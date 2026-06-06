વલસાડ: ઉદવાડામાં માર્કેટમાં બિલ્ડિંગનો સ્લેબ ધરાશાયી થતા યુવકનું મોત, 3થી વધુ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
સ્થાનિક લોકો અને ફાયર વિભાગની ટીમોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી દબાયેલા લોકોને બહાર કાઢી સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.
Published : June 6, 2026 at 9:32 AM IST
વલસાડ : જિલ્લાના ઉદવાડા ખાતે ગ્રામ પંચાયતની ઓરવાડની વર્ષો જૂની અને જર્જરિત માર્કેટમાં બિલ્ડિંગનો સ્લેબ અચાનક તૂટી પડતા એક યુવકનું કરૂણ મોત થયું છે, જ્યારે ત્રણથી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત બન્યા છે. આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિક લોકો અને ફાયર વિભાગની ટીમોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી દબાયેલા લોકોને બહાર કાઢી સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.
શાકભાજી માર્કેટમાં તૂટી પડ્યો સ્લેબ
ઉદવાડા નેશનલ હાઇવે નજીક આવેલી ગ્રામ પંચાયતની માર્કેટ બિલ્ડિંગમાં રોજિંદા મોટી સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર રહે છે. અહીં શાકભાજી માર્કેટ ઉપરાંત અનેક નાની-મોટી દુકાનો કાર્યરત છે. મોડી સાંજે બજાર વિસ્તારમાં લોકોની ભીડ વચ્ચે અચાનક જર્જરિત સ્લેબ ધડાકાભેર તૂટી પડતા અનેક લોકો તેના કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં મનોજ ગૌરીશંકર કુશ્વાહા (ઉંમર 20 વર્ષ)નું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
મળતી માહિતી મુજબ મનોજ કુશ્વાહા પોતાની દુકાનમાં રજા હોવાથી ઘરે હતા. સાંજના સમયે તે શાકભાજી લેવા માટે બજારમાં આવ્યો હતો. તે દરમિયાન અચાનક સ્લેબનો મોટો ભાગ તેના માથા પર પડતાં તે કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયો હતો. સ્થાનિક લોકોએ ભારે જહેમત બાદ કાટમાળ હટાવી તેને બહાર કાઢ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
આ ઘટનામાં મણિકનગરના રહેવાસી શેરબહાદુર ખેરવાર (ઉંમર 57 વર્ષ), ઓરવાડના રહેવાસી અખિલેશ ગોપાલ ગુપ્તા (ઉંમર 26 વર્ષ)ને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. શેરબહાદુરને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજા થતાં પ્રથમ પારડીની મોહન દયાળ હોસ્પિટલમાં અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે વાપી ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને પણ તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, હાલ પણ બિલ્ડિંગનો મોટો ભાગ અત્યંત જર્જરિત સ્થિતિમાં છે. સાંજના સમયે અહીં શાકભાજી માર્કેટમાં સેંકડો લોકો ખરીદી કરવા આવે છે. સાંકડી ગલીઓ અને જોખમી બિલ્ડિંગ વચ્ચે લોકોની અવરજવર ચાલુ રહે છે. જો સમયસર બિલ્ડિંગને તોડી પાડવામાં નહીં આવે અથવા સંપૂર્ણ સમારકામ કરવામાં નહીં આવે તો ભવિષ્યમાં વધુ મોટી જાનહાનિ સર્જાય તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, શેરબહાદુર ખેરવાર પોતાની કપડાની દુકાનમાંથી નીકળી પોતાના પૌત્ર માટે સ્ટેશનરીની દુકાનેથી બુક ખરીદી પરત ફરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન સાંકડી ગલીમાંથી પસાર થતાં જર્જરિત બિલ્ડિંગનો સ્લેબ અચાનક ધરાશાયી થયો હતો. જેના કારણે તેમના માથાના ભાગે ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી.
વર્ષોથી જર્જરિત હાલતમાં છે માર્કેટ બિલ્ડિંગ
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રામ પંચાયતની આ માર્કેટ બિલ્ડિંગ 30થી 50 વર્ષ જેટલી જૂની છે. બિલ્ડિંગમાં 50થી વધુ દુકાનો આવેલી છે. એક માળની આ ઇમારતના ઉપરના ભાગમાં આવેલી અનેક દુકાનો વર્ષોથી બંધ હાલતમાં છે. ઘણા સ્થળોએ લોખંડના સળિયા ખુલ્લા દેખાઈ રહ્યા છે તેમજ છતના પોપડા પણ સતત ખરી રહ્યા હોવાનું જોવા મળે છે.
દુકાનદારો અને સ્થાનિક લોકોએ અનેક વખત ગ્રામ પંચાયત સમક્ષ બિલ્ડિંગના સમારકામ અથવા પુનઃનિર્માણની માંગણી કરી હતી. જોકે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા માત્ર કેટલીક દુકાનો અને બિલ્ડિંગના મર્યાદિત ભાગમાં સમારકામ કરાયું હતું. પાછળના ભાગમાં આવેલી દુકાનો અને ગલીઓમાં જર્જરિત સ્થિતિ યથાવત રહેતા આજે આ ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે.
ત્રણ ફાયર ટીમોએ હાથ ધરી બચાવ કામગીરી
આ ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ત્રણ ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ફાયર કર્મચારીઓએ સ્થાનિક લોકોની મદદથી કાટમાળ હટાવી બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. ઘટનાસ્થળે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થઈ જતા પોલીસને પણ વ્યવસ્થા જાળવવામાં ભારે મહેનત કરવી પડી હતી.
આ દુર્ઘટના બાદ ગ્રામ પંચાયતની કામગીરી સામે પણ અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. વર્ષોથી જર્જરિત હાલતમાં રહેલી બિલ્ડિંગ અંગે અનેક રજૂઆતો છતાં યોગ્ય કાર્યવાહી ન થતા એક યુવકે જીવ ગુમાવ્યો છે. હવે સ્થાનિકો દ્વારા જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની તેમજ સમગ્ર બિલ્ડિંગનું તાત્કાલિક સર્વેક્ષણ કરીને સુરક્ષા પગલાં ભરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.
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