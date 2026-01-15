ETV Bharat / state

વાપીમાં 'ફર્ઝી' સ્ટાઈલમાં નકલી નોટો છાપવાનું કૌભાંડ, મહિલા-પુરુષે મળીને ફ્લેટને ફેક્ટરી બનાવી દીધી, પોલીસ પણ ચોંકી

આરોપી સંજય પવાર મૂળ નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)નો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે મહિલા આરોપી છાયાદેવી મંડલ ઝારખંડની વતની છે.

January 15, 2026

વાપી: ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં કાળા ધંધાના પગલા દિવસેને દિવસે વધુ ઘાટા બનતા જઈ રહ્યા છે. ઝડપી કમાણી અને રાતોરાત અમીર બનવાના સપનામાં ફસાયેલા તત્વોએ હવે નકલી નોટો છાપવાનો ખતરનાક માર્ગ અપનાવ્યો છે. વલસાડ જિલ્લા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)એ સમયસર કાર્યવાહી કરીને વાપીના હરીયાપાર્ક વિસ્તારમાં ચાલતા નકલી નોટના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

ગુપ્ત બાતમી પરથી LCBનો સચોટ દરોડો
વલસાડ LCBના પી.આઈ. ઉત્સવ બારોટના માર્ગદર્શન હેઠળ LCBની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે એ.એસ.આઈ. અજય અમલાભાઈને વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે ડુંગરા વિસ્તારના હરીયાપાર્કમાં આવેલા એક ફ્લેટમાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. માહિતીની ખાતરી બાદ પોલીસે યોજનાબદ્ધ રીતે દરોડો પાડ્યો હતો, જેમાં ફ્લેટની અંદર નકલી નોટો છાપવાનું મિની કારખાનું ઝડપાયું.

પુરુષ-મહિલા આરોપી રંગેહાથ ઝડપાયા 4000થી વધુ નકલી નોટો સાથે ધરપકડ
દરોડા દરમિયાન પોલીસને ફ્લેટમાંથી સંજય સોમનાથભાઈ પવાર અને છાયાદેવી મંડલ નામની મહિલાને રંગેહાથ ઝડપી લેવામાં સફળતા મળી હતી. તપાસ દરમિયાન ત્યાંથી 500 રૂપિયાના દરની નોટો છાપેલા કુલ 1215 A4 સાઈઝના પેપર મળી આવ્યા છે. દરેક કાગળ પર 4 જેટલી રૂ.500ના દરની નોટો પ્રિન્ટ કરેલી હતી, જેની કુલ કિંમત રૂ.24.30 લાખ થાય છે. આ સાથે નોટો છાપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા આધુનિક સાધનો પણ પોલીસે જપ્ત કર્યા છે.

‘ડબલ નહીં, ત્રણગણી રકમ’ની લાલચ
પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે. આરોપીઓ લોકોમાં લાલચ ફેલાવીને કહેતા હતા કે જો કોઈ વ્યક્તિ રૂ. 30 લાખની અસલી રોકડ આપે તો તેના બદલે રૂ. 80 લાખની નકલી નોટો આપવામાં આવશે. આ લાલચે અનેક લોકોને ફસાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ આખું કૌભાંડ સંજય પવારની માસ્ટરમાઈન્ડ હેઠળ ચાલી રહ્યું હતું.

ફ્લેટમાં જ છાપવામાં આવતી હતી નકલી નોટો
મહિલા આરોપી છાયાદેવી મંડલે પોતાનો ફ્લેટ નકલી નોટો છાપવા માટે સેફ હાઉસ તરીકે ઉપયોગ માટે આપ્યો હતો. ફ્લેટમાં કલર પ્રિન્ટર, ખાસ કાગળ અને અન્ય સાધનોની મદદથી નોટો છાપવામાં આવતી હતી, જેથી દેખાવમાં તે અસલી જેવી લાગે. પોલીસનું માનવું છે કે નોટો બજારમાં ફેલાવવાની તૈયારી ચાલી રહી હતી.

જપ્ત કરાયેલો મુદ્દામાલ નકલી કરન્સી સહિત સાધનો અને મોબાઈલ ફોન કબજે પોલીસે સ્થળ પરથી રૂ. 24,30,000ની નકલી કરન્સી, કલર પ્રિન્ટર, પેપર કટર, ફૂટપટ્ટી, ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ, નકલી નોટ માટેનો ખાસ કાગળ (3 મોટા પેકેટ), 2 મોબાઈલ ફોન અને અન્ય સામગ્રી જપ્ત કરી છે.

મહારાષ્ટ્ર-ઝારખંડ કનેક્શન ખુલ્યું રેકેટ હોવાની શંકા
આરોપી સંજય પવાર મૂળ નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)નો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે મહિલા આરોપી છાયાદેવી મંડલ ઝારખંડની વતની છે. આ મામલે પોલીસને શંકા છે કે આ નકલી નોટ રેકેટના તાર અન્ય રાજ્યો સુધી ફેલાયેલા હોઈ શકે છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલા લોકોને નકલી નોટો આપવામાં આવી અને કેટલી નોટો બજારમાં ફરી ગઈ છે, તે અંગે તપાસ તેજ કરી દેવામાં આવી છે.

કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ BNS કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ આગળ ધપાવી
આ સમગ્ર મામલે ડુંગરા પોલીસ મથકે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 3(5), 178,180, 181 અને 61(2)(ક) મુજબ ગુનો નોંધી બંને આરોપીઓને કસ્ટડીમાં લઈ વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. LCB દ્વારા આ રેકેટના અન્ય સભ્યો સુધી પહોંચવા દિશામાં તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

