વલસાડ: ગેસના અભાવે દર્દીઓને આપવામાં આવતી 'સ્ટીમ' અને 'ઉકાળા' જેવી મૂળભૂત આયુર્વેદિક સુવિધાઓ ખોરવાઈ

વલસાડ - સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 23, 2026 at 10:03 PM IST

વલસાડ: ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષની અસર હવે સામાન્ય માનવીના સ્વાસ્થ્ય પર પણ પડી રહી છે. વૈશ્વિક તણાવને કારણે ઉભી થયેલી ગેસ સિલિન્ડરની અછતની ઝપટ વલસાડની સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ પર પણ પડી છે. ગેસના અભાવે અહીં દર્દીઓને આપવામાં આવતી 'સ્ટીમ' અને 'ઉકાળા' જેવી મૂળભૂત આયુર્વેદિક સુવિધાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે, જેના કારણે હોસ્પિટલ તંત્રને દર્દીઓની સંખ્યા ઘટાડવાની ફરજ પડી છે.

LPGની અછત સર્જાઈ

વલસાડની આ સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ દરરોજ મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓ માટે આશાનું કેન્દ્ર રહી છે, ખાસ કરીને લકવા (પેરાલિસિસ)ના દર્દીઓ માટે અહીંની 'સ્ટીમ બાથ' અને જડીબુટ્ટીઓના ઉકાળા અસરકારક સાબિત થાય છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં શિપિંગમાં વિક્ષેપ પડતાં LPGના પુરવઠામાં વૈશ્વિક સંકટ સર્જાયું છે, જેની સીધી અસર ભારતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. ગેસ વગર સ્ટીમ આપવી અને ઉકાળા તૈયાર કરવા અશક્ય બની ગયા છે.

ડો. સુમિત પટેલ, સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ, વલસાડ (ETV Bharat Gujarat)

ટોકન નંબર આપીને દર્દીને બોલાવવાની ફરજ પડી રહી છે

હોસ્પિટલ સૂત્રો અનુસાર, પહેલાં દરરોજ 100થી વધુ દર્દીઓની સારવાર થતી હતી, પરંતુ હવે માત્ર 20થી 30 દર્દીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. ગુણવત્તાયુક્ત સારવાર જાળવવા માટે આ મજબૂરી પડી છે. દર્દીઓને ટોકન સિસ્ટમ અથવા નંબર આપીને વારાફરતી બોલાવવામાં આવે છે. ગંભીર કેસને પ્રાથમિકતા આપવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ગેસની અછત એટલી તીવ્ર છે કે ઈલેક્ટ્રિક વિકલ્પો પણ પૂરતા અસરકારક સાબિત થઈ રહ્યા નથી.

ડો. સુમિત પટેલ, સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ, વલસાડ (ETV Bharat Gujarat)

જાયે તો જાયે કહા એવી સ્થિતિ

દૂર-દૂરથી આવતા દર્દીઓને સારવાર વગર પરત ફરવું પડે છે અથવા લાંબી રાહ જોવી પડે છે. હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રે ઉપલી કક્ષાએ આ અંગે જાણ કરી છે. જો ટૂંક સમયમાં ગેસ પુરવઠો સામાન્ય નહીં થાય તો દર્દીઓની મુશ્કેલી વધુ વધશે.આ એક તરફ મોંઘી એલોપેથિક સારવાર અને બીજી તરફ આયુર્વેદમાં પણ આવી અડચણો – સામાન્ય જનતા માટે "જાય તો જાય ક્યાં" જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં LPGનો પર્યાપ્ત સ્ટોક હોવાનો દાવો કર્યો છે, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે હોસ્પિટલ જેવી સંસ્થાઓમાં અસર જોવા મળી રહી છે.

શું કહ્યું ડોક્ટર સુમિત પટેલે

ડો. સુમિત પટેલ, સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ, વલસાડ: "ગેસની અછતને કારણે અમે દર્દીઓની સંખ્યા મર્યાદિત કરવી પડી છે. સ્ટીમ અને ઉકાળા આયુર્વેદના મુખ્ય ભાગ છે. વહેલી તકે પુરવઠો પૂર્વવત થાય તો સારું થશે, નહીં તો દર્દીઓની હાલત વધુ ખરાબ થશે."

આમ વલસાડ જિલ્લામાં ગેસની અછતને કારણે આયુર્વેદિક દવાખાનામાં મર્યાદિત દર્દીઓને બૉલવવાની ફરજ પડી રહી હોવાની ચોંકાવનારી જાણકારી મળી રહી છે ત્યારે જાયે તો જાયે કહા જેવી સ્થિતિ સર્જાઇ છે.

