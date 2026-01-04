કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાનની સહાયનું વિતરણ શરુ, વલસાડના 29,661 લાભાર્થીઓને મળશે સીધો લાભ
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે બાદ નુકસાનનું આકારણ કરીને 49 કરોડ રૂપિયાની સહાય ફાળવવામાં આવી છે.
Published : January 4, 2026 at 1:22 PM IST
વલસાડ : ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા વલસાડ જિલ્લામાં ઓક્ટોબર માસમાં પડેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, તૈયાર પાક પલળી જવાથી ખેડૂતોની કેડી ભાંગી પડી હતી, પરંતુ સરકારની ત્વરિત કાર્યવાહીથી હવે રાહતની લહેર આવી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે બાદ નુકસાનનું આકારણ કરીને 49 કરોડ રૂપિયાની સહાય ફાળવવામાં આવી છે. આમાંથી 48.03 કરોડ રૂપિયાની સહાય 29,661 ખેડૂતોને સીધી તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે.
જિલ્લામાં 32,046 ખેડૂતોએ નુકસાની માટે અરજી કરી હતી
વલસાડ જિલ્લામાં કુલ 32,046 ખેડૂતોએ પાક નુકસાનની સહાય માટે અરજી કરી હતી. તેમાંથી 29,661 ખેડૂતોને પાત્ર ગણીને સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. બાકીના 1385 ખેડૂતોની અરજીઓની તપાસ ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં તેમને પણ સહાય મળી જશે, એમ જિલ્લા વહીવટી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
સૌથી વધુ નુકસાન ધરમપુર કપરાડામાં થયું હતું
સૌથી વધુ નુકસાન ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકામાં થયું હતું. આ તાલુકાઓમાં ડાંગરના પાકનું વાવેતર વધુ હોવાથી અહીંના ખેડૂતોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો. કમોસમી વરસાદને કારણે પાક પલળી જવાથી લણણીના સમયે જ ખેડૂતોનું મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હતું.
"કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન થયું હતું. મુખ્યમંત્રીશ્રીની સૂચના અનુસાર તાત્કાલિક સર્વે કરવામાં આવ્યો અને રિપોર્ટ કલેક્ટરને સોંપી દેવામાં આવ્યો. હવે વળતરની રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થવા લાગી છે. આ સહાયથી ખેડૂતોને કંઈક અંશે રાહત મળશે." - અરુણભાઈ, ખેતીવાડી અધિકારી વલસાડ
સરકારી નિયમ મુજબ પ્રતિ એકરે રૂપિયા 6000 રૂપિયાની સહાય ચૂકવાઈ
સરકારી નિયમો અનુસાર, ડાંગર જેવા પાક માટે પ્રતિ એકર 6,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. પરંતુ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે એક એકર ડાંગરના પાકમાં ખર્ચ તરીકે 20,000 રૂપિયા લાગે છે. આથી આ સહાય અપૂરતી છે.
"સરકારે એકરે ૨૦ હજાર રૂપિયાના ખર્ચ સામે માત્ર ૬,૦૦૦ રૂપિયાની સહાય આપી છે. આ તો ખેડૂતોની કેડી પર મીઠું ચોળવા જેવું છે. સરકારને નમ્ર વિનંતી છે કે ડાંગરના પાકને જેમ વીમાનો લાભ મળે છે, તેમ વલસાડની વિશ્વપ્રખ્યાત કેરી અને ચીકુના પાકને પણ ઇન્શ્યોરન્સની જોગવાઈ કરે." - ભગુભાઈ પટેલ, પ્રમુખ, ફાર્મર્સ એસોસિએશન
કેરી ચીકુના પાકને પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ
વલસાડ જિલ્લો બાગાયતી પાકો માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં કેરી અને ચીકુનું વિશ્વભરમાં નામ છે, પરંતુ કમોસમી વરસાદ અને અન્ય કુદરતી આફતોને કારણે આ પાકોને પણ વારંવાર નુકસાન થાય છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે આ પાકોને પણ પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના કે અન્ય ઇન્શ્યોરન્સમાં સમાવેશ કરવામાં આવે, જેથી નુકસાન વેઠવું ન પડે.
ખેડૂતો એ આવનારા વર્ષમાં કુદરતી આફત ન આવે એવી આશા વ્યક્ત કરી
આ સહાય વિતરણથી જિલ્લાના હજારો ખેડૂતોને રાહત મળી છે, પરંતુ ખેડૂતોની વધુ માંગણીઓને ધ્યાનમાં લઈને સરકાર વધુ પગલાં લેશે કે કેમ, તે જોવું રહ્યું. હાલ તો આ સહાયથી ખેડૂતો નવા પાક માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને ખેડૂતો એ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આવનારી સિઝન સારી જશે.તેઓનું ખેતીવાડીમાં નુકશાન થતું અટકશે અને ઉત્પાદન ગત વર્ષ કરતા સારું રહેશે.
આમ વલસાડ જિલ્લામાં ડાંગરના પાક માટે ખેડૂતોને સીધી ખાતામાં સહાય તો ચૂકવી દેવાઈ, પરંતુ નુકશાની અને ખર્ચ સામે સરકારી સહાયની કિંમત નજીવી હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે, સાથે જ સરકારે કરેલી ચૂકવણા અંગેની પહેલને પણ આવકારી છે.
આ પણ વાંચો...