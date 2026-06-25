વલસાડ: સુથારપાડામા ગમખ્વાર અકસ્માત, 15 વાહનોને ટક્કર મારી ટ્રક હાર્ડવેર દુકાનમાં ઘૂસ્યો
નાસિક તરફથી ઘાટ ઉતારતા સમયે બ્રેક ફેલ થતાં ચાલકે કાબૂ ગુમાવ્યો, ઉમિયાજી હાર્ડવેરની દુકાનમાં ઘૂસ્યો ટ્રક, સાંજે પાંચ વાગ્યે સર્જાયેલી ઘટનામાં ફેલાઈ અફરાતફરી.
Published : June 25, 2026 at 1:25 PM IST
વલસાડ : જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાના સુથારપાડા વિસ્તારમાં સાંજના સમયે એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું અને બે લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. નાસિક-પારડીને જોડતા નેશનલ હાઈવે-848 પર સાંજે લગભગ પાંચ વાગ્યાના સુમારે નાસિક તરફથી આવતો એક ટ્રક ઘાટ ઉતારી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન ટ્રકની બ્રેક અચાનક ફેલ થઈ જતાં ચાલકે વાહન પરનો સંપૂર્ણ કાબૂ ગુમાવી દીધો હતો.
કાબૂ બહાર ગયેલો ટ્રક સીધો રસ્તા કિનારે આવેલી ઉમિયાજી હાર્ડવેરની દુકાનમાં ઘૂસી ગયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે તેણે રસ્તા પર ઊભેલા અને પસાર થતાં પંદરથી વધુ નાના-મોટા વાહનોને અડફેટે લીધા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ અકસ્માતમાં પાંચ મહિન્દ્રા મેક્સ વાહનો અને આશરે દસ મોટરસાઇકલોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો.
સ્થાનિકો દ્વારા તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવતા 108 ઇમરજન્સી સેવા અને પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર માટે સુથારપાડા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન હુંડા ગામના રહેવાસી આનંદ નામદેવ માહલાએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. જ્યારે, અન્ય બે ઇજાગ્રસ્તોની હાલત ગંભીર જણાતાં તેમને વધુ સારવાર માટે ધરમપુરની હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ટ્રક ચાલકને કસ્ટડીમાં લઈ લીધો છે અને તેને કપરાડા પોલીસ મથકે પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. હાલમાં અકસ્માતના તમામ પાસાંઓની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ બ્રેક ફેલ થવાની બાબત સહિત અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે આગળની કાર્યવાહી કરી રહી છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, સુથારપાડા વિસ્તારમાં અઠવાડિયે સાપ્તાહિક હાટબજાર ભરાય છે. સદનસીબે, અકસ્માત બજાર શરૂ થાય તે પહેલાં જ સર્જાતા એક મોટી જાનહાનિ ટળી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, આ ઘટનાએ રસ્તા કિનારે ભરાતા આવા બજારોમાં સુરક્ષાની ચિંતાઓને ફરી એકવાર ઉજાગર કરી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓમાંથી રસ્તાની બાજુમાં ભરાતા હાટબજાર માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ વધુ મજબૂત બનાવવાની માંગ જોર પકડી રહી છે.
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