વલસાડના ખેડૂતની કમાલ: એક જ આંબા પર તોતાપુરી, થાઈ બનાના સહિત 22 જાતની કેરી ઉગાડી

માત્ર 10 મહિનામાં મળી સફળતા, ‘ડાહ્યા કાકા’ જાતના ઝાડ પર દેશ-વિદેશની પ્રખ્યાત એકજ ઝાડ ઉપર 22 પ્રકારની કેરી માટે ગ્રાફ્ટિંગ કર્યું.

વલસાડના બીનવાળા ગામે અનોખી બાગાયતી સિદ્ધિ
Published : March 31, 2026 at 9:50 PM IST

વલસાડ: જિલ્લાના બીનવાળા ગામે બાગાયત ક્ષેત્રે એક અનોખો પ્રયોગ સફળ થયો છે. ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત મોહનભાઈ પટેલે માત્ર પાંચ વર્ષના કેરીના ઝાડ પર વિવિધ જાતોનું ગ્રાફ્ટિંગ કરી એક અજોડ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. હાલ આ ઝાડ પર 22 જેટલી જુદી જુદી જાતોની કેરી લાગી છે, જે ખેડૂતો અને બાગાયત નિષ્ણાતો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.

ખેડૂત મોહનભાઈ પટેલે આશરે 12 ફૂટ ઊંચા ‘ડાહ્યા કાકા’ જાતના કેરીના ઝાડ પર ગત ચોમાસા દરમિયાન, લગભગ 10 મહિના પહેલા, અનેક જાતોનું ગ્રાફ્ટિંગ કર્યું હતું. તેમનો ઉદ્દેશ એક જ ઝાડ પર શક્ય તેટલી વધુ જાતોની કેરી ઉગાડવાનો હતો. ભારે વરસાદ, પવન અને વાવાઝોડાના કારણે આશરે 8 ડાળીઓ તૂટી ગઈ હતી, છતાં આશરે 70 ગ્રાફ્ટિંગ સફળ રહ્યા હતા. હાલમાં આમાંથી 62 ડાળીઓ યથાવત છે, જે ખેડૂતની મહેનત અને તકનીકી કુશળતાને દર્શાવે છે.

આ સફળ ગ્રાફ્ટિંગમાંથી હાલમાં 20થી વધુ જાતોમાં મંજરી ફૂટી છે અને 22 જેટલી જુદી જુદી જાતની કેરીઓ ઝાડ પર લાગી છે. આમાં દેશ-વિદેશની પ્રખ્યાત જાતોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં બિગ પ્રિન્ટ ક્લીંટ, સુર્યા ગમાઈ, સબજો, ડાક મિયાં, અમ્રપાલી, થાઈ બનાના, રેડ આઈવરી, સેન્સેશન, ટોમી એટકિન્સ, મલ્લિકા, પંચમહાલ બારમાસી, તોતાપુરી, ગુલાબખાસ અને આમરી જેવી જાતોનો સમાવેશ થાય છે. માત્ર 10 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં પાંચ વર્ષના ઝાડ પર આટલી જાતોની કેરી જોવા મળવી એ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે.

આ અનોખા પ્રયોગ માટે પ્રેરણા મોહનભાઈને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રવાસ દરમિયાન મળી હતી. ત્યાં એક નર્સરીમાં એક જ ઝાડ પર 50 જેટલી કેરીની જાતો જોઈને તેમણે પણ આવો જ પ્રયોગ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો. હવે તેમનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય એક જ ઝાડ પર 100 જેટલી જુદી જુદી જાતોની કેરી ઉગાડવાનો છે, જેથી એક જ ઝાડ પરથી વિશ્વભરની કેરીનો સ્વાદ માણી શકાય.

છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેરી પકવતા ખેડૂતો માટે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેતું નથી અને દરેક વખતે કેરીના પાકમાં નુકસાની ભોગવવાનો વારો આવે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મોહનભાઈએ કંઈક નવું કરવાનો પ્રયોગ કર્યો હતો. તેમનો હેતુ અન્ય ખેડૂતો માટે પણ એક દાખલો બેસાડવાનો છે, જેથી તેઓ પણ એક ઝાડ પર અન્ય જાતોનું ગ્રાફ્ટિંગ કરી કેરીનો સારો પાક મેળવી શકે.

વલસાડ જિલ્લામાં ખેડૂત દ્વારા કરવામાં આવેલો આ અનોખો પ્રયોગ બાગાયત ક્ષેત્રે પ્રેરણારૂપ બન્યો છે. મોહનભાઈની આ નવીનતા અને મહેનત સમગ્ર પ્રદેશના ખેડૂતો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત સમાન છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જુનાગઢ: ગીરમાં પણ વિશ્વની સૌથી મોંઘી જાપાનની 'ઈરવીન મિયાઝાકી' કેરી, પ્રગતિશીલ ખેડુતે આંબાનું કર્યું સફળ વાવેતર
  2. દોઢ વિઘામાં 32 જાતની વિદેશી કેરી: નવસારીના નિવૃત્ત આચાર્ય કાંતિભાઈની અનોખી કૃષિ યાત્રા

