વલસાડ: બ્રિજ ગર્ડર પડવાની ઘટનામાં કોન્ટ્રાકટરને નોટિસ આપી, ઈજાગ્રસ્તોને વળતરની જાહેરાત
બ્રિજની સુપરસ્ટ્રકચરની કામગીરી દરમિયાન સ્ટેજીંગ અચાનક નમી જતાં ઘટનાસ્થળે કામ કરી રહેલા પાંચ શ્રમિકોને ઇજા પહોંચી હતી.
Published : December 13, 2025 at 2:22 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 3:37 PM IST
વલસાડ: વલસાડના ગુંદલાવ-ખેરગામ રોડ પર નિર્માણાધીન હાઈલેવલ બ્રિજ ઉપર શુક્રવારે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. બ્રિજની સુપરસ્ટ્રકચરની કામગીરી દરમિયાન સ્ટેજીંગ અચાનક નમી જતાં ઘટનાસ્થળે કામ કરી રહેલા પાંચ શ્રમિકોને ઇજા પહોંચી હતી. સદભાગ્યે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી. બનાવને પગલે માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ-વલસાડ દ્વારા ઇજારદાર પાસેથી ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો છે.
સુપરસ્ટ્રકચરની કામગીરી દરમિયાન અકસ્માત
માર્ગ અને મકાન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરના જણાવ્યા અનુસાર, હાઈલેવલ બ્રિજમાં પીયર ક્રમાંક પી-૧થી પી-૨ વચ્ચે સુપરસ્ટ્રકચરની કામગીરી ચાલી રહી હતી. આ ભાગમાં કુલ ત્રણ ગર્ડર મૂકવામાં આવ્યા હતા અને તેનું શટરીંગ કરાયું હતું. ગર્ડરની હોરીઝોન્ટલ લાઇન લેવલ માટે સાઇટ ઈજનેર દ્વારા અગાઉથી જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
જેક વધુ ઊંચું થતાં ગર્ડર સ્લીપ થયું
તા. 12-12-2025ના રોજ સવારે શ્રમિકો જેકની મદદથી ગર્ડરના સ્ટેજીંગને લાઇન લેવલ કરી રહ્યા હતા. આ કામગીરી ઇજારદારના સાઇટ ઈજનેરની દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહી હતી. જોકે, જરૂરી કરતાં વધુ ઊંચું જેક ઉઠતા ગર્ડર સ્લીપ થયું અને અચાનક સ્ટેજીંગ સરતચૂકથી નમી પડ્યું, જેના કારણે અકસ્માત સર્જાયો.
પાંચ શ્રમિકોને ઇજા, તાત્કાલિક સારવાર
સ્ટેજીંગ નમી પડતા ઘટનાસ્થળે હાજર પાંચ શ્રમિકોને ઇજા પહોંચી હતી. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. વિભાગીય અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ તમામ શ્રમિકોની હાલત સ્થિર છે અને આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
ઇજારદાર સામે કાર્યવાહી, ખુલાસો માંગ્યો
આ બનાવ માનવચૂકના કારણે થયો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ-વલસાડના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરે ઇજારદાર રોયલ ઈન્ફ્રા એન્જિનીયરીંગ પ્રા.લિ.ને કારણદર્શક ખુલાસો આપવા તાકીદ કરી છે. સાથે સાથે ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને તે માટે જરૂરી તકેદારી રાખવાની કડક સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.
ઇન્સ્યોરન્સ અને વળતરની જાહેરાત
વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઇજારદાર દ્વારા પુલના બાંધકામનું તેમજ દરેક શ્રમિકનું ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવ્યું છે અને તે મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઇજારદાર દ્વારા સ્વખર્ચે ઇજાગ્રસ્ત શ્રમિકોને વળતર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સામાન્ય ઇજા પામેલા શ્રમિકોને રૂ. એક લાખ અને વધુ ઇજા પામનાર શ્રમિકોને રૂ. બે લાખનું વળતર આપવામાં આવશે.
ગુણવત્તાયુક્ત કામ માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત
માર્ગ અને મકાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, વિભાગ સારા અને ગુણવત્તાયુક્ત કામ માટે કટિબદ્ધ છે. આવી દુર્ઘટનાઓ પુનરાવર્તિત ન થાય તે માટે આગળની કામગીરી દરમિયાન વધુ કાળજી અને સલામતીના પગલાં લેવામાં આવશે. આ સમગ્ર મામલે વિભાગીય તપાસ ચાલુ છે અને જવાબદાર સામે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
