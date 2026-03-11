વલસાડ જિલ્લામાં બેવડી ઋતુનો માર, કેરીના પાકને મોટું નુકસાન થવાની આશંકા
વલસાડમાં કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ છે કેમ કે, સવારની કડક ઠંડી અને બપોરની તડકાથી નાની કેરીઓ ખરી પડવાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.
Published : March 11, 2026 at 6:41 PM IST
વલસાડ: જિલ્લો ગુજરાતમાં કેરીના ઉત્પાદન માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં હજારો ખેડૂતો આંબાના બાગો પર નિર્ભર છે. પરંતુ આ વર્ષે હવામાનના બદલાતા મિજાજને કારણે કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સવારે પડતી કડક ઠંડી અને બપોર બાદ અચાનક વધી જતી ગરમીની અસર આંબાના ઝાડ પર પડી રહી છે.
આંબાના ઝાડ પર ફૂલ આવ્યા બાદ જે નાની-નાની કેરીઓ બંધાઈ હતી તે ખરીને નીચે પડી રહી છે. ઘણા આંબા પર મંજરીઓ (આંબાનો મોર) કાળો પડી ગયો છે અને સુકાઈ ગઈ છે. આ સ્થિતિને કારણે ખેડૂતોને લાગે છે કે આ વર્ષે કેરીનું ઉત્પાદન ઘણું ઓછું રહેશે.
વલસાડ જિલ્લામાં લગભગ 34 હજાર હેક્ટર જમીનમાં કેરીનો પાક થાય છે. ગયા વર્ષે પણ માત્ર 40 ટકા જ પાક નોંધાયો હતો. આ વખતે પણ આવી જ સ્થિતિ બની રહી છે.
ખેડૂતો કહે છે કે હવામાન એકદમ અનિશ્ચિત બની ગયું છે. એક ખેડૂતે જણાવ્યું, “સવારે ઠંડી એટલી પડે છે કે શરીર કંપી જાય છે, પણ બપોરે તડકો એટલો તેજ થઈ જાય છે કે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આંબાના ઝાડને આવા તાપમાનની જરૂર નથી. નાની કેરીઓ ખરી પડે છે અને મંજરીઓ કાળી થઈ જાય છે. જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો આ વર્ષે કેરી ખૂબ ઓછી આવશે.”
“આ વર્ષે તાપમાનમાં અચાનક આવેલા ફેરફારને કારણે કેરીના પાક પર અસર પડી છે. અમે ખેડૂતોને યોગ્ય દવા છંટકાવ કરવા, પાણીનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવા અને પાકની સંભાળ રાખવા માટે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છીએ. જો આગળ હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો પાકમાં કેટલોક સુધારો થઈ શકે છે.” - અનિલભાઈ ગરાસિયા, જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગના અધિકારી
કેરીના બાગની જાળવણીમાં ઘણો ખર્ચ થાય છે. દવા છંટવી, મજૂરી આપવી, પાણી આપવું – બધું મોંઘું થઈ ગયું છે અને કેરીનું વળતર ઓછું મળે છે. આ કારણે ઘણા ખેડૂતો હવે આંબાના ઝાડ કાપી નાખીને શાકભાજી, શેરડી કે અન્ય પાક તરફ વળવાનું વિચારી રહ્યા છે. જો આ રીતે ચાલુ રહ્યું તો ભવિષ્યમાં વલસાડમાં કેરીના બાગોનું પ્રમાણ ઘટી જશે.
ખેડૂતોનું માનવું છે કે જો ઉત્પાદન ઓછું રહેશે તો બજારમાં કેરીના ભાવ ઊંચા જશે. ખેડૂતો આશા રાખે છે કે આવનારા દિવસોમાં હવામાન સ્થિર થશે અને પાકને વધુ નુકસાન નહીં થાય પણ હાલની સ્થિતિ જોતાં કેરીનું ઉત્પાદન ઘટવાની અને ભાવ વધવાની શક્યતા વધુ છે.
