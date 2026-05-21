વલસાડ: વાપીમાં ઓનલાઈન જ્વેલરી ફ્રોડનો પર્દાફાશ, 3,800થી વધુ ગ્રાહકો સાથે કરોડોની છેતરપિંડી

પૈસા કમાવાની લાલચે ઓનલાઈન ફ્રોડના માર્ગે વળી ગયા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

Published : May 21, 2026 at 5:30 PM IST

વલસાડ : વાપીના ડુંગરા-છીરી વિસ્તારમાં ડુંગરા પોલીસે ઓનલાઈન ઈમિટેશન જ્વેલરી વેચાણના નામે ચાલતા કરોડોના છેતરપિંડીના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા ચારેય આરોપીઓ ઉચ્ચ શિક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે. એમસીએ અને માસ્ટર ઓફ કોમ્પ્યુટર જેવી ડિગ્રી ધરાવતા યુવક-યુવતીઓ ઝડપી પૈસા કમાવાની લાલચે ઓનલાઈન ફ્રોડના માર્ગે વળી ગયા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

અર્પણ એન્ટરપ્રાઈઝ અને શિવોહમ ગ્રૂપના નામે ચાલતો ધંધો

ડુંગરા પોલીસે છીરી-દેસાઈવાડ વિસ્તારમાં આવેલી “અર્પણ એન્ટરપ્રાઈઝ” અને “શિવોહમ ગ્રૂપ” નામની બે ઓનલાઈન કંપનીઓ ઉપર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન અંજલી રવીન્દ્ર સિંગ, આકાંશા રવીન્દ્ર સિંગ, રણજીત રામવિજય યાદવ અને આકાશ સત્યેન્દ્ર સૂરજ સિંહ નામના ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પકડાયેલી બંને યુવતીઓ સગી બહેનો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

પોતાની વેબસાઈટ બનાવી ગ્રાહકોને આકર્ષતા હતા

પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપીઓ શરૂઆતમાં જાણીતી ઓનલાઈન શોપિંગ વેબસાઈટો મારફતે ઈમિટેશન જ્વેલરીના ઓર્ડરો મેળવતા હતા. પરંતુ મોટી ઈ-કોમર્સ કંપનીઓને કમિશન વધુ ચૂકવવું પડતું હોવાથી તેમણે પોતાની “Stutimamtra.shop” નામની વેબસાઈટ બનાવી સીધા ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા ઉપર આકર્ષક જાહેરાતો અને ઓછી કિંમતે જ્વેલરી ઓફરો મૂકી હજારો ગ્રાહકોને આકર્ષવામાં આવતા હતા.

જ્વેલરીના બદલે કાપડ અને કાગળ ભરેલા પાર્સલ મોકલતા

ઓર્ડર મળ્યા બાદ શરૂઆતમાં કેટલાક ગ્રાહકોને યોગ્ય માલ મોકલી વિશ્વાસ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ આરોપીઓએ છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી. ગ્રાહકો દ્વારા ઓનલાઈન ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા બાદ જ્વેલરી મોકલવાને બદલે બોક્સની અંદર કાપડની રદ્દી, કાગળના ટુકડા અથવા બિનઉપયોગી સામાન ભરીને સીલબંધ પાર્સલ કુરિયર મારફતે મોકલવામાં આવતા હતા. મોટાભાગના ઓર્ડરો રુ.500 થી રુ.1000 વચ્ચેના હોવાથી ગ્રાહકો પોલીસ ફરિયાદ કે કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ઝંઝટમાં પડતા ન હતા. આ જ બાબતનો આરોપીઓ લાંબા સમયથી ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા હતા.

પોલીસ તપાસમાં સમગ્ર કૌભાંડનો થયો પર્દાફાશ

સમગ્ર મામલે ડુંગરા પોલીસને બાતમી મળતા પોલીસે ગોડાઉન ઉપર સ્થળ તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ખાલી બોક્સ, પેકિંગ મટીરીયલ, કુરિયર માટેના સ્ટીકર્સ અને રદ્દી સામગ્રી મળી આવતા સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી એક લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો છે.

"વલસાડ જિલ્લાના વાપીના છીરી વિસ્તારમાં ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસને મળેલ ચોકક્સ બાતમીના આધારે રેઈડ કરતા એક ગોડાઉનમાંથી 400 જેટલા બોક્ષ મળી આવ્યા હતા જેમાં કચરો ભરેલો હતો.લેપટોપ પણ મળી આવ્યા હતા.ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરતા ચાર ઈસમોની ધરપકડ કરી છે. આ ચારેયના રિમાન્ડ મેળવીને આગળની તપાસ શરુ કરી છે." - બી એન દવે, ડી વાય. એસ.પી વાપી

3,800થી વધુ ગ્રાહકોને બનાવ્યા ભોગ

પોલીસ તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં 3,800થી વધુ ગ્રાહકોને છેતરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. અંદાજે રુ.3.38 કરોડની ઓનલાઈન ઠગાઈ આચરવામાં આવી હોવાનું પણ પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશને ગુનો નોંધી ચારેય આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને અન્ય કોઈ લોકો પણ આ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.ઝડપી સફળતાની દોડ યુવાનોને ભટકાવી રહી છે.

આ સમગ્ર ઘટના આજની યુવા પેઢી માટે ગંભીર ચેતવણી સમાન બની છે. સોશિયલ મીડિયા ઉપર દેખાતી વૈભવી જીવનશૈલી, ઝડપથી સફળ થવાની દોડ અને “ઘરે બેઠા લાખો કમાવો” જેવી જાહેરાતો અનેક યુવાનોને ટૂંકા રસ્તે પૈસા કમાવાની માનસિકતા તરફ ધકેલી રહી છે. ટેક્નોલોજી અને ઉચ્ચ શિક્ષણનો ઉપયોગ સકારાત્મક ક્ષેત્રે કરવાની જગ્યાએ ઓનલાઈન છેતરપિંડી માટે થવો સમાજ માટે ચિંતાજનક બાબત બની રહી છે.

