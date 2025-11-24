ETV Bharat / state

વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓની ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે કરી ધરપકડ

ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે 22 નવેમ્બર, 2025ના રોજ છીરી, વલ્લભનગરના ગેટની સામે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા
વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 4:52 PM IST

વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકાના છીરી વિસ્તારમાં ડુંગરા પોલીસે ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડતી મોટી કામગીરી હાથ ધરી છે. પોલીસ મહાનિદેશક વિકાસ સહાય અને સુરત રેન્જના આઈજીપી પ્રેમવીર સિંહની સૂચના પર ચાલી રહેલા વિશેષ ડ્રાઈવ દરમિયાન આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ચોક્કસ બાતમીને આધારે રેડ કરતા સફળતા મળી

ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે 22 નવેમ્બર, 2025ના રોજ છીરી, વલ્લભનગરના ગેટની સામે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસે ફિરોઝ અહેમદ મકબુલ હસન અંસારી (રૂમ નં-105, પપ્પુભાઈની ચાલી, છીરી) અને બિપીન બૈજનાથ મંડલ (કંચનનગર, છીરી)ને ઝડપી પાડ્યા હતા.

વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

બે પિસ્તોલ અને 14 જીવતા કારતૂસ મળ્યા

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 2 નંગ પિસ્તોલ (કિંમત રૂ.20,000/-) અને 14 જીવંત કારતૂસ (કિંમત રૂ.1,400/-) સાથે એક મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યા છે. આ અવૈધ હથિયારો અને દારૂગોળો રાખવા બદલ આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25(1)(a), 25(1B)(a) તથા ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 135(1) હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા
વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

હથિયાર ક્યાંથી લાવ્યા અને કોને આપવાના હતા તે અંગે તપાસ શરૂ

ડુંગરા પોલીસે બાતમીના આધારે છીરી વિસ્તારમાંથી પકડેલા બે આરોપી પાસેથી મળી આવેલા ગેરકાયદેસર હથિયાર બાબતે પોલીસે સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે. પકડાયેલા આરોપી આ હથિયારો કોને આપવાના હતા? ક્યાંથી લાવ્યા હતા? અને તેનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાના હતા એ તમામ વિગતો ઝીણવટ ભરી રીતે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા
વલસાડ: ડુંગરા પોલીસે છીરી વિસ્તારમાંથી બે આરોપીઓ ગેરકાયદે હથિયારો સાથે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

ડીજીપી દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરતા તેમજ દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા લોકોને ભૂતકાળ દરમિયાન પોલીસમાં પકડાયેલા આવા તમામ લોકોની તપાસ કરવા માટે સો કલાકનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો અને આ 100 કલાક દરમિયાન વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા 250 થી વધુ લોકોને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન ચીરીમાં હથિયારો લાવવામાં આવ્યા હોવાની બાતમી મળી હતી જે અંતર્ગત બે ને ઝડપી લીધા હતા. આમ વાપીના ડુંગરા પોલીસને ગેરકાયદે પ્રવૃતિમાં સંડોવાયેલ તેમજ ગુનાહિત ભૂતકાળ ધરાવતા લોકોની તપાસ દરમ્યાન મહત્વની સફળતા મળી છે.

