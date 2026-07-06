વલસાડ સાયબર પોલીસને મોટી સફળતા, ટેલીગ્રામથી દેશભરમાં ઠગાઇનું નેટવર્ક ઝડપાયું, 5.21 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનનો પર્દાફાશ
રાજ્યભરમાં સાયબર ગુનેગારો સામે ચાલી રહેલા "ઓપરેશન મ્યુલ હંટ 2.0" અંતર્ગત વલસાડ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે દેશવ્યાપી કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : July 6, 2026 at 1:10 PM IST
વલસાડ: રાજ્યભરમાં સાયબર ગુનેગારો સામે ચાલી રહેલા "ઓપરેશન મ્યુલ હંટ 2.0" અંતર્ગત વલસાડ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે દેશવ્યાપી કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ટેલીગ્રામ અને વોટ્સએપ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખોટી ઓળખ ઊભી કરી સાયબર ઠગાઈ માટે બેંક ખાતા અને ડેબિટ કાર્ડની વ્યવસ્થા કરી આપતા સંગઠિત નેટવર્કના મુખ્ય સૂત્રધારની અમદાવાદથી ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીના નેટવર્ક દ્વારા દેશભરમાં 5.21 કરોડથી વધુના ઓનલાઇન ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ટેલીગ્રામ પર ખોટી ઓળખ આપી ચલાવતો નેટવર્ક
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની તપાસ મુજબ આરોપી ટેલીગ્રામ એપ પર ખોટી ઓળખના આધારે અનેક એકાઉન્ટ બનાવી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં રહેલા લોકોનો સંપર્ક કરતો હતો. સરળ કમાણીની લાલચ આપીને તે લોકોને પોતાના બેંક ખાતા, ડેબિટ કાર્ડ, ચેકબુક અને અન્ય બેંકિંગ દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે પ્રેરિત કરતો હતો. ત્યારબાદ આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી મેળવેલી રકમને એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા તેમજ ક્રિપ્ટો કરન્સી પ્લેટફોર્મ અને એટીએમ મારફતે ઉપાડી લેવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
વોટ્સએપ અને ટેલીગ્રામ ગ્રુપથી સંચાલિત થતું હતું રેકેટ
પોલીસે આરોપીના મોબાઈલ ફોનની તપાસ કરતા અનેક વોટ્સએપ અને ટેલીગ્રામ ગ્રુપ મળી આવ્યા હતા. આ ગ્રુપમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોના એજન્ટો, બેંક ખાતાધારકો અને અન્ય લોકો જોડાયેલા હતા. આરોપી હોટલો, ભાડાના મકાનો અને અન્ય સ્થળોએ રહીને સમગ્ર નેટવર્કનું સંચાલન કરતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. તપાસ દરમિયાન આવા ગ્રુપોમાંથી અંદાજે 70 જેટલી સાયબર ફરિયાદો સાથે સંબંધિત વિગતો મળી આવી છે.
5.21 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો ખુલાસો
તપાસ દરમિયાન મળેલી માહિતી અનુસાર આરોપી સાથે સંકળાયેલા બેંક ખાતાઓ મારફતે કુલ રૂ.5,21,38,466 જેટલી રકમની ઓનલાઈન છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ હાલ આ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ રકમ દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં નોંધાયેલા સાયબર ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ કેસમાં હજુ અન્ય લોકોની સંડોવણી હોવાની શક્યતા હોવાથી તપાસનો વ્યાપ વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો છે.
ક્રિપ્ટો કરન્સી મારફતે પણ નાણાં ટ્રાન્સફર કરાયા
પોલીસ તપાસમાં વધુ એક મહત્વનો ખુલાસો થયો છે. આરોપીએ અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં આવેલી મોટી રકમ ક્રિપ્ટો કરન્સી પ્લેટફોર્મ બાયનાન્સમાં ટ્રાન્સફર કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસ મુજબ અંદાજે 1,99,602 યુએસ ડોલર, જે ભારતીય ચલણ મુજબ આશરે રૂ.1.89 કરોડ જેટલી રકમ થાય છે, તે ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ મામલે નાણાંના ટ્રેઈલની તપાસ માટે ટેક્નિકલ અને નાણાકીય એજન્સીઓની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
અગાઉ પણ નોંધાયા છે સાયબર ગુનાના કેસ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી સામે અગાઉ પણ અમદાવાદ તેમજ આંધ્રપ્રદેશના વિવિધ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનોમાં ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તેના ગુનાહિત ઈતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ હવે તેના સંપર્કમાં રહેલા અન્ય શખ્સો અને સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે. તપાસમાં અનેક નવા નામો સામે આવે તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસે લોકોને આપી મહત્વની ચેતવણી
વલસાડ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે કોઈપણ વ્યક્તિએ સરળ કમાણી અથવા કમિશનની લાલચમાં આવીને પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ, ડેબિટ કાર્ડ, ચેકબુક, પાસબુક અથવા બેંકિંગ વિગતો અજાણ્યા લોકોને આપવી નહીં. આવા ખાતાઓનો ઉપયોગ સાયબર ગુનાઓમાં થતો હોય છે અને કાયદાકીય રીતે ખાતાધારક પણ ગુનામાં જવાબદાર બની શકે છે. સોશિયલ મીડિયા, ટેલીગ્રામ અને વોટ્સએપ પર મળતી શંકાસ્પદ ઓફરો અને મેસેજથી સાવચેત રહેવાની પણ પોલીસે અપીલ કરી છે.
સાયબર ગુનાઓ સામે સતત કાર્યવાહી ચાલુ
આ સમગ્ર કાર્યવાહી વલસાડ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર એચ. જી. રબારીના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કામગીરીમાં પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર ડી. એસ. પટેલ, ડી. કે. ત્રિપાઠી સહિતની ટીમે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. "ઓપરેશન મ્યુલ હંટ 2.0" અંતર્ગત આગળના દિવસોમાં પણ આવા સાયબર ગુનાહિત નેટવર્ક સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે તેમ પોલીસે જણાવ્યું છે.
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