધી સીમિત રહી નહોતી. આગેવાનો અને કિસાન પંચાયત દ્વારા આદિવાસી અને ગરીબ સમાજના શિક્ષણ તથા રોજગારના પ્રશ્નોને પણ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું. પારડી પાટ નજીક ઈશ્વર દેસાઈના નામથી આઈ.ટી.આઈ. સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં શિક્ષણ સંસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે.

ડાંગરની છાંટણી બાદ નીકળતા કુસકીના રોટલા ખાવા પડતા હતા

પારડી કિસાન પંચાયતના નેજા હેઠળ યોજાયેલા ઘાસિયા ખેડ સત્યાગ્રહના સમય દરમિયાન એટલી હદે ગરીબી હતી કે જમીનદાર અડધું ડાંગર લઈને અડધો ભાગ જ સ્થાનિક મજૂરોને આપતા હતા અને અડધા ભાગમાં આવેલું ડાંગર માત્ર હોળી સુધી એટલે કે 6 માસ સુધી ચાલતું હતું. બાકીના સમયમાં ડાંગરને છડી કાઢ્યા બાદ નીકળતા ફોતરાં - કુસકી - ના રોટલા બનાવીને ખાવાની નોબત આવતી હતી એવું ખેડ સત્યાગ્રહ રેલીના એક સૈનિક રહેલા રામુભાઈ છોટુભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું.

1 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે કિસાન રેલી

ખેડ સત્યાગ્રહની ઐતિહાસિક ગાથા અને તેના આગેવાનોની યાદને જીવંત રાખવા દર વર્ષે 1 સપ્ટેમ્બરે પારડીમાં ખેડ સત્યાગ્રહ કિસાન રેલી યોજવામાં આવે છે. રેલીમાં ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે. આ પ્રસંગે સ્વર્ગસ્થ ઈશ્વર દેસાઈ અને સ્વર્ગસ્થ ઉત્તમ પટેલ સહિતના આગેવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવે છે.

આ વર્ષે પણ 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ખેડ સત્યાગ્રહ કિસાન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડુમલાવથી શરૂ થયેલી 14 વર્ષની આ લડત આજે પણ ખેડૂતોના અધિકાર, શિક્ષણ અને સામાજિક વિકાસ માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. પારડીના ખેડ સત્યાગ્રહે ભૂમિહીન આદિવાસીઓના હક માટેના સંઘર્ષને નવી દિશા આપી અને ગુજરાતના ખેડૂત આંદોલનના ઇતિહાસમાં પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વલસાડમાં 1 સપ્ટેમ્બરે 72મી કિસાન ખેડ સત્યાગ્રહ રેલીનું કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજન, દિગ્ગજ નેતાઓ રહેશે હાજર
  2. વલસાડમાં થયેલો ઘાસિયા ખેડ સત્યાગ્રહ શું છે?, આજે પણ કેમ ઉજવાય છે, જાણો - Valsad Khed Satyagraha Rally

TAGGED:

VALSAD FARMER MOVEMENT HISTORY
VALSAD TRIBAL FARMERS
DUMLAV SATYAGRAHA HISTORY
GRASSLAND LAND RIGHTS
PARDI KHED SATYAGRAHA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.