વલસાડમાં ભયંકર પૂર બાદ ખેતીને વ્યાપક નુકસાન, કૃષિમંત્રીએ ખેડૂતોને તાત્કાલિક સહાય અને સર્વેનો આદેશ કર્યો
વલસાડ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ અને પૂરને કારણે હજારો હેક્ટરમાં ઉભો પાક નાશ પામ્યો છે અને કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી.
Published : July 31, 2026 at 7:44 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં પડેલા અતિભારે વરસાદ અને તેના કારણે સર્જાયેલી ભયંકર પૂરની સ્થિતિને પગલે જિલ્લાના કૃષિ ક્ષેત્રને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. હજારો હેક્ટર વિસ્તારમાં ઉભા પાક પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં ખેડૂતોને ભારે આર્થિક ફટકો પડ્યો છે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા ગુજરાત રાજ્યના કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી શુક્રવારે વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તેમણે ઉમરગામ અને પારડી તાલુકાના તીઘરા ગામની મુલાકાત લીધી હતી.
નુકસાની અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવી
મુલાકાત દરમિયાન કૃષિમંત્રીએ પૂરથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને સ્થળ પર નુકસાનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ પાસેથી નુકસાન અંગેની વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી. જિલ્લામાં આવેલા પૂરથી કપરાડા, ધરમપુર, વલસાડ, વાપી, પારડી અને ઉમરગામ તાલુકામાં ખેતીને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું પ્રાથમિક અહેવાલોમાં સામે આવ્યું છે.
અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી
ત્યારબાદ કૃષિમંત્રીએ વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં જિલ્લા કલેક્ટર સહિત કૃષિ વિભાગ, મહેસૂલ વિભાગ અને અન્ય સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠક દરમિયાન જિલ્લામાં પૂર બાદ સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ, ખેતીના નુકસાન, ખેડૂતોની હાલની સ્થિતિ તેમજ રાહત અને પુનઃસ્થાપન કામગીરી અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ખેડૂતોની મુશ્કેલીનું નિરાકરણ લાવવા સૂચન
કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ અધિકારીઓને ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓનું સંવેદનશીલતાથી નિરાકરણ લાવવા સૂચના આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોની સાથે છે અને પૂરથી થયેલા નુકસાનનું પારદર્શક રીતે મૂલ્યાંકન કરીને યોગ્ય સહાય સમયસર પહોંચાડવામાં આવશે. અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સરકારની સહાયથી વંચિત ન રહેવું પડે તે માટે સર્વેની કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવી હતી.
નુકસાની અંગે પ્રાથમિક રિપોર્ટ રજૂ કરાયો
બેઠક દરમિયાન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જિલ્લામાં થયેલા ખેતીના નુકસાન અંગેનો પ્રાથમિક અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ તાલુકાઓમાં ડાંગર, શાકભાજી, કેળા, બાગાયતી પાકો તેમજ અન્ય ખેતી પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું અધિકારીઓએ મંત્રી સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. પાણી લાંબા સમય સુધી ભરાઈ રહેતાં અનેક ખેતરોમાં પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો હોવાનું પણ જણાવાયું હતું.
પાક નુકસાનીનો સર્વે અને તકેદારીના આદેશ
કૃષિમંત્રીએ અધિકારીઓને અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોના પાક નુકસાનનો તાત્કાલિક સર્વે શરૂ કરીને રાજ્ય સરકારને વિગતવાર અહેવાલ મોકલવા જણાવ્યું હતું. સાથે જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કૃષિ વિભાગના નિષ્ણાતોની ટીમો દ્વારા ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અને તકનિકી સહાય પૂરી પાડવા પણ ભાર મૂક્યો હતો.
આ ઉપરાંત આવતીકાલે વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને કૃષિમંત્રીએ જિલ્લા કલેક્ટરને વિશેષ તકેદારી રાખવાના આદેશો આપ્યા હતા. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સત નજર રાખવા, જરૂરી હોય ત્યાં પૂર્વ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવા અને કોઈપણ ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી થાય તે માટે સંબંધિત તમામ વિભાગોને એલર્ટ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
રાજ્ય સરકારની પ્રતિબદ્ધતા
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાહત અને પુનઃસ્થાપન કામગીરીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી હોવાનું જણાવતાં કૃષિમંત્રીએ કહ્યું હતું કે ખેડૂતોને યોગ્ય અને સમયસર સહાય મળે તે માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રને તમામ કામગીરી ઝડપી અને પારદર્શક રીતે પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે જેથી પૂરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વહેલી તકે રાહત મળી શકે.
આ પણ વાંચો...