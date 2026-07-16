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વલસાડ: વાપીમાં રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક, પોલીસે કરી કાર્યવાહી

સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા સ્થળ પર એકત્ર થયા અને અઢી કલાક સુધી હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલ્યો હતો.

વાપીમાં રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક
વાપીમાં રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 4:44 PM IST

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વલસાડ : વાપી શહેરના છીરી વિસ્તારમાં આવેલા શાંતિનગરમાં મંગળવારે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી. દારૂના નશામાં એક યુવક અંદાજે 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢી ગયો હતો અને ત્યાંથી પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ માટે રીલ બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરી હતી. યુવકના આ જોખમી સ્ટન્ટને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા સ્થળ પર એકત્ર થયા હતા અને અઢી કલાક સુધી હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલ્યો હતો.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, યુવક રમઝાન શહા દારૂના નશામાં હતો અને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવાના ઉદ્દેશ્યથી ટાવર પર ચઢી ગયો હતો. ટાવરની ટોચ પર પહોંચી તેણે મોબાઇલથી વીડિયો બનાવી પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર રીલ અપલોડ કરી હતી. ઊંચાઈ પર બેઠેલા યુવકને જોઈ આસપાસના લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી. કોઈપણ ક્ષણે દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે તેવી સ્થિતિ ઉભી થતાં લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી.

વાપીમાં રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ અને ફાયર વિભાગ દોડી આવ્યા

આ ઘટનાની માહિતી મળતા ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. સાથે જ ફાયર વિભાગના બે વાહનો અને ત્રણ અલગ-અલગ ટીમોને પણ બચાવ કામગીરી માટે મોકલવામાં આવી હતી. પોલીસે સ્થળ પર લોકોની ભીડને દૂર રાખવા માટે જરૂરી બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો, જ્યારે ફાયર વિભાગે યુવકને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારવા માટે રેસ્ક્યૂની તૈયારી શરૂ કરી હતી.

ફાયર વિભાગના જવાનો ટાવર પર ચઢવાનો પ્રયાસ કરતા જ યુવકે વધુ નાટકીય વલણ અપનાવ્યું હતું. યુવકે પોતાના કમરના પટ્ટાને બહાર કાઢી ગળામાં બાંધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ઉપરથી બૂમો પાડી કહ્યું હતું કે, "જો કોઈ મારી નજીક આવશે તો હું જીવન ટૂંકાવી લઈશ." યુવકની આ ધમકીને કારણે પોલીસ અને ફાયર વિભાગે વધુ સાવચેતીપૂર્વક કામગીરી હાથ ધરી હતી. કારણ કે કોઈપણ ઉતાવળભર્યું પગલું ગંભીર પરિણામ લાવી શકે તેવી સ્થિતિ હતી.

રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક
રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક (ETV Bharat Gujarat)

યુક્તિપૂર્વક અપનાવ્યો માનસિક અભિગમ

પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ અને ફાયર વિભાગે બળનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સમજાવટનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો. લાંબા સમય સુધી યુવકને સમજાવવાના પ્રયાસો છતાં તે નીચે આવવા તૈયાર ન થતાં અધિકારીઓએ એક અલગ યુક્તિ અપનાવી હતી. યુવકની પત્ની અને તેની નાની પુત્રીને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા જેથી યુવકની લાગણીઓને સ્પર્શી શકાય.

ટાવરની નીચે પોતાની નાની પુત્રીને જોઈ યુવક ભાવુક બની ગયો હતો. પરિવારજનો અને પોલીસ દ્વારા સતત સમજાવટ કરવામાં આવતા આખરે યુવકનું મન બદલાયું હતું. અંદાજે અઢી કલાક સુધી ચાલેલા હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ યુવક પોતાની મેળે ધીમે ધીમે ટાવર પરથી નીચે ઉતરી આવ્યો હતો. યુવક સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતરતા પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક
રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરી

યુવકને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતાર્યા બાદ ડુંગરા પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. જાહેર સ્થળે જોખમી રીતે વર્તન કરીને પોતાની સાથે અન્ય લોકોના જીવને પણ જોખમમાં મૂકવાના મામલે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે તેની સામે ગુનો દાખલ કરીને આગળની તપાસ શરૂ કરી હતી. બાદમાં યુવક પાસે પોતાના વર્તન બદલ જાહેરમાં માફી પણ મંગાવવામાં આવી હતી.

પોલીસે કરી કાર્યવાહી
પોલીસે કરી કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસ અને ફાયર વિભાગે સતત અઢી કલાક સુધી ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. યુવકને કોઈ નુકસાન ન થાય અને રેસ્ક્યૂ કામગીરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય તે માટે અધિકારીઓએ ધીરજ અને સમજદારીથી કામગીરી કરી હતી. જો ઉતાવળમાં કોઈ પગલું ભરાયું હોત તો ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઈ શકતી હતી. પોલીસ અને ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીને કારણે આખરે યુવકનો જીવ બચી ગયો હતો.પોલીસે યુવક સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે સાથે યુવકે માફી પણ માંગી હતી.

રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક
રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં 50 ફૂટ ઊંચા ટાવર પર ચઢ્યો યુવક (ETV Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયા માટે જોખમી સ્ટન્ટથી દૂર રહેવાની અપીલ

આ ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય થવાની લાલચમાં યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવતા જોખમી સ્ટન્ટનું વધુ એક ઉદાહરણ બની છે. પોલીસ અને તંત્રએ લોકોને અપીલ કરી છે કે લાઈક, વ્યૂઝ અને ફોલોઅર્સ મેળવવા માટે પોતાના અથવા અન્યના જીવને જોખમમાં મૂકે તેવા સ્ટન્ટ ન કરે. આવા કૃત્યો માત્ર કાયદેસરની કાર્યવાહી જ નહીં, પરંતુ જીવલેણ અકસ્માતનું કારણ પણ બની શકે છે.

યુવકે માફી માંગી
યુવકે માફી માંગી (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના બાદ પોલીસે આરોપી યુવકની ધરપકડ કરી હતી અને અટકાયત કર્યા બાદ તેની સામે ગુનો દાખલ કરતા આખરે યુવકને કાયદો હાથમાં લીધું હોવાનું બંધ થતાં યુવકે કાન પકડીને પોલીસ સમક્ષ માફી માંગી હતી અને ફરીથી ક્યારે પણ આવું ન કરવા માટે આજી જી કરતો પણ જોવા મળ્યો હતો.

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