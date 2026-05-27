વલસાડ: પાલી કરમબેલીમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના, માતાએ ત્રણ માસૂમ બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે જીવન ટૂંકાવવાનો કર્યો પ્રયાસ

ત્રણેય માસૂમ બાળકોના મોતથી આખું ગામ હચમચી ગયું છે.

પાલી કરમબેલી ગામ
Published : May 27, 2026 at 5:10 PM IST

વલસાડ : જિલ્લાના ઉંમરગામ તાલુકાના પાલી કરમબેલી ગામમાંથી એક એવી દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે, જેને સાંભળીને સમગ્ર પંથક શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે. એક જ પરિવારના ત્રણ માસૂમ બાળકોના મોતથી ગામમાં માતમનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. માતાએ તેમના માસુમ ફૂલ સમા બે વર્ષની એક બાળકી અને નવ માસના બે જોડિયા બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા બાદ પોતે જીવન ટૂંકાવી લેવાની કોશિશ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. હાલ માતા વલસાડ સિવિલમાં સારવાર હેઠળ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

એક દિવસ પહેલાનો ઝગડો બન્યો વિનાશનું કારણ

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, મૃતક બાળકોના માતા-પિતા વચ્ચે એક દિવસ પહેલા ભારે ઝગડો થયો હતો. પતિએ પત્ની પર બહાર સંબંધ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. આ બાબતે બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. પરિવારજનોના કહેવા મુજબ, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઘરમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ હતું અને બંને વચ્ચે વારંવાર ઝઘડા થતા હતા. જોકે કોઈએ કલ્પના પણ ન કરી હોય કે આ વિવાદ એટલો ભયાનક અંત લાવશે.

ઝગડાની ઘટના બાદ પત્નીએ અત્યંત આઘાતજનક પગલું ભર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપ છે કે તેણે પોતાના ત્રણ બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારી બાદમાં પોતે પોતે જીવન ટૂંકાવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ઘટનામાં બે વર્ષની બાળકી અને નવ મહિનાના જોડિયા બાળકોના મોત નીપજ્યા છે. ત્રણેય માસૂમ બાળકોના મોતથી આખું ગામ હચમચી ગયું છે.

માસૂમ બાળકોના મોતથી ગામમાં શોક

પાલી કરમબેલી ગામમાં આ ઘટનાની ખબર ફેલાતા જ લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. ગામના લોકો માટે આ ઘટના અવિશ્વસનીય બની ગઈ હતી. રમતા-હસતા બાળકોના અચાનક મોતથી આસપાસના લોકો પણ ભાવુક બની ગયા હતા. ગામના વૃદ્ધો કહે છે કે આવી દુઃખદ ઘટના તેમણે વર્ષો બાદ જોઈ છે. સમગ્ર ગામમાં શાંતિ છવાઈ ગઈ છે.

માતાની હાલત ગંભીર

ત્રણ બાળકોના મોત બાદ માતાની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેને પગલે તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હાલ સારવાર હેઠળ છે અને ડોક્ટરો દ્વારા સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ પણ હોસ્પિટલમાં તેની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.

"પત્નીને બહાર સંબંધ હોવાની શંકા અને ઘરમાં મોબાઈલ ઉપર વાત થતી હોવાની વાતને લઈને ગઈકાલે રાત્રે ઉગ્ર બોલાચાલી પતિ-પત્ની વચ્ચે થઇ હતી. જેમાં ગુસ્સે ભરાયેલ પત્નીએ પોતાના ત્રણ બાળકોનો ભોગ લીધો હતો. આ ઘટનાની જાણ પતિને સવારે ત્યારે થઇ જયારે બાળકો સહેજ પણ હાલનચલન કરતા ના નહોતા અને પત્ની પણ બેભાન અવસ્થામાં હતી. ત્યારબાદ, પતિ તેને તાત્કાલિક વલસાડ સિવિલમાં લઈ જાય છે, હાલ તેમની તબિયત નાજુક છે. જયારે બાળકોનું પીએમ થયા બાદ મોતનું સાચું કરણ જાણવા મળશે. હાલ પોલીસે હત્યાનો ગુનો માતા વિરુદ્ધ દાખલ કર્યો છે અને વધું તપાસ હાથ ધરી છૅ." - જે. કે. પટેલ, ઇન્ચાર્જ, ડી વાય એસ પી

સરીગામ પોલીસની તપાસ શરૂ

આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને સરીગામ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા ઘર અને આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ કરી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. મૃતક બાળકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ મોતનું ચોક્કસ કારણ સામે આવશે.

સંબંધોમાં વધતો અવિશ્વાસ બની રહ્યો છે ખતરો

આ ઘટના માત્ર એક પરિવારની દુઃખદ કહાની નથી, પરંતુ સમાજ માટે ચેતવણીરૂપ છે. નાના-મોટા મતભેદો અને શંકા જેવી બાબતો ક્યારેક પરિવારને વિનાશ તરફ ધકેલી દેતી હોય છે. સંબંધોમાં સંવાદ અને વિશ્વાસનો અભાવ ગંભીર પરિણામો સર્જી શકે છે. માનસિક તણાવ અને પરિવારિક ઝઘડાઓ વધતા જતા હોવાના કારણે આવી ઘટનાઓ હવે સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય બની રહી છે.

આખું પંથક શોકમાં ગરકાવ

આ ઘટનાના પગલે સમગ્ર ઉંમરગામ પંથકમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકો દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને મૃતક બાળકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. એક જ પરિવારના ત્રણ માસૂમ બાળકોના મોતે અનેક હૃદયોને ઝંઝોળી નાખ્યા છે. હવે સૌની નજર પોલીસ તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર ટકેલી છે.

