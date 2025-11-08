સરકારે વળતર તો જાહેર કર્યું પણ ખેડૂત સુધી પહોંચશે કેમ? વલસાડના ખેડૂતો રાહત પેકેજ અંગે જુઓ શું બોલ્યા
ETV Bharat દ્વારા વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકા તેમજ કપરાડા તાલુકા વિસ્તારના કેટલાક ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો સાથે ખેતર સુધી પહોંચીને સીધી વાતચીત કરી હતી.
વલસાડ : કમોસમી વરસાદને લઈને વલસાડ જિલ્લામાં થયેલા ડાંગરના પાકને નુકસાન બાબતે સરકારે જાહેર કરેલા રાહત પેકેજમાં ખેડૂતોને વળતરની સહાય મળશે કે કેમ તે અંગે પણ અનેક મૂંઝવણો અને પ્રશ્નો સર્જાઇ રહ્યા છે. આ અંગે ETV Bharat દ્વારા વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકા તેમજ કપરાડા તાલુકા વિસ્તારના કેટલાક ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો સાથે ખેતર સુધી પહોંચીને સીધી વાતચીત કરી હતી અને તેમના મંતવ્યો જાણ્યા હતા.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ વર્ષે પણ પરિસ્થિતિ કંઈક એવી છે અને એટલું ભયંકર નુકસાન છે કે તેનો અંદાજ લગાવો મુશ્કેલ છે. ગયા વર્ષે જે લાભ નથી થયો એવા ખેડૂતોએ આ વર્ષે ફોર્મ નથી ભર્યા જેની પાછળનું કારણ છે કે ગયા વર્ષે નુકસાનીનું વળતર ન મળ્યું હોય તો આ વર્ષે પણ નહીં મળે એવો અંદાજ તેમણે લગાવ્યો છે. ખેડૂતો એવો વિચાર કર્યો કે વળતરની આશા કરવી એના કરતાં તો પોતાનો પાક કાપણી કરીને બચાવી લેવો તે વધુ બેહતર રહેશે. એના લીધે જ ઘણા ખેડૂતોએ વળતર માટે ફોર્મ નથી ભર્યા હવે આવનારા દિવસોમાં શું થશે એ કંઈ પણ કહેવું મુશ્કેલ છે."
ડુમલાવ ગામના ખેડૂત ધીરુભાઈ બાલુભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે,"અમારા કાગળીયાઓ હજુ જમીનના નામ ઉપર ચડ્યા નથી. એવા સમયે સરકાર નુકસાનીનું વળતર આપશે કે કેમ તે એક મોટો સવાલ છે, એના માટે અમારે શું કરવું એ સમજાતું નથી. અંદાજે 15 થી 20 હજાર રૂપિયાનો જે જગ્યા નામ ઉપર છે. એમાં નુકસાની થઈ છે. જ્યાં ડાંગરના પાકમાં નુકસાની પહોંચી છે, બીજા પણ ઘણા લોકોને મૂંઝવણ છે, કે 7/12 નીકળતી નથી અને જગ્યા નામ પર નથી. જેથી સમૂહમાં નામ હોવાથી સરકાર એવું કહે છે કે એક જ ખેડૂતનું એક જ ફોર્મ ભરાશે તો બાકીના જે નામો છે, તેઓનું શું થશે રહી જશે? તેનું શું કરવું? સરકારે જે રાહત પેકેજની જાહેરાત કર્યું એ તમામ લોકોને રાહત પેકેજનું વળતર મળવું જોઈએ."
કપરાડાના મહિલા ખેડૂત શાંતીબેને જણાવ્યું કે, "ભાતમાં ખૂબ નુકસાન પહોંચ્યું છે, એક આખા ખેતરમાં નુકસાન થયું છે. ખેતરમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયું હતું. ગયા વર્ષે પણ વળતરના પૈસા મળ્યા નથી અને આ વખતે ફરી જાહેરાત થઈ છે. આ વખતે પણ પૈસા મળશે કે કેમ?
પરિયા ગામના ખેડૂત ગુલાબભાઈ ચીમનભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, "સરકારે જે રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, તેમાં મોટા ખેડૂતોને ફાયદો રહેશે પરંતુ જે નાના ખેડૂતો છે, જેમની પાસે એક ખેતર હોય બે ખેતર હોય કે ત્રણ ખેતર હોય તેઓ માટે કંઈ ફાયદો જેવું લાગતું નથી. બીજી તરફ જોઈએ તો એક ખેડૂતનું ખેતર હોય અને તેની અંદર પાંચ નામો બોલતા હોય ત્યારે આ રાહત પેકેજનો લાભ કેવી રીતે ખેડૂતોને લેવો એ ખરેખર વિચારવા જેવી બાબત છે. નાના ખેડૂતો માટે નુકસાનીનો સર્વે થયો હોય તેવું દેખાતું નથી. 7/12ની નકલ અને વિવિધ ડોક્યુમેન્ટો ગ્રામ સેવકે ખેડૂતો પાસે લીધા છે, પરંતુ હવે પછી કેવી પરિસ્થિતિ થાય આજે એ બાબતે કંઈ કહી શકાય તેમ નથી.
તેમણે કહ્યું કે, અગાઉ પણ સરકારે રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું હતું, પરંતુ તેમાં પણ 10% લોકોને તેનો લાભ મળ્યો હોય તેવું જણાતું નથી. નુકસાની અંગે વાસ્તવિક સર્વે સ્થળ ઉપર થયેલું દેખાતું નથી. ગ્રામ સેવકોએ આધાર કાર્ડ સાતબાર તેમજ અન્ય જે નકલો છે, એ લેવાની હોય તે મેળવી લીધી છે, હવે પછી ઓનલાઇન અરજી તે માટે કઈ રીતે થશે, તેનું આજે કંઈ પણ કહેવું મુશ્કેલ છે. રાહત પેકેજ અંગે તેમણે કહ્યું કે, આજે ખેડૂતોને કેટલું રાહત પેકેજ મળશે તે અંગે કંઈ પણ કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ 99% ખેડૂતોને ડાંગરના પાકમાં નુકસાની પહોંચી છે. આજે પણ જુઓ તો ખેતરની ક્યારીઓ પાણીથી ભરેલી છે, હવે પછી પણ ખેતરોમાંથી કોઈ પાકની ઉપજ થાય એવું જણાય આવતું નથી."
આમ વલસાડ જિલ્લાના 6 તાલુકામાં નુકસાનીના વળતર અંગે ખેડૂત સુધી વળતર પહોંચશે કે કેમ તે અંગે હવે ચર્ચા સાથે ખેડૂતો શંકા સેવી રહ્યા છે.
