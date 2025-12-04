ETV Bharat / state

વલસાડના બાબરખડક ગામે "કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા યોજાઈ, જાણો વર્ષો જુની પરંપરા

આ પ્રકારની પરંપરા આદિવાસી સમાજની સાંસ્કૃતિક ઓળખને મજબૂત બનાવે છે, અને પ્રકૃતિ તેમજ અન્ન પ્રત્યેનો આદર શીખવે છે.

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા યોજાઈ
"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાના આદિવાસી બહુલ વિસ્તારોમાં ડાંગરની કાપણી પૂર્ણ થતાની સાથે જ અન્નપૂર્ણા સ્વરૂપે ઓળખાતી કન્સેરી માતાજીની વિધિવત્ પૂજા અને કથાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ધામધૂમથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પૂજા આદિવાસી સમાજની સૌથી મહત્વની ધાર્મિક અને સામાજિક પરંપરા છે, જેમાં ખેતી અને અન્નની દેવી તરીકે કન્સેરી માતાને પ્રસન્ન કરવામાં આવે છે.

બાબરખડક ગામે પૂજાનું ભવ્ય આયોજન

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

આ વર્ષે નાનાપોંઢા તાલુકાના બાબરખડક ગામે કલ્પેશભાઈ નારણભાઈ ચૌધરીના નિવાસસ્થાને આ પરંપરાગત કન્સેરી પૂજાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજથી શરૂ થયેલી આ પૂજા વિધિ સમગ્ર રાત્રી ઘાંઘળી, ઢોલ-માંદલ અને પરંપરાગત આદિવાસી વાદ્યોના નાદ સાથે ચાલી હતી. ગામના અનુભવી ભગત દ્વારા નવા ચોખા, શ્રીફળ, સિંદૂર, ફૂલહાર, નવીન શાકભાજી અને અન્ય પૂજા સામગ્રીથી માતાજીનું વિધિવત્ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

પિયર વર્ષમાં એક વાર આવે છે "માતા કન્સેરી"

પૂજા કરનાર ભગત
પૂજા કરનાર ભગત (ETV Bharat Gujarat)

આદિવાસી સમાજમાં કન્સેરી પૂજાનું અનેરું મહત્વ છે. માન્યતા છે કે અન્નપૂર્ણા સ્વરૂપ કન્સેરી માતા અને તેમની બહેન ઇહમાય દેવી વર્ષમાં એક વખત પોતાના માઈકે (માતૃ ગામ) આવે છે. આ સમયે ઘરમાં રસોઈ દરમિયાન અનાજ કે શાકભાજીનો જે બગાડ થયો હોય તેની માફી માંગવામાં આવે છે. સાથે જ આવનારા વર્ષ માટે ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ, પશુઓનું કલ્યાણ તેમજ ખેતીમાં બમ્પર ઉત્પાદન થાય તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

પૂજા પહેલા કેટલીક શાકભાજી ખાવી વર્જિત

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

આ પૂજા પૂર્ણ થાય તે પહેલાં ઘરના કોઈ પણ સભ્ય નવા ડાંગરમાંથી બનેલા ચોખા કે ખેતરની તાજી શાકભાજી જેવી કે ચોળી, આદુ, કોળું, કાકડી, ધાણા વગેરેનો સ્વાદ ચાખી શકતા નથી. પૂજા બાદ જ ઘરના વડીલ સભ્ય પ્રથમ વખત આ નવા અનાજ અને શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ રીતે આ પૂજા અન્નના મહત્વની સાથે કૃષિ આધારિત જીવનશૈલીનું પ્રતીક પણ છે.

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

પૂજા દરમિયાન લગ્ન પ્રસંગ જેવો માહોલ

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

પૂજા દરમિયાન ગામના દરેક ઘરને લગ્નના આમંત્રણની જેમ વ્યક્તિગત રીતે નિમંત્રણ આપવામાં આવે છે. આ કારણે આખું ગામ એક પરિવારની જેમ એકત્રિત થાય છે. મહિલાઓ પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈ નૃત્ય કરે છે, પુરુષો વાદ્ય વગાડે છે અને બાળકોથી લઈ વૃદ્ધો સુધી બધા આનંદમાં ડૂબેલા રહે છે. રાત્રીના સમયે ભગત દ્વારા કન્સેરી અને ઇહમાય દેવીની વિગતવાર કથા કહેવામાં આવે છે, જેમાં દેવીઓનું માઈકે આગમન, ઘરના સભ્યો દ્વારા થયેલી ભૂલોની માફી અને આગામી વર્ષ માટે આશીર્વાદનું વર્ણન હોય છે.

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

પરંપરાગત પૂજન એકતાનું પ્રતિક

"કન્સેરી માતા"ની ભવ્ય પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પરંતુ સામાજિક એકતાનું પણ પ્રતીક છે. આજના ઝડપી જીવનમાં પણ આદિવાસી સમાજ પોતાની જૂની પરંપરાઓને જીવંત રાખી રહ્યો છે અને નવી પેઢીને તેનું મહત્વ સમજાવી રહ્યો છે. બાબરખડક ગામે કલ્પેશભાઈ ચૌધરીના ઘરે યોજાયેલી આ પૂજામાં આખા ગામ સહિત આસપાસના ગામોના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા, અને માતાજીનો આશીર્વાદ લઈને ઘરે પરત ફર્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

VALSAD DISTRICT TRIBAL AREA
TRIBAL TRADITION
WORSHIP OF KANSERI MATAJI
કન્સેરી માતાની ભવ્ય પૂજા
TRIBAL CULTURAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.