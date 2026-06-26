આંતરરાષ્ટ્રીય માદક પદાર્થ વિરોધી દિવસે વલસાડ પોલીસનો ડ્રગ્સ સામે કડક સંદેશ, વર્ષ 2026માં 30 NDPS કેસ નોંધાયા
વલસાડમાં 2026માં 30 NDPS કેસ, 50 આરોપીઓ ઝડપાયા, રૂ. 1.25 કરોડના ડ્રગ્સ જપ્ત – ડ્રગ્સ મુક્ત સમાજ માટે પોલીસની સઘન કામગીરી.
Published : June 26, 2026 at 8:30 PM IST
વલસાડ : દર વર્ષે 26 જૂનના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માદક પદાર્થ વિરોધી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ સમાજને માદક પદાર્થોના દૂષણથી બચાવવા, ખાસ કરીને યુવા પેઢીમાં જાગૃતિ લાવવા અને ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે અસરકારક પગલાં લેવા માટે લોકોને પ્રેરિત કરવાનો છે. આ અવસરે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ પણ ડ્રગ્સ મુક્ત સમાજના નિર્માણ માટે સતત સક્રિય કામગીરી કરી રહી છે.
વર્ષ 2026માં 30 NDPS કેસ નોંધાયા
જિલ્લા પોલીસ પાસેથી પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, વર્ષ 2026 દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં વલસાડ જિલ્લામાં એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ કુલ 30 જેટલા ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ તમામ કેસોમાં પોલીસે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં કાર્યવાહી કરીને અંદાજે 50 જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસની આ કામગીરીથી જિલ્લામાં ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેપાર સાથે સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
સવા કરોડના માદક પદાર્થનો જથ્થો જપ્ત
આ કેસોમાં પોલીસે અંદાજે 125 કિલોગ્રામ જેટલો વિવિધ પ્રકારનો માદક પદાર્થ કબજે કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલા આ જથ્થાની અંદાજિત બજાર કિંમત આશરે રૂ. 1.25 કરોડ જેટલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા સમયાંતરે મળતી બાતમીના આધારે તેમજ સઘન પેટ્રોલિંગ અને ચેકિંગ દરમિયાન આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનો અને સ્થાનિક ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ડ્રગ્સના નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે સતત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
યુવાનોને નશાથી દૂર રાખવા જાગૃતિ અભિયાન
વલસાડ જિલ્લા પોલીસ માત્ર ગુનાઓ નોંધવા અને આરોપીઓની ધરપકડ કરવા સુધી મર્યાદિત રહી નથી. યુવા પેઢી ડ્રગ્સના વ્યસનથી દૂર રહે તે માટે પણ વિવિધ જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. શાળાઓ, કોલેજો અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડ્રગ્સના વ્યસનથી થતા શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક નુકસાન અંગે માહિતી આપવામાં આવે છે. સાથે જ સમાજના વિવિધ વર્ગોને પણ નશામુક્ત જીવન જીવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
લોકોને પોલીસને માહિતી આપવા અપીલ
આંતરરાષ્ટ્રીય માદક પદાર્થ વિરોધી દિવસના અવસરે જિલ્લા પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે જો તેમના ધ્યાનમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ, હેરફેર અથવા સેવન જેવી કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ આવે તો તેની તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરે. લોકોના સહકારથી જ ડ્રગ્સના દૂષણને અટકાવી શકાય તેમ હોવાનું પોલીસનું માનવું છે.
વાપીમાં મહિલા પાસેથી રૂ. 13 હજારનો ગાંજો ઝડપાયો
આ દરમિયાન વાપી શહેરમાંથી પણ ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાન અંતર્ગત વધુ એક સફળતા પોલીસને મળી છે. મોડી રાત્રે બાતમીના આધારે હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં પોલીસે રૂ. 13 હજારની કિંમતનો ગાંજો કબજે કરીને એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે. મહિલાના કબજામાંથી મળેલા ગાંજાને જપ્ત કરીને તેના વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ડ્રગ્સના નેટવર્ક સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ
પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે ઝડપાયેલી મહિલા ગાંજો ક્યાંથી લાવી હતી, તેની પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક કાર્યરત છે કે નહીં અને આ માદક પદાર્થ કોને પહોંચાડવાનો હતો. તપાસ દરમિયાન અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓની સંડોવણી સામે આવશે તો તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી માહિતી પોલીસ સૂત્રોએ આપી છે.
ડ્રગ્સ મુક્ત વલસાડ માટે કાર્યવાહી રહેશે યથાવત
વલસાડ જિલ્લા પોલીસનું કહેવું છે કે ડ્રગ્સ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થોનું વેચાણ, પરિવહન, સંગ્રહ અને સપ્લાય કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને કાયદાની પકડમાંથી બચવા દેવામાં આવશે નહીં. આગામી સમયમાં પણ સમગ્ર જિલ્લામાં આવી જ સઘન કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે. સાથે જ જનજાગૃતિ અભિયાનને વધુ વેગ આપીને યુવાનોને નશાના રવાડેથી દૂર રાખવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવશે, જેથી વલસાડ જિલ્લાને ડ્રગ્સ મુક્ત બનાવવાના પ્રયાસોને વધુ મજબૂતી મળી શકે.
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