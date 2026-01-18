ETV Bharat / state

વાપીમાં વાઇબ્રન્ટ સ્ટ્રીટ ઇવેન્ટ "એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ યોજાયો, શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ

વલસાડ જિલ્લાના કુલ 52 સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓએ એક જ મંચ પર આવી પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કર્યું.

વાપી શહેરમાં વાઇબ્રન્ટ સ્ટ્રીટ ઇવેન્ટ "એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ યોજાયો
વાપી શહેરમાં વાઇબ્રન્ટ સ્ટ્રીટ ઇવેન્ટ "એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : જિલ્લા સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલ એસોસિએશન દ્વારા વાપી શહેરમાં આયોજિત વાઇબ્રન્ટ સ્ટ્રીટ ઇવેન્ટ "એડ્યુવોક" શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને સામૂહિક એકતાનું જીવંત ઉદાહરણ બનીને સામે આવ્યું છે. પ્રથમ વખત આયોજિત આ કાર્યક્રમને વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, શિક્ષણજગત અને નગરજનો તરફથી અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.

રવિવારની વહેલી સવારથી જ વાપીમાં ઉત્સવમય માહોલ

18 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ વહેલી સવારના 6 વાગ્યાથી વાપી GIDCના ગુંજન રેમન્ડ સર્કલથી ઓપન હાઉસ સુધીનો વિસ્તાર રંગબેરંગી પ્રવૃત્તિઓથી ગુંજાયો હતો. શિક્ષણને માર્ગ પર ઉતારી લાવતો આ "એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ શહેર માટે એક નવી અનુભૂતિ સાબિત થયો.

વાપી શહેરમાં વાઇબ્રન્ટ સ્ટ્રીટ ઇવેન્ટ "એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)

52 સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર, પ્રતિભાનો મહોત્સવ

આ કાર્યક્રમમાં વલસાડ જિલ્લાના કુલ 52 સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓએ એક જ મંચ પર આવી પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કર્યું. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલી સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓએ દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.

"એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

ભારતીય સંસ્કૃતિ, યોગ અને પરંપરાગત રમતોની ઝલક

એડ્યુવોક દરમિયાન ભારતીય સાંસ્કૃતિક નૃત્યો, લોકનૃત્ય, યોગાસન, શારીરિક તંદુરસ્તી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, પરંપરાગત અને પ્રાચીન રમતોનું મનમોહક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. સાથે જ, સામાજિક સંદેશ આપતા નુક્કડ નાટકોએ પણ લોકોનું વિશેષ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

મહાનુભાવોની હાજરીથી કાર્યક્રમની શોભા વધી

આ ભવ્ય આયોજનમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી રાજશ્રીબેન ટંડેલ, વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના પ્રમુખ સતીશભાઈ પટેલ, એસોસિએશનના સ્થાપક પૂજ્ય કપિલ સ્વામી તથા પૂજ્ય રામ સ્વામી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ ઉપરાંત એસોસિએશનના અધ્યક્ષ ડૉ. અલ્પાબેન કોટડિયા, મહામંત્રી મિત્તલબેન ધાખડા અને ખજાનચી મુકેશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનોની હાજરીએ કાર્યક્રમને વિશેષ ગૌરવ આપ્યું.

"એડ્યુવોક" કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ વિભાગે પણ જાગૃતિ કાર્યક્રમો દ્વારા મહત્વની ભૂમિકા ભજવી

વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ એડ્યુવોકમાં ભાગ લઈ સાઇબર ક્રાઇમ, ડ્રગ્સ અવેરનેસ, ગુડ ટચ–બેડ ટચ તેમજ ટ્રાફિક નિયમોની સમજ આપતા જાગૃતિ કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યા. વિદ્યાર્થીઓ અને નગરજનોમાં સુરક્ષા અને જવાબદારીની ભાવના વિકસાવવાનો પ્રયાસ નોંધપાત્ર રહ્યો.

શિક્ષણ, સર્જનાત્મકતા અને સમુદાયને જોડવાનો સફળ પ્રયાસ

“એડ્યુવોક”નો મુખ્ય હેતુ શિક્ષણને વર્ગખંડની બહાર લઈ જઈ સર્જનાત્મકતા અને સમુદાય સાથે જોડવાનો હતો. આ હેતુમાં આયોજન સંપૂર્ણ રીતે સફળ રહ્યું હોવાનું ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ જણાવ્યું હતું.

52 સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર
52 સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત, એકતાનું પ્રતીક બન્યું એડ્યુવોક

વલસાડ જિલ્લાની સાથે સાથે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારનું વાઇબ્રન્ટ સ્ટ્રીટ ઇવેન્ટ યોજાયું હોવું ખાસ નોંધપાત્ર છે. સ્કૂલ એસોસિએશનની સંગઠિત શક્તિ, એકતા અને દ્રષ્ટિને આ કાર્યક્રમએ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરી દીધી છે.

52 સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર
52 સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર (ETV Bharat Gujarat)

ભવિષ્યમાં વધુ વ્યાપક આયોજનની સંભાવના

એડ્યુવોકને મળેલા ઉત્સાહજનક પ્રતિસાદને ધ્યાને લઈ આગામી સમયમાં આ પ્રકારના વધુ વિશાળ અને રાજ્યસ્તરીય કાર્યક્રમો આયોજિત કરવાની સંભાવનાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વાપી શહેર માટે આ કાર્યક્રમ એક યાદગાર અધ્યાય બની રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. શું આપ સમગ્ર કચ્છને એક જ સ્થળે માણવા ઇચ્છો છો તો મુલાકાત લો 'ભારતીય સંસ્કૃતિ દર્શન મ્યુઝિયમ'ની...
  2. વરતન્તુ સંસ્કૃત વિદ્યાલય: ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃત ભાષાનું સંરક્ષણ કેન્દ્ર

TAGGED:

VIBRANT STREET EVENT EDUWALK
VALSAD NEWS
VAPI CITY
SELF FINANCE SCHOOL ASSOCIATION
VIBRANT STREET EVENT EDUWALK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.