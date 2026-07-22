વલસાડમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ: ઓરંગા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી; મધુબન ડેમમાંથી પાણી છોડાયું
વલસાડ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ સર્વત્ર ઘમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન જિલ્લામાં સરેરાશ 9.9 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે
Published : July 22, 2026 at 12:19 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ સર્વત્ર ઘમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન જિલ્લામાં સરેરાશ 9.9 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે ચાલુ સિઝનનો કુલ વરસાદ 50 ઇંચ પર પહોંચી ગયો છે. સૌથી વધુ કપરાડા તાલુકામાં 15.63 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. આ અતિભારે વરસાદના પગલે જિલ્લામાં 285 રોડ-રસ્તા વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે.
પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ઔરંગા નદીનો નીચાણવાળો બ્રિજ બંધ કરાયો છે અને મધુબન ડેમમાંથી 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ રહેવાની સૂચના અપાઇ છે.
વલસાડમાં ઓરંગા નદીનો બ્રિજ બંધ કરાયો
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ઓરંગા નદી બન્ને કાંઠે વહી રહી છે. ઓરંગા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવતા નીચાણવાળો બ્રિજ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.
લક્ઝરી બસ પાણીમાં ફસાઇ
નાસિકથી વાપી તરફ આવી રહેલી એક ખાનગી લક્ઝરી બસમાં સવાર 12 જેટલા પેસેન્જર ભરેલી બસ પાણીમાં અધવચ્ચે ફસાઈ જતા સ્થાનિક લોકો અને પોલીસની ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. નાનાપોન્ડા તાલુકાના કોપરલી અને અંબેટી ગામની સીમમાં મુખ્ય માર્ગ ઉપર રોડ ઉપર વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા આ પાણીમાંથી બસ ચાલકે બસ બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને બસ અધ વચ્ચે અટકી પડી હતી જેમાંથી 12 મુસફારો ને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
વલસાડ જિલ્લાના 285 જેટલા રોડ રસ્તા બંધ
વલસાડ જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે છ તાલુકાઓના અંતરિયાળ ગામોને જોડતા વિવિધ રોડ રસ્તા ઉપર થી વહેતી નાની ખનકી,કોતરડાઓ અને મુખ્ય નદીઓના વેચાણ વાળા બ્રિજ ઉપરથી વરસાદી પાણી ફરી વળતા ઓવરટોપિન્ગને કારણે જિલ્લાના કુલ 285 જેટલા રોડ બંધ હોવાનું માર્ગ અને મકાન વિભાગની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.
ધરમપુરના બોપી ગામમાં નદીના પાણીમાં કાર તણાઈ
ધરમપુરના બોપી ગામેથી વહેતી માન નદીમાં વહેલી સવારે છ વાગે નીચાણવાળા બ્રિજ ઉપરથી વરસાદી પાણી ફરી વળ્યું હતું અને આ પાણીમાં જોખમી રીતે એક કાર ચાલકે પોતાની કાર ઉતારતા પાણીમાં કાર તણાઈ હતી. જોકે આ ઘટનામાં કાર ચાલક એકલો જ હોવાથી દરવાજો ખોલી નદીના પાણીમાં કરીને બહાર નીકળી ગયો હતો અને તેનો જીવ બચ્યો હતો.
મધુબન ડેમમાંથી પચાસ હજાર ક્યુસેક પાણી છોડાયું
ઉપરવાસમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે તેમજ આગામી 24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રેડ એલર્ટ હોવાને કારણે વધુ પાણી આવવાની દહેશત વધી છે. મધુબન ડેમમાં પાણીની આવક વધી છે અને ડેમના પાણીનું લેવલ જાળવી રાખવા માટે મધુબન ડેમમાંથી સવારે 11 વાગ્યે 50 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવનાર છે જેને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં લોકોને સતત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
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